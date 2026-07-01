ГОКАЯМА И СИРАКАВА-ГО

ГОКАЯМА И СИРАКАВА-ГО - исторические поселения в северных частях префектур Гифу и Тояма, на острове Хонсю.

Рас­по­ло­же­ны на кру­тых труд­но­дос­туп­ных скло­нах гор­ной до­ли­ны, вдоль реки Сё. Этот ре­ги­он был ос­во­ен и за­се­лён в XII веке чле­на­ми кла­на Тай­ра (Хэй­кэ), ук­рыв­ши­ми­ся в го­рах по­сле по­ра­же­ния в гражданской вой­не с кла­ном Ми­на­мо­то (Гэнд­зи); его изо­ли­ро­ван­ность спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию осо­бых, от­ли­чаю­щих­ся от ос­таль­ной Япо­нии , ук­ла­да жиз­ни и куль­ту­ры (ори­ги­наль­ные тан­це­валь­ные тра­ди­ции, фольк­лор­ные празд­ни­ки). По­селе­ния об­на­ру­же­ны немецким археологом Б. Тау­том в 1939 году. Со­хра­ни­лось около 150 жи­лых до­мов в сти­ле гас­сё-дзу­ку­ри (гас­сё - «под­ня­тые к не­бу ру­ки», дзу­ку­ри - стиль); их от­ли­ча­ет вы­со­кая дву­скат­ная кров­ля, пре­дот­вра­щаю­щая ско­п­ле­ние сне­га. Ска­ты крыш, на­по­ми­наю­щие воз­де­тые к не­бу ру­ки мо­ля­ще­го­ся, со­еди­не­ны под уг­лом 60°; кры­ши по­кры­ты сло­ем со­ло­мы тол­щи­ной свыше 1,2 м, что по­зво­ля­ет со­хра­нять те­п­ло в по­ме­ще­нии. При строи­тель­ст­ве не ис­поль­зо­ва­лись гвоз­ди; кон­ст­рук­ции фер­мы кры­ши и под­дер­жи­ва­ю­щих опор со­еди­не­ны де­ревянными штиф­та­ми и за­кре­п­ле­ны вет­вя­ми ореш­ни­ка. До­ма ори­ен­ти­ро­ва­ны большей частью с се­ве­ра на юг, ук­ра­ше­ны не­боль­шим фрон­то­ном и от­ли­чают­ся бoльшей, чем обыч­но в Япо­нии, пло­ща­дью по­ме­ще­ний, рас­по­ло­жен­ных на нескольких уров­нях. Гокаяма и Сиракава-го вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Го­кая­ма. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)