Гогландское сражение

Го`гландское сраже`ние — морское сражение между русской и шведской эскадрами в ходе Русско-шведской войны 1788—1790 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв.). Произошло 6[17] июля 1788 в районе о. Гогланд в Финском заливе Балтийского моря. Шведская эскадра (34 корабля: 16 линейных кораблей, 12 фрегатов, 6 других кораблей) под командованием генерал-адмирала герцога Карла Зюдерманландского (будущий король Швеции Карл XIII) вошла в Финский залив, чтобы блокировать Кронштадт и разбить русский флот, а затем высадить десант в Ораниенбауме и атаковать Санкт-Петербург. Русская эскадра (32 корабля: 17 линейных кораблей, 8 фрегатов, 7 других кораблей) под командованием адмирала С. К. Грейга вышла из Кронштадта навстречу противнику и в 17 часов 6 июля начала с ним артиллерийскую дуэль . Обе стороны захватили по одному линкору противника. Однако отступить была вынуждена шведская эскадра, скрывшаяся в Свеаборге. Ожесточенный бой, в котором ни одна из сторон не хотела уступать, продолжался почти 4 часа. К вечеру шведы, не сумев нанести поражение русскому флоту, отступили. Наутро шведский флот, потерявший в Г. с. 1 линейный корабль и 1 фрегат, ушел на свою базу в Свеаборге, где был вскоре блокирован. Русские лишились 1 линейного корабля, ряд судов получил серьезные повреждения. Русские потери составили 580 человек убитыми, 720 ранеными, сдались в плен на «Владиславе» 470 человек. У шведов погибли 130 человек, были ранены 334 человека, сдались в плен на «Принце Густаве» 539 человек. Победа русских сорвала планы шведов атаковать Санкт-Петербург. Лит.: Боевая летопись русского флота. М., 1948; Доценко В. Д. Морские битвы России. XVIII–XX вв. СПб., 2003; Морской атлас. Т. 3. Ч. 1. М., 1959; Соколов А. П. Гогландская морская битва // Морской сборник. 1849. № 5.