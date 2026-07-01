ГОГЕНЛОЭ ХЛОДВИГ КАРЛ ВИКТОР ГЕРЦОГ ФОН РАТИБОР
ГОГЕНЛОЭ (ХОЭНЛОЭ-ШИЛЛИНГФЮРСТ) ХЛОДВИГ КАРЛ ВИКТОР ГЕРЦОГ ФОН РАТИБОР - Принц Корвей, князь цу, германский государственный деятель.
Из старинного франкского аристократического рода, известного с 1153 года. Получил юридическое образование в университетах Гёттингена, Гейдельберга и Бонна, придерживался либеральных взглядов. Выступал за объединение Германии по «малогерманскому» пути (смотри «Малогерманцы»). В 1866-1870 годах министр-президент и министр иностранных дел Баварии, заключил военный договор с Северо-Германским союзом 1867-1870 годов, способствовал присоединению южно-германских государств к Таможенному союзу. В 1871-1881 годах член рейхстага от партии Свободных консерваторов, с 1874 года германский посол во Франции, участник Берлинского конгресса 1878 года, в 1885-1894 годах германский наместник в Эльзас-Лотарингии. С 1894 года канцлер Германии и министр-президент Пруссии. При Гогенлоэ был принят прусский Гражданский кодекс 1896 года, предпринимались попытки сближения с Россией, произошло ухудшение отношений с Великобританией, Гогенлоэ встал на путь империалистической «мировой политики». С 1898 года фактическая власть перешла в руки статс-секретаря по иностранным делам Б. фон Бюлова, в 1900 году 81-летний Гогенлоэ был отправлен в отставку.