ГОКАЯМА И СИРАКАВА-ГО
ГОКАЯМА И СИРАКАВА-ГО - исторические поселения в северных частях префектур Гифу и Тояма, на острове Хонсю.
Расположены на крутых труднодоступных склонах горной долины, вдоль реки Сё. Этот регион был освоен и заселён в XII веке членами клана Тайра (Хэйкэ), укрывшимися в горах после поражения в гражданской войне с кланом Минамото (Гэндзи); его изолированность способствовала формированию особых, отличающихся от остальной Японии, уклада жизни и культуры (оригинальные танцевальные традиции, фольклорные праздники). Поселения обнаружены немецким археологом Б. Таутом в 1939 году. Сохранилось около 150 жилых домов в стиле гассё-дзукури (гассё - «поднятые к небу руки», дзукури - стиль); их отличает высокая двускатная кровля, предотвращающая скопление снега. Скаты крыш, напоминающие воздетые к небу руки молящегося, соединены под углом 60°; крыши покрыты слоем соломы толщиной свыше 1,2 м, что позволяет сохранять тепло в помещении. При строительстве не использовались гвозди; конструкции фермы крыши и поддерживающих опор соединены деревянными штифтами и закреплены ветвями орешника. Дома ориентированы большей частью с севера на юг, украшены небольшим фронтоном и отличаются бoльшей, чем обычно в Японии, площадью помещений, расположенных на нескольких уровнях. Гокаяма и Сиракава-го включены в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Гокаяма. Архив БРЭ.