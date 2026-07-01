ГОКЕТ

ГОКЕТ - техника композиции в музыке Средневековья.

Ме­ло­дическая ли­ния рас­се­ка­ет­ся на отдельные зву­ки или груп­пы зву­ков, ко­то­рые рас­пре­де­ля­ют­ся по раз­ным го­ло­сам или инструментам, от­че­го ис­пол­не­ние ста­но­вит­ся прерывистым, как бы заи­каю­щим­ся. Наи­бо­лее пол­ный свод пра­вил со­чи­не­ния Гокета - в латинском трак­та­те И. де Гро­кейо «О му­зы­ке» (около 1300 года). Рас­цвет Гокета в западноевропейской му­зы­ке на­сту­пил в XIII веке, ока­зав силь­ное влия­ние на изо­рит­мический мо­тет и пе­сен­ные фор­мы (например, у Г. де Ма­шо , автора Г. «Давид»). С XV века Гокет ис­че­за­ет из музыкальной прак­ти­ки.

Искусство го­ке­ти­ро­ва­ния воз­ро­ди­лось в му­зы­ке XX века в свя­зи с раз­ви­ти­ем се­рий­ной тех­ни­ки и пу­ан­ти­лиз­ма (у А. фон Ве­бер­на и его по­сле­до­ва­те­лей). Яв­ле­ния, ана­ло­гич­ные ев­ропейскому Гокету, со­хра­ни­лись в тра­диционных музыкальных куль­ту­рах Азии и Аф­ри­ки.

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