ГОГОЦКИЙ СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ

ГОГОЦКИЙ СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ - философ и педагог, историк философии.

Из семьи кафедрального протоиерея города Каменец-Подольска, обучался в духовном училище и семинарии родного города. В 1833 году поступил в КДА , где слушал лекции по философии П.С. Авсенева. По окончании академии в 1837 году был оставлен преподавателем польского и немецкого языков. Тогда же, после утверждения в степени магистра, Гогоцкий стал бакалавром академии, с 1842 года - бакалавром философских наук, в том же году уволился из духовного звания. С 1848 году экстраординарный, с 1850 года ординарный профессор КДА по классу философских наук, непродолжительное время работал цензором Киевского цензурного комитета. В 1851 году перешел из КДА в Киевский университет святого Владимира, что было сопряжено с трудностями в получении Гогоцким докторской степени, т. к. Совет университета предложил ему предварительно держать экзамен на степени кандидата, магистра и доктора университета. Еще в 1845 году Гогоцкий был признан после дополнительного испытания по политической экономии, статистике и славянским наречиям кандидатом 1-го отделения философского факультета университета святого Владимира (диссертация «Критический взгляд на философию Канта»), вслед за этим был удостоен степени магистра философии (диссертация «О характере философии средних веков»). В 1848 году Гогоцкий был утвержден в университете доцентом по кафедре истории новой философии и нравоучительной философии. В год перехода из академии в университет в связи с прекращением преподавания философии в светских учебных заведениях Гогоцкий был избран ординарным профессором педагогики университета; преподавал педагогику в киевском женском училище графини Левашёвой и историю в киевском кадетском корпусе. С 1857 года начал выпускать «Философский лексикон», явившийся первым значительным опытом сочинения подобного жанра в русской философской литературе. В 1861 году состоялась научная командировка в Германию; в 1862-1865 годах Гогоцкий - декан историко-филологического факультета, в 1869 году министром просвещения был вновь назначен ординарным профессором воссозданной уставом 1863 году кафедры философии Киевского университета. В 1887 году избран почетным членом Совета КДА. В последние годы преподавательской работы читал также лекции по психологии и педагогике на Киевских высших женских курсах (до 1880 года). Похоронен в киевском Выдубицком Всеволож во имя архангела Михаила мужском монастыре.

Гогоцкий испытывал определенное влияние гегелевской философии, но сам не был философом-систематиком. Большинство его работ посвящено истории и типологии философского развития. В этом смысле философия определяется Гогоцким как исторический результат «сознательного теоретического и практического отношения к внешнему или предметному миру», основные вопросы которого «содержатся уже в самой натуре сознания и сознательного отношения к окружающей жизни» (Философский лексикон. Т. 4. Вып. 2. С. 80). На разных ступенях философского развития меняется форма и способ постановки, но не суть философских вопросов, главный из которых, по мнению Гогоцкого,- причина и цель субъект-объектного противопоставления. Содержательное единство философского исторического процесса объясняется Гогоцким единством структуры сознания человека. Отсюда следует идущее от Гегеля определение философии, которая для Гогоцкого есть деятельность мысли и познания, получающая свое содержание от контакта с противостоящим ей внешним миром как предметом или действительностью. Философская рефлексия, считал Гогоцкий, состоит в непрерывном обращении сознания от себя к предметному миру и обратно; деятельность этой рефлексии видна в актах соединения и разделения понятий, что и составляет работу мышления.

Задача философии в отношении богопознания заключается для Гогоцкого в разумном уяснении истины бытия Божия и развитии правильных понятий о Его существе. Возвышение человеческого духа к Богу проявляется как во внутреннем чувстве, так и в последовательном развитии целой системы философского знания, т. к. «вся совокупность знания и деятельности утверждается единственно на идее безусловной истины и правды и препровождает к ней» (Философский лексикон. 1859. Т. 1. С. 334). Основывающаяся на самодостоверности идея бытия Божия выступает высшим основанием знания. При этом, подчеркивает Гогоцкий, непосредственное сознание идеи Бога не следует смешивать с отчетливым осознанием этой идеи. Человеческое богопознание неполно и несовершенно, т. к. полное богопознание существует только в Самом Боге. Познание мира, согласно Гогоцкому, есть такой процесс, в котором «наш душевный агент не только безотчетно воспринимает, но и сознательно, отчетливо ставит в своем представлении доступную ему действительность» (Философский лексикон. Т. 4. Вып. 1. С. 162).

В истории русской философии Гогоцкий воспринимается как один из самых значительных русских гегельянцев, однако следует дифференцировать его отношение к немецкой классической философии вообще и к отдельным положениям системы Гегеля в частности. Рассматривая критику И. Кантом онтологического доказательства бытия Божия, Гогоцкий указывал, что не следует отделять теоретический и практический разум, т. к. разум в нашем духе один. Идея Бога, признаваемая практическим разумом, непременно предполагает и те его свойства, которые открывает разум теоретический. Г.Г. Шпет отмечал, что критика Гогоцкого «проникнута историзмом в хорошем философском смысле» (С. 217). Главное, из чего вытекают все «несообразности» у Канта,- это, как подчеркивает Гогоцкий, отрыв разума как мыслящего начала от сущности предметов познания: разум уже не может проникнуть в сущность вещей, а сущность вещей не может быть понята, отсюда и практический разум оторван от теоретического (Там же). Критикуя скептицизм Канта, Гогоцкий ценил в его философии направленность на самопознание, а в учении об антиномиях видел источник гегелевской диалектики. Высшим достижением критической философии Гогоцкий считал «Критику способности суждения» Канта, т. к. содержащееся в ней телеологическое учение должно непосредственно привести к стройной органической системе, что и произошло, по Гогоцкому, в системе Гегеля.

В этом смысле Гогоцкий называл всю посткантовскую немецкую философию «восставшей» против кантовского познания и полностью соглашался с Гегелем. Заслуга последнего, по Гогоцкому, заключается в утверждении тождества деятельности и предмета познания в самом мышлении. Однако «гегельянство» Гогоцкого имеет ограниченный характер; он критиковал его «гносеологический оптимизм» в области богопознания и называл систему Гегеля «пантеистическим учением», т. к. в ней Творец превращается в диалектическое движение человеческого мышления о Боге, а человеческое познание о Боге - в самопознание Бога в человеке. По словам Гогоцкого, Гегель «не усомнился уверять, что неисповедимое существо Божие исчерпывается его логическою формою, а между тем его смелая система на каждом шагу обнаруживает свое бессилие перед этим высоким вопросом и как бы казнится божественной иронией» (Философский лексикон. Т. 1. С. 346).

Вместе с тем критики отмечали не всегда оправданное следование Гогоцкого за философией Гегеля в чисто богословской области. П.Д. Юркевич считал работы своего учителя несвободными от «неестественной примеси диалектических тонкостей» (С. 281). По оценке Шпета, главная заслуга философской деятельности Гогоцкого - ее историзм, а также «принципиальная самостоятельность философии и независимая методичность, при несомненной связи постановок вопросов с общими требованиями времени» (С. 219).

Гогоцкий уделял внимание вопросам сравнительного богословия: еще в качестве диссертации на степень магистра богословия он написал работу «Критическое обозрение учения римской Церкви о видимой главе Церкви», которая, однако, носит компилятивный характер. Позднее Гогоцкий планировал переработать это сочинение, добавив его к своим статьям по национальному вопросу в западных губерниях.