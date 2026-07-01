Гогенцoллерны (Хоэнцоллерн, нем. Hohenzollern)

Гогенцóллерны (Хоэнцоллерн, нем. Hohenzollern) — династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1871), германских императоров (1871—1918). Первое упоминание — в Швабии в 1061. Вероятно, имя династии связано с названием крепости Гогенцоллер, или Цоллер, которая была сооружена на одноименной скале (855 м над уровнем моря) на окраине Швабии, в Швабском Альбе. В 1191 граф Фридрих III получил бургграфство Нюрнберг и стал бургграфом Фридрихом I. Приблизительно в 1214 графский род разделился на две ветви — франконскую (после Реформации перешла в лютеран-ство) и швабскую (сохранила верность католицизму). Представители франконской ветви до конца XIV в. расширяли свое территориальное господство в окрестностях Байрёйта и Ансбаха. В 1363 представители этой ветви официально были возведены в ранг имперских князей. В 1415/17 бургграф Нюрнбергский Фридрих VI получил марку Бранденбург и стал бранденбургским курфюрстом Фридрихом I. Курфюрст Альбрехт III превратил франкон-ские владения в секундогенитуру (т. е. их правители обрели право второго в роде на определенные имущественные и владетельные права после бранденбургского курфюршеского дома). Старая франконская линия правила в районе Ансбаха и Байрёйта. Окончательно эти две линии разделились в 1603, после уступки Польшей Бранденбургу в качестве ленного владения Прусского герцогства. Швабская линия в 1576 разделилась на две ветви: Г.-Хехингены, владевшие графством Хехинген с Штамбургом, и Г.-Зигмарингены с землями Зигмаринген, Феринген и Хайгерлох. После упразднения этих княжеств они были включены в прусский королевский дом на правах младших принцев крови. Наиболее известный представитель бранденбургской ветви Г. — Фридрих Вильгельм, правивший в Бранденбурге 1640—1688, сумевший при- дать позитивный импульс развитию курфюршества и вошедший в историю под именем «великого курфюрста». В 1701 бранденбургская линия Г. обрела по своим прусским владениям (они не входили в состав Священной Римской империи германской нации) королевский статус, и бранденбургский курфюрст Фридрих III стал прусско-бранденбургским королем Фридрихом I (1688—1713). Прусско- бранденбургское королевство превратилось в сильное европейское го- сударство в эпоху Фридриха II Великого (1740—1786), который, продолжая традиции «великого курфюр- ста», укрепил армию, усилил территориальную экспансию Пруссии и ее противостояние с Австрией. Сменивший его король Фридрих Вильгельм II (1786—1797) уступил первенство в германском мире Австрии. Нерешительный Фридрих Вильгельм III (1797—1840) не смог переломить ситуацию в противостоянии Австрии и Пруссии. С 1840 по 1861 на престоле находился Фридрих Вильгельм IV, его брат, который стал прусским королем в 1861, в 1871, в результате создания под эгидой Пруссии Германской империи, обрел титул германского императора. Последний германский император из династии Г. — Вильгельм II (1888—1918) — сменил на троне своего тяжелобольного отца Фридриха III, правившего империей всего три месяца. 28 ноября 1918 в результате Ноябрьской революции и поражения Германии в Первой мировой войне Вильгельм II отрекся от престола и уехал в Дорн (Нидерланды), где до конца жизни прожил как эмигрант. Г.-Зигмарингены в 1866—1947 занимали румынский престол . Лит.: Перцев В. Н. Гогенцоллерны. Минск, 2003; Grossmann J. Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern. Berlin, 1905; Монархи Европы. Судьбы династий. М., 1996. С. 305—343; Fischbacher Th. Die Hohenzollern in Brandenburg: Gesichter einer Herrschaft. Regensburg, 2015.