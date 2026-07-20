ГОГЕН ПОЛЬ
ГОГЕН ПОЛЬ - французский живописец, скульптор, график.
Сын французского журналиста и перуанки из аристократического рода, воспитывался в семье матери и своего дяди в Лиме. Экзотическая природа, яркий местный колорит запечатлелись в памяти художника как образ рая, который он пытался воссоздать в своём творчестве. С 1855 года Гоген жил в Орлеане; в 1865-1871 годах в качестве моряка плавал на торговых судах, курсирующих между Европой и Южной Америкой. В 1871-1882 годах был банковским служащим; начал коллекционировать живопись и самостоятельно писать картины («Вид Сены у Иенского моста», 1875, Музей Орсе, Париж), изучал различные техники скульптуры у Ж.Э. Буйо. В 1880-1886 годах принимал участие в выставках импрессионистов. Бросив службу, целиком посвятил себя живописи.
Один из ведущих мастеров постимпрессионизма, Гоген в конце 1880-х годов возглавил понт-авенскую школу в Бретани - группу молодых художников, искавших новые пути в искусстве и считавших, что жизнь среди простых людей, не затронутых современной цивилизацией, откроет им некие вечные истины бытия. Гоген и его последователи стремились к обобщению и упрощению формы, заполняя холст крупными цветовыми массами и заключая их в чёткий контур, как в перегородчатой эмали (смотри Клуазонизм). Для Гогена внешний облик объекта - лишь оболочка, скрывающая сокровенный смысл явления, его тайную сущность, в которую должен проникнуть художник. Творческие принципы сближают Гогена с символистами, хотя сам художник пользовался термином «синтетизм» («Видение после проповеди. Борьба Иакова с ангелом», 1888, Нацональнаяи галерея Шотландии, Эдинбург; «Арлезианка», 1888, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Жёлтый Христос», 1889, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало). Помимо Понт-Авена, Гоген работал в Панаме, на Мартинике (1887), в Арле (вместе с В. Ван Гогом, октябрь - декабрь 1888 года) и Париже; занимался также керамикой, литографией, ксилографией и офортом (портрет С. Малларме, 1891).
В надежде осуществить мечту о «золотом веке», об идеальной жизни в гармонии с природой и людьми, Гоген в 1891 году уехал на остров Таити. Созданные здесь полотна, насыщенные яркими красками и солнцем, подобны декоративным панно: «А, ты ревнуешь?» (1892, ГМИИ), «Таитянские пасторали» (1892, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Жена короля» (1896), «Сбор плодов» (1899, оба - в ГМИИ), «И золото их тел» (1901, Музей Орсе) и др. Нередко его картинам присущ мистико-символический характер («Дух мёртвых не дремлет», 1892, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало). Перед неудачной попыткой самоубийства Гоген создал монументальную программную картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» (название - цитата из Б. Паскаля; 1897, Музей изящных искусств, Бостон). На Таити Гоген занимался и резьбой по дереву; в его скульптуре ощутимы влияния островной пластики, стилизация под примитив («Идол с раковиной», 1893; рельефы, украшавшие дом Гогена, 1902; все - в Музее Орсе). Жизнь на тропических островах была далека от райской идиллии, о которой грезил художник. После недолгого пребывания во Франции (1893-1895 годы) Гоген вернулся на Таити, в 1901 году переехал на Маркизские острова, где умер от проказы. Творчество Гогена оказало значительное влияние на творчество группы «Наби», мастеров французского фовизма, немецкого экспрессионизма, Э. Мунка, Ф. Ходлера, П. Пикассо, Н.С. Гончарову и других художников начала XX века.