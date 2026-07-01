ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ

ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ (Хоэнцоллерны) - германский княжеский, королевский и императорский род.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Шва­бии в 1061 году. По­лу­чил название по ро­до­во­му зам­ку Хо­эн­цол­лер (или Цол­лер), рас­по­ло­жен­но­му на од­но­именной го­ре в от­ро­гах Шваб­ско­го Аль­ба, юж­нее города Хе­хин­ген. Граф Фрид­рих III (умер в 1201 году) в 1191 году (по другим дан­ным, в 1192 году) стал бург­гра­фом Нюрн­бер­га под име­нем Фрид­ри­ха I. Около 1214 года дом Гогенцоллернов раз­де­лил­ся на фран­кон­скую (со вре­мён Ре­фор­ма­ции - еван­ге­ли­че­скую) и шваб­скую (ка­то­ли­че­скую) ли­нии.

Фран­кон­ская ли­ния Гогенцоллернов в 1248 году (по другим дан­ным, в 1260 году) ут­вер­ди­лась в Бай­рёй­те, в 1331 году - в Ан­сба­хе, в 1338 году - в Кульм­ба­хе. На ос­но­ве этих вла­де­ний к концу XIV века сфор­ми­ро­ва­лось силь­ное марк­граф­ст­во, ко­то­рое в по­сле­дую­щие го­ды не­од­но­крат­но под­вер­га­лось ди­на­стическим раз­де­лам. В 1363 году фран­кон­ские Гогенцоллерны по­лу­чи­ли ти­тул им­пер­ских кня­зей, а в 1415 году нюрн­берг­ский бург­граф Фрид­рих VI (около 1371-1440 годов) стал кур­фюр­стом Бран­ден­бур­га под име­нем Фрид­ри­ха I Ахил­ле­са. С не­го на­ча­лась бран­ден­бург­ская ветвь до­ма Гогенцоллернов Кур­фюрст Альб­рехт III Ахил­лес (1414-1486 годы, кур­фюрст с 1470 года) в 1473 году ус­та­но­вил по­ря­док, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым пра­во на­сле­до­ва­ния фран­кон­ских кня­жеств пре­дос­тавля­лось вто­рым сы­новь­ям бран­ден­бург­ских кур­фюр­стов (Dispositio Achillea). По се­мей­но­му до­го­во­ру 1598/1599 годов, за­клю­чён­но­му в Ге­ре кур­фюр­стом Бран­ден­бур­га Ио­а­хи­мом Фрид­ри­хом (1546-1608 годы, кур­фюрст с 1598 года) и марк­гра­фом Ан­сба­ха-Бай­рёй­та Ге­ор­гом Фрид­ри­хом (1539-1603 годы, марк­граф с 1556 года), Бран­ден­бург и гер­цог­ст­во Прус­сия ста­ли не­де­ли­мы­ми вла­де­ния­ми кур­фюр­стов, а фран­кон­ские кня­же­ст­ва не мог­ли быть раз­де­ле­ны бо­лее чем на два марк­граф­ст­ва. В 1486-1603 годах в этих кня­же­ст­вах пра­ви­ла т. н. ста­рая фран­кон­ская ветвь до­ма Гогенцоллернов, а с 1603 года и до вхо­ж­де­ния Ан­сба­ха, Бай­рёй­та и Кульм­ба­ха в со­став Прус­сии в 1791 году - т. н. но­вая бран­ден­бург­ская ветвь (пре­сек­лась в 1806 году). Кур­фюрст Фрид­рих Виль­гельм на за­клю­чительном эта­пе Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов и в по­сле­дую­щие го­ды до­бил­ся зна­чительного рас­ши­ре­ния вла­де­ний Гогенцоллернов и по­вы­ше­ния ро­ли Бран­ден­бур­га в германской и ев­ропейской по­ли­ти­ке. В 1701 году кур­фюрст Фрид­рих III стал ко­ро­лём Прус­сии (взо­шёл на пре­стол под име­нем Фрид­ри­ха I). Его сын Фрид­рих Виль­гельм I, по­лу­чив­ший про­зви­ще «сол­дат­ский ко­роль», ми­ли­та­ри­зо­вал прусское государство и соз­дал мощ­ную ар­мию, с по­мощью ко­то­рой его сын Фрид­рих II Ве­ли­кий зна­чи­тель­но рас­ши­рил гра­ни­цы Прус­сии; при нём Прус­сия во­шла в раз­ряд ве­ду­щих ев­ропейских дер­жав. На прусском пре­сто­ле Фрид­ри­ху II Ве­ли­ко­му на­сле­до­ва­ли: Фрид­рих Виль­гельм II, Фрид­рих Виль­гельм III, Фрид­рих Виль­гельм IV. Прус. ко­роль Виль­гельм I в 1871 году был про­воз­гла­шён германским им­пе­ра­то­ром. Ему на­сле­до­ва­ли: Фрид­рих III, Виль­гельм II. В хо­де Но­ябрьской ре­во­лю­ции 1918 года Виль­гельм II был сверг­нут с пре­сто­ла и вплоть до сво­ей кон­чи­ны про­жи­вал в из­гна­нии в Ни­дер­лан­дах. Гла­ва до­ма Гогенцоллернов с 1994 года - принц Прус­ский Ге­орг Фрид­рих Фер­ди­нанд (родился в 1976 году).

Шваб­ская ли­ния Гогенцоллернов в 1576 году раз­де­ли­лась на две вет­ви: Го­ген­цол­лер­нов-Хе­хин­ге­нов, вла­дев­шую ро­до­вым зам­ком Гогенцоллернов и при­ле­гаю­щи­ми зем­ля­ми, и Го­ген­цол­лер­нов-Зиг­ма­рин­ге­нов, во вла­де­нии ко­то­рых на­хо­ди­лись Зиг­ма­рин­ген, Ве­рин­ген, Хай­гер­лох. В 1623 году обе вет­ви бы­ли воз­ве­де­ны в ранг им­пер­ских кня­зей. В 1849 году кня­же­ст­ва Го­ген­цол­лерн-Хе­хин­ген и Го­ген­цол­лерн-Зиг­ма­рин­ген во­шли в со­став Прус­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 1869 году ветвь Го­ген­цол­лер­нов-Хе­хин­ге­нов пре­сек­лась. Пред­ста­ви­те­ли вет­ви Го­ген­цол­лер­нов-Зиг­ма­рин­ге­нов в 1866-1947 годах за­ни­ма­ли румынский пре­стол.

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