ГОКХАЛЕ ГОПАЛ КРИШНА
ГОКХАЛЕ ГОПАЛ КРИШНА - деятель национально-освободительного движения Индии в конце XIX - начале XX веков. Один из ведущих лидеров умеренного крыла Индийского национального конгресса.
В 1884 году окончил Элфинстонский колледж в Бомбее (ныне Мумбаи). До 1902 года профессор истории и политической экономии в Фергюссонcком колледже в Пуне. Возглавлял Общество граждан Пуны - организацию умеренного крыла националистов в Махараштре. С 1889 года член ИНК, с 1899 года член Законодательного совета Бомбея, в 1902 году член Центрального законодательного совета при британском вице-короле в Индии. В 1905 году избирался президентом ИНК. В 1905 году основатель и в 1905-1915 годах лидер Общества слуг Индии, члены которого давали обет бедности и служения родине.
Гокхале выступал с требованием социальных реформ, включая ликвидацию неграмотности, эмансипацию женщин, улучшение положения неприкасаемых и низших каст, боролся с проявлениями расовой дискриминации в отношении индийцев. Гокхале представил членам ИНК молодого М.К. Ганди, вернувшегося в Индию из Южной Африки, и ввёл его в индийскую политическую жизнь.