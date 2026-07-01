Гоиш (порт. Gois), Дамиан де
Го`иш (порт. Góis), Дамиан де (1502, Аленкер — 1574, Аленкер) — выдающийся португальский писатель, ученый, гуманист. Происходит из обосновавшейся в Португалии фламандской семьи. Пу- тешествуя по Европе в 1520-х, познакомился с Эразмом Роттердамским, Лютером и Меланхтоном. В 1542 отличился при защите г. Лувена. По возвращению в Португалию в 1545 занимался обучением принца Жоана. В 1548 Г. был назначен главным хранителем архива Торре-ду-Томбу. На этом посту написал ряд исторических сочинений. В 1559 регент, кардинал-инфант Энрике поручил ему написание «Хроники короля Мануэла I». Она посвящена событиям в заморских владениях Португалии в конце XV — начале XVI в. Его перу принадлежит также «Хроника государя Д. Жоана». Творчество Г. в качестве хрониста и историка вызывает противоречивые оценки, отмечается его склонность к излишней схематизации изложения. Г. — самая крупная фигура португальского гуманизма XVI в. Инквизиция обвиняла его в 1545 в симпатиях к протестантам; в 1571 в ереси из-за книги об Эфиопии, а также в связях с известными протестантами. В 1572 после полутора лет заключения объявлен «еретиком, лютеранином и отщепенцем веры», покаялся и был осужден на заключение в монастыре Баталья. Незадолго до смерти получил разрешение вернуться в Аленкер. Соч.: Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Joannis, 1532; Fides, Religio, Moresque Aethiopium. Lovaina, 1540; Aliquot Opuscula. Lovaina, 1544; Commentarii Rerum Gestarum in India, Citra Gangem a Lusitanis Anno 1538. Lovaina, 1539; Urbis Lovaniensis Obsidio. Lisboa, 1546; De Bello Cambaico Ultimo. Lovaina, 1549; Urbis Olisiponis Descriptio. Évora, 1554; Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel. Lisboa, 1566—1567; Crónica do Príncipe D. João. Lisboa, 1567; Goes, Damião de. Opúscula. Coimbra, 1791. Лит.: Beau A. E. As relações germânicas do humanismo de Damião de Góis. Coimbra, 1941; Damião de Goes: uma antologia de textos biográficos / Coord. A. Rodrigues Guapo... [et al.]. Alenquer, 2000; Serrão J. Verissimo. Damiäo de Gois, o historiador // Memórias Academia Ciências. Letras, 17. Lisboa, 1975. P. 207—285; Tavares J. F. Damião de Góis: um paradigma erasmiano no humanismo português. Lisboa, 1999.