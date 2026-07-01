ГОГЕНЛОЭ ХЛОДВИГ КАРЛ ВИКТОР ГЕРЦОГ ФОН РАТИБОР

ГОГЕНЛОЭ (ХОЭНЛОЭ-ШИЛЛИНГФЮРСТ) ХЛОДВИГ КАРЛ ВИКТОР ГЕРЦОГ ФОН РАТИБОР - Принц Корвей, князь цу, германский государственный деятель.

Из ста­рин­но­го франк­ско­го ари­сто­кра­тического ро­да, из­вест­но­го с 1153 года. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в университетах Гёт­тин­ге­на , Гей­дель­бер­га и Бон­на, при­дер­жи­вал­ся ли­бе­раль­ных взгля­дов. Вы­сту­пал за объ­е­ди­не­ние Гер­ма­нии по «ма­ло­гер­ман­ско­му» пу­ти (смотри « Ма­ло­гер­ман­цы »). В 1866-1870 годах министр-пре­зи­дент и министр иностранных дел Ба­ва­рии, за­клю­чил во­енный до­го­вор с Се­ве­ро-Гер­ман­ским сою­зом 1867-1870 годов, спо­соб­ст­во­вал при­сое­ди­не­нию южно-германских го­су­дарств к Та­мо­жен­но­му сою­зу. В 1871-1881 годах член рейхс­та­га от пар­тии Сво­бод­ных кон­сер­ва­то­ров, с 1874 года германский по­сол во Фран­ции, уча­ст­ник Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года, в 1885-1894 годах германский на­ме­ст­ник в Эль­зас-Ло­та­рин­гии. С 1894 года канц­лер Гер­ма­нии и министр-пре­зи­дент Прус­сии. При Гогенлоэ был при­нят прусский Гражданский ко­декс 1896 года, пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки сбли­же­ния с Рос­си­ей, про­изош­ло ухуд­ше­ние от­но­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей , Гогенлоэ вста­л на путь им­пе­риа­ли­стической «ми­ро­вой по­ли­ти­ки». С 1898 года фак­тическая власть пе­ре­шла в ру­ки статс-сек­ре­та­ря по иностранным де­лам Б. фон Бю­ло­ва, в 1900 году 81-лет­ний Гогенлоэ был от­прав­лен в от­став­ку.