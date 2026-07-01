Гогенлоэ (Хоэнлоэ, нем. zu Hohenlohe-Schillengsfurst), Хлодвиг Карл Виктор

Го`генлоэ (Хоэнлоэ, нем. zu Hohenlohe-Schillengsfürst), Хлодвиг Карл Виктор (31.03.1819, Роттенбург-на-Фульде — 06.07.1901, Бад-Рагац) — 6-й князь Шилленгсфюрст, принц Ратиборский и Корвейский (с 1840). Германский государственный деятель и дипломат. Г. был политиком либеральной и малогерманской ориентации, крупным землевладель- цем; состоял в браке с княжной М. Л. Витгенштейн, внучкой российского генерал-фельдмаршала П. Х. Витгенштейна и наследницей состояния Радзивиллов. С 1846 — член баварского рейхсрата. В 1866—1870 — министр-президент, министр иностранных дел и министр королевского двора Баварии; способствовал интеграции южногерманских государств в единое германское пространство под эгидой Пруссии. С 1874 — посол Германской империи в Париже. В 1885—1894 — наместник в Эльзас-Лотарингии; в 1894—1900 — имперский канцлер и прусский министр-президент. Сменил на посту Л. фон Каприви. На посту канцлера Г. воспринимали как временную фигуру. В годы его канцлерства активизировалась экспансионистская колониальная политика , началось строительство флота, что привело к ухудшению отношений с Велико­британией. Во внутренней политике Г. проводил мероприятия, направленные на ограничение деятельности социал-демократической партии и на усиление германизации польских земель. К концу своего канцлерства полностью утратил политическое влияние. В 1900 ушел в отставку по причине преклонного возраста. Ист.: Мемуары князя Гогенлоэ. М., 1907; Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenloe-Schillingsfürst. 2 Bde. Stuttgart, 1906; Bd. 3. Stuttgart, 1931. Лит.: Zachau O. Die Kanzlerschaft des Fürsten Hohenlohe 1894—1900. Politik unter dem «Stempel der Beruhigung» im Zeitalter der Nervosität. Hamburg, 2007.