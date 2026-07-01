ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ
ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ (Хоэнцоллерны) - германский княжеский, королевский и императорский род.
Впервые упоминается в Швабии в 1061 году. Получил название по родовому замку Хоэнцоллер (или Цоллер), расположенному на одноименной горе в отрогах Швабского Альба, южнее города Хехинген. Граф Фридрих III (умер в 1201 году) в 1191 году (по другим данным, в 1192 году) стал бургграфом Нюрнберга под именем Фридриха I. Около 1214 года дом Гогенцоллернов разделился на франконскую (со времён Реформации - евангелическую) и швабскую (католическую) линии.
Франконская линия Гогенцоллернов в 1248 году (по другим данным, в 1260 году) утвердилась в Байрёйте, в 1331 году - в Ансбахе, в 1338 году - в Кульмбахе. На основе этих владений к концу XIV века сформировалось сильное маркграфство, которое в последующие годы неоднократно подвергалось династическим разделам. В 1363 году франконские Гогенцоллерны получили титул имперских князей, а в 1415 году нюрнбергский бургграф Фридрих VI (около 1371-1440 годов) стал курфюрстом Бранденбурга под именем Фридриха I Ахиллеса. С него началась бранденбургская ветвь дома Гогенцоллернов Курфюрст Альбрехт III Ахиллес (1414-1486 годы, курфюрст с 1470 года) в 1473 году установил порядок, в соответствии с которым право наследования франконских княжеств предоставлялось вторым сыновьям бранденбургских курфюрстов (Dispositio Achillea). По семейному договору 1598/1599 годов, заключённому в Гере курфюрстом Бранденбурга Иоахимом Фридрихом (1546-1608 годы, курфюрст с 1598 года) и маркграфом Ансбаха-Байрёйта Георгом Фридрихом (1539-1603 годы, маркграф с 1556 года), Бранденбург и герцогство Пруссия стали неделимыми владениями курфюрстов, а франконские княжества не могли быть разделены более чем на два маркграфства. В 1486-1603 годах в этих княжествах правила т. н. старая франконская ветвь дома Гогенцоллернов, а с 1603 года и до вхождения Ансбаха, Байрёйта и Кульмбаха в состав Пруссии в 1791 году - т. н. новая бранденбургская ветвь (пресеклась в 1806 году). Курфюрст Фридрих Вильгельм на заключительном этапе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов и в последующие годы добился значительного расширения владений Гогенцоллернов и повышения роли Бранденбурга в германской и европейской политике. В 1701 году курфюрст Фридрих III стал королём Пруссии (взошёл на престол под именем Фридриха I). Его сын Фридрих Вильгельм I, получивший прозвище «солдатский король», милитаризовал прусское государство и создал мощную армию, с помощью которой его сын Фридрих II Великий значительно расширил границы Пруссии; при нём Пруссия вошла в разряд ведущих европейских держав. На прусском престоле Фридриху II Великому наследовали: Фридрих Вильгельм II, Фридрих Вильгельм III, Фридрих Вильгельм IV. Прус. король Вильгельм I в 1871 году был провозглашён германским императором. Ему наследовали: Фридрих III, Вильгельм II. В ходе Ноябрьской революции 1918 года Вильгельм II был свергнут с престола и вплоть до своей кончины проживал в изгнании в Нидерландах. Глава дома Гогенцоллернов с 1994 года - принц Прусский Георг Фридрих Фердинанд (родился в 1976 году).
Швабская линия Гогенцоллернов в 1576 году разделилась на две ветви: Гогенцоллернов-Хехингенов, владевшую родовым замком Гогенцоллернов и прилегающими землями, и Гогенцоллернов-Зигмарингенов, во владении которых находились Зигмаринген, Веринген, Хайгерлох. В 1623 году обе ветви были возведены в ранг имперских князей. В 1849 году княжества Гогенцоллерн-Хехинген и Гогенцоллерн-Зигмаринген вошли в состав Прусского королевства. В 1869 году ветвь Гогенцоллернов-Хехингенов пресеклась. Представители ветви Гогенцоллернов-Зигмарингенов в 1866-1947 годах занимали румынский престол.