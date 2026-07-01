ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ-ЗИГМАРИНГЕНЫ

ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ-ЗИГМАРИНГЕНЫ - швабская католическая линия дома Гогенцоллернов , выделившаяся около 1214 года. В 1576 году разделилась на две ветви: Гогенцоллернов-Хехингенов и Гогенцоллернов-Зигмарингенов. В 1623 году графы обеих ветвей были возведены в ранг имперских князей.

В 1803-1806 годах тер­ри­то­рия княжества Го­ген­цол­лерн-Зиг­ма­рин­ген в ре­зуль­та­те про­ве­дён­ной На­по­ле­о­ном I се­ку­ля­ри­за­ции и ме­диа­ти­за­ции уве­ли­чи­лась вдвое, на­се­ле­ние вы­рос­ло поч­ти в 3 раза, в 1806 году во­шло в Рейн­ский со­юз . В 1833 году князь Карл Ан­тон (1831-1848 годы) ввёл в кня­же­ст­ве кон­сти­ту­цию, ко­то­рая удов­ле­тво­ря­ла ли­бе­раль­ным тре­бо­ва­ни­ям. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии он был вы­ну­ж­ден от­речь­ся от пре­сто­ла, а кня­же­ст­во по меж­го­су­дар­ст­вен­но­му до­го­во­ру ото­шло к Прус­сии. Кня­зья Гогенцоллерны-Зигмарингены за­ни­ма­ли од­ну из верх­них сту­пе­ней ие­рар­хической ле­ст­ни­цы прусской ари­сто­кра­тии. В 1850-1945 годах бывшее княжество Го­ген­цол­лерн-Зиг­ма­рин­ген со­став­ля­ло прусский округ Зиг­ма­рин­ген, ко­то­рый в 1946-1947 годах был объ­е­ди­нён с Южным Вюр­тем­бер­гом в рам­ках зем­ли Вюр­тем­берг-Го­ген­цол­лерн, а в 1951-1952 годах во­шёл в со­став зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг. В 1866 году Гогенцоллерны-Зигмарингены бы­ли при­зва­ны на румынский пре­стол (пра­ви­ли до 1947 года): Ка­роль I, Фер­ди­нанд I, Ка­роль II и Ми­хай I.

Гла­вой до­ма Гогенцоллернов-Зигмарингенов с 1965 года яв­ля­ет­ся принц Фрид­рих Виль­гельм Гогенцоллерн-Зигмаринген (родился в 1924 году).

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