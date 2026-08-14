ГОГЕНШТАУФЕНЫ, ШТАУФЕНЫ (HOHENSTAUFEN, STAUFEN)

Гогунштауфены или Штауфены – южно-немецкая династия герцогов Швабии и Франконии, королей Германии и императоров Священной Римской империи . Прервалась в 1268 году со смертью герцога Швабии Конрада IV.

Основателем династии считается Фридрих Бюренский, живший в первой половине XI века. Его сын Фридрих в 1079 году женился на дочери короля Генриха IV и стал герцогом Швабии. В 1105 году за старшим сыном Фридриха – Фридрихом II Одноглазым – было закреплено герцогство Швабское, а младший – Конрад – стал герцогом Франконии.

В 1125 году умер император Генрих V. Будучи бездетным, он назначил своим наследником племянника Фридриха II Швабского и передал ему фамильные земли. Решение Генриха спровоцировало войну между Гогенштауфенами и их противниками, которые не желали возвышения династии. Фридрих и его брат Конрад начали войну с архиепископом Майнцским Адальбертом и новым императором Лотарем Саксонским.

В 1127 году Конрад объявил себя королем Германии и венчался в Милане итальянской короной, но в Италии продержался недолго. В 1135 году братья Гогенштауфены были вынуждены просить у императора прощения и принять участие в итальянском походе. В 1138 году, после смерти Лотаря, Конрад был избран королем под именем Конрад III. С этого времени Гогенштауфены закрепились на королевском и императорском троне.

В 1152 году сын Фридриха II Одноглазого стал королем под именем Фридрих I Барбаросса , который в 1155 году был провозглашен императором. В его правление обострилась борьба Гогенштауфенов с домом Вельфов и итальянскими городами.

Непродолжительное правление сына Фридриха – Генриха VI (1191-1197 гг.) – развязало новый конфликт с папой и родом Вельфов. Период двоевластия, когда королем себя называли Оттон IV Брауншвейгский из дома Вельфов и Филипп Швабский из семьи Гогенштауфенов, закончился в 1208 году убийством последнего.

В опасении притязаний императора Оттона IV на Италию, папа Иннокентий III поддержал сына Генриха VI – короля Сицилии Фридриха Гогенштауфена. В 1212 году Фридрих был провозглашен королем Германии, а в 1220 году – императором Священной Римской империи.

Император Фридрих II был последним могущественным правителем из рода Гогенштауфенов. За время своего правления он успешно вел борьбу с папским престолом и был одной из ключевых фигур в европейской политике.

Самостоятельное правление сына Фридриха - Конрада IV – было недолгим (1250-1254 гг.). Его сыновья – Манфред и Конрадин – погибли в войне с Карлом Анжуйским в 1266 и 1268 гг. соответственно. Это прервало династию Гогенштауфенов, так как остальные ее представители были непризнанными бастардами. Титул Франконского герцога перешел к Вюрцбургскому епископу, а сицилийские владения завоевал Педро Арагонский.

Исторические источники:

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 45: Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus. / Adolf Hofmeister (Hrsg.). Hannover, 1912. (Monumenta Germaniae Historica);

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 46: Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris. / Georg Waitz und Bernhard von Simson (Hrsg.). Hannover, 1912. (Monumenta Germaniae Historica).

Иллюстрации:

Фридрих I Барбаросса, его сын Генрих VI и граф Фредерик VI. Средневековая миниатюра их Хроники Гвельфов (1179-1191);

Изображение Фридриха II из его книги «De arte venandi cum avibus» («Об искусстве охоты с птицами»), (кон. XIII в.).

Автор статьи: Перепечкин К. В.