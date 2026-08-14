ГОИШ, ДАМИАН ДЕ (Damião de Gois)

Выдающийся португальский писатель, учёный, гуманист.

Гоиш происходит из обосновавшейся в Португалии фламандской семьи. В 1511 г. был пажом при дворе короля Португалии Мануэла I.

В 1523 г. он был назначен секретарём португальской фактории во Фландрии, по делам службы много путешествовал, познакомился с Эразмом Роттердамским. В 1529 г. по поручению Жоана III посетил Данциг, Вильнюс, Краков. В 1531 г. в Виттенберге познакомился с Лютером и Меланхтоном. В 1532 г. опубликовал труд «Посольство Великих Индийцев к Государю Пресвитеру Иоанну» (Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Joannis). В 1533 г. отозван в Лиссабон.

В 1539 г. в Лувене вступил в брак с Иоганной Ван Харген, дочерью члена фламандского совета Карла V. В 1540 г. Гоиш издал произведение «Верования, религия и обычаи эфиопов» (Fides, Religio Moresque Aethiopum), переизданное в Париже и Брюсселе и впоследствии запрещённое португальской инквизицией.

В 1545 г. возвратился в Португалию, занимался обучением принца Жоана. В 1546 г. в Лиссабоне вышла его книга «Осада города Лувена» (Urbis Lovaniensis Obsidio).

В 1548 г. Гоиш был назначен главным хранителем Архива Торре ду Томбу. На этом посту он написал ряд исторических сочинений.

В 1554 г. он издал «Описание города Эворы» (Urbis Olisiponensis Descriptio). В 1559 г. регент кардинал-инфант Энрике поручил ему написание «Хроники короля Мануэла I» (Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel), четыре части которой увидели свет в 1566–1567 гг. «Хроника Мануэла» посвящена событиям в заморских владениях Португалии кон. 15 – нач. 16 в.

Его перу принадлежит также «Хроника государя Д. Жоана» (Crónica do Príncipe D. João). Творчество Гоиша в качестве хрониста и историка вызывает противоречивые оценки, чаще прочего отмечается его склонность к излишней схематизации изложения.

Гоиш – самая крупная фигура португальского гуманизма 16 в. Инквизиция неоднократно предлагала ему прекратить заниматься вопросами религии. В 1545 его обвинили в симпатиях к протестантам; в 1571 г. он был обвинён инквизицией в ереси, в основном по поводу книги, посвящённой Эфиопии, а также в связях с известными протестантами.

В 1572 г. после полутора лет заключения объявлен «еретиком, лютеранином и отщепенцем веры». 69-летний Гоиш согласился покаяться и примириться с церковью и был осуждён на вечное заключение в монастыре Баталья. Некоторое время спустя получил разрешение вернуться домой в Аленкер, где и умер.

Сочинения на латыни:

Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Joannis 1532

Fides, Religio, Moresque Aethiopium. Lovaina, 1540

Aliquot Opuscula. Lovaina, 1544

Commentarii Rerum Gestarum in India, Citra Gangem a Lusitanis Anno 1538. Lovaina, 1539

Urbis Lovaniensis Obsidio. Lisboa, 1546

De Bello Cambaico Ultimo. Lovaina, 1549

Urbis Olisiponis Descriptio. Évora, 1554.

Сочинения на португальском: Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel. Lisboa, 1566–1567

Crónica do Príncipe D. João. Lisboa, 1567

Goes, Damião de. Opúscula. Coimbra, 1791.

А.П. Черных