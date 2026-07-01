ГОКХАЛЕ ГОПАЛ КРИШНА

ГОКХАЛЕ ГОПАЛ КРИШНА - деятель национально-освободительного движения Индии в конце XIX - начале XX веков. Один из ведущих лидеров умеренного крыла Индийского национального конгресса .

В 1884 году окон­чил Эл­фин­стон­ский кол­ледж в Бом­бее (ны­не Мум­баи). До 1902 года профессор ис­то­рии и по­ли­тической эко­но­мии в Фергюссонcком кол­лед­же в Пу­не. Воз­глав­лял Общество гра­ж­дан Пу­ны - ор­га­ни­за­цию уме­рен­но­го кры­ла на­цио­на­ли­стов в Ма­ха­раш­тре. С 1889 года член ИНК, с 1899 года член За­ко­но­дательного со­ве­та Бом­бея, в 1902 году член Центрального за­ко­но­дательного со­ве­та при британском ви­це-ко­ро­ле в Ин­дии. В 1905 году из­би­рал­ся пре­зи­ден­том ИНК. В 1905 году ос­но­ва­тель и в 1905-1915 годах ли­дер Общества слуг Ин­дии, чле­ны ко­то­ро­го да­ва­ли обет бед­но­сти и слу­же­ния ро­ди­не.

Гокхале вы­сту­пал с тре­бо­ва­ни­ем со­ци­аль­ных ре­форм, вклю­чая ли­к­ви­да­цию не­гра­мот­но­сти, эман­си­па­цию жен­щин, улуч­ше­ние по­ло­же­ния не­при­ка­сае­мых и низ­ших каст , бо­рол­ся с про­яв­ле­ния­ми ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции в от­ноше­нии ин­дий­цев. Гокхале пред­ста­вил чле­нам ИНК мо­ло­до­го М.К. Ган­ди , вер­нув­ше­го­ся в Ин­дию из Южной Аф­ри­ки, и ввёл его в индийскую по­ли­тическую жизнь.