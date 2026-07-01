ГОКЕТ
ГОКЕТ - техника композиции в музыке Средневековья.
Мелодическая линия рассекается на отдельные звуки или группы звуков, которые распределяются по разным голосам или инструментам, отчего исполнение становится прерывистым, как бы заикающимся. Наиболее полный свод правил сочинения Гокета - в латинском трактате И. де Грокейо «О музыке» (около 1300 года). Расцвет Гокета в западноевропейской музыке наступил в XIII веке, оказав сильное влияние на изоритмический мотет и песенные формы (например, у Г. де Машо, автора Г. «Давид»). С XV века Гокет исчезает из музыкальной практики.
Искусство гокетирования возродилось в музыке XX века в связи с развитием серийной техники и пуантилизма (у А. фон Веберна и его последователей). Явления, аналогичные европейскому Гокету, сохранились в традиционных музыкальных культурах Азии и Африки.