Гогенцоллерны-Зигмарингены (нем. Hohenzollern-Sigmaringen)

Гогенцо`ллерны-Зигмари`нгены (нем. Hohenzollern-Sigmaringen) — румынская королевская династия в 1866—1947. Ведет начало от швабской линии Гогенцоллернов, в 1576 разделившейся на две ветви — Гогенцоллерны-Хехингены и Г.-З. (в чьем владении находились княжества Зигмаринген, Феринген и Хайгерлох). Основатель династии Карл (Кароль) I (1866—1914) — потомок побочной ветви прусской династии Гогенцоллернов. Был избран на румынский престол в 1881. Династия обрела широкую европейскую известность из-за испанского кризиса 1869—1870 — споров европейских монархов о кандидате на освободившийся испанский престол . В сентябре 1868 власть в Мадриде перешла к военным, испанская королева Изабелла II эмигрировала. Через год испанцы предложили занять престол представителю династии Гогенцоллернов — Леопольду Г.-З., старшему сыну принца Карла Антона. Католик Леопольд был женат на сестре португальского короля, обе его бабушки являлись родственницами семьи Бонапарт, а младший брат при поддер­жке Наполеона III стал правителем Румынии. Принц Карл Антон Гогенцоллерн хотел сыграть роль вершителя судеб Европы и посадить на испанский престол своего сына. Но Леопольд в итоге от трона Испании отказался, его решение поддержал прусский король Вильгельм I. Отредактированная Бисмарком в провокационном ключе и напечатанная по его распоряжению так называемая Эмсская депеша (касавшаяся вопроса о замещении вакантного испанского престола представителем династии Гогенцоллернов) стала предлогом для объявления Наполеоном III войны Пруссии (см. Франко-германская война 1870—1871). После Кароля I румынский престол последовательно занимали представители династии Г.-З.: Фердинанд I (1914—1927), Михай I (1927—1930), Кароль II (1930—1940) и вновь Михай I (1940—1947), свергнутый в результате народного восстания. Лит.: Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern. Berlin, 1905; Binder- Iijima E. Die Hohenzollern in Rumä-nien: 1866—1947; eine monarchische Herrschaftsordnung im europäischen Kontext. Köln, 2010.