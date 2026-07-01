ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ-ЗИГМАРИНГЕНЫ
ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ-ЗИГМАРИНГЕНЫ - швабская католическая линия дома Гогенцоллернов, выделившаяся около 1214 года. В 1576 году разделилась на две ветви: Гогенцоллернов-Хехингенов и Гогенцоллернов-Зигмарингенов. В 1623 году графы обеих ветвей были возведены в ранг имперских князей.
В 1803-1806 годах территория княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген в результате проведённой Наполеоном I секуляризации и медиатизации увеличилась вдвое, население выросло почти в 3 раза, в 1806 году вошло в Рейнский союз. В 1833 году князь Карл Антон (1831-1848 годы) ввёл в княжестве конституцию, которая удовлетворяла либеральным требованиям. Во время Революции 1848-1849 годов в Германии он был вынужден отречься от престола, а княжество по межгосударственному договору отошло к Пруссии. Князья Гогенцоллерны-Зигмарингены занимали одну из верхних ступеней иерархической лестницы прусской аристократии. В 1850-1945 годах бывшее княжество Гогенцоллерн-Зигмаринген составляло прусский округ Зигмаринген, который в 1946-1947 годах был объединён с Южным Вюртембергом в рамках земли Вюртемберг-Гогенцоллерн, а в 1951-1952 годах вошёл в состав земли Баден-Вюртемберг. В 1866 году Гогенцоллерны-Зигмарингены были призваны на румынский престол (правили до 1947 года): Кароль I, Фердинанд I, Кароль II и Михай I.
Главой дома Гогенцоллернов-Зигмарингенов с 1965 года является принц Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн-Зигмаринген (родился в 1924 году).