ГОГЕН ПОЛЬ

ГОГЕН ПОЛЬ - французский живописец, скульптор, график.

Сын французского жур­на­ли­ста и пе­ру­ан­ки из ари­сто­кра­тического ро­да, вос­пи­ты­вал­ся в се­мье ма­те­ри и сво­его дя­ди в Ли­ме. Эк­зо­тическая при­ро­да, яр­кий ме­ст­ный ко­ло­рит за­пе­чат­ле­лись в па­мя­ти ху­дож­ни­ка как об­раз рая, ко­то­рый он пы­тал­ся вос­соз­дать в сво­ём твор­че­ст­ве. С 1855 года Гоген жил в Ор­леа­не; в 1865-1871 годах в ка­че­ст­ве мо­ря­ка пла­вал на тор­го­вых су­дах, кур­си­рую­щих ме­ж­ду Ев­ро­пой и Южной Аме­ри­кой. В 1871-1882 годах был бан­ков­ским слу­жа­щим; на­чал кол­лек­цио­ни­ро­вать жи­во­пись и са­мо­стоя­тель­но пи­сать кар­ти­ны («Вид Се­ны у Иен­ско­го мос­та», 1875, Му­зей Ор­се, Па­риж), изу­чал различные тех­ни­ки скульп­ту­ры у Ж.Э. Буйо. В 1880-1886 годах при­ни­мал уча­стие в вы­став­ках им­прес­сио­ни­стов. Бро­сив служ­бу, це­ли­ком по­свя­тил се­бя жи­во­пи­си.

Один из ве­ду­щих мас­те­ров пост­им­прес­сио­низ­ма , Гоген в конце 1880-х годов воз­гла­вил понт-авен­скую шко­лу в Бре­та­ни - груп­пу мо­ло­дых ху­дож­ни­ков, ис­кав­ших но­вые пу­ти в искусстве и счи­тавших, что жизнь сре­ди про­стых лю­дей, не за­тро­ну­тых современной ци­ви­ли­за­ци­ей, от­кро­ет им не­кие веч­ные ис­ти­ны бы­тия. Гоген и его по­сле­до­ва­те­ли стре­ми­лись к обоб­ще­нию и уп­ро­ще­нию фор­мы, за­пол­няя холст круп­ны­ми цве­то­вы­ми мас­са­ми и за­клю­чая их в чёт­кий кон­тур, как в пе­ре­го­род­ча­той эма­ли (смотри Клуа­зо­низм). Для Гогена внеш­ний об­лик объ­ек­та - лишь обо­лоч­ка, скры­ваю­щая со­кро­вен­ный смысл яв­ле­ния, его тай­ную сущ­ность, в ко­то­рую дол­жен про­ник­нуть ху­дож­ник. Творческие прин­ци­пы сбли­жа­ют Гогена с сим­во­ли­ста­ми, хо­тя сам ху­дож­ник поль­зо­вал­ся тер­ми­ном «син­те­тизм» («Ви­де­ние по­сле про­по­ве­ди. Борь­ба Иа­ко­ва с ан­ге­лом», 1888, Нацональнаяи га­ле­рея Шот­лан­дии, Эдин­бург; «Ар­ле­зи­ан­ка», 1888, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Жёл­тый Хри­стос», 1889, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фало). По­ми­мо Понт-Аве­на, Гоген ра­бо­тал в Па­на­ме, на Мар­ти­ни­ке (1887), в Ар­ле (вме­сте с В. Ван Го­гом, октябрь - декабрь 1888 года) и Па­ри­же; за­ни­мал­ся так­же ке­ра­ми­кой, ли­то­гра­фи­ей, кси­ло­гра­фи­ей и офор­том (порт­рет С. Мал­лар­ме, 1891).

В на­де­ж­де осу­ще­ст­вить меч­ту о «зо­ло­том ве­ке», об иде­аль­ной жиз­ни в гар­мо­нии с при­ро­дой и людь­ми, Гоген в 1891 году уе­хал на остров Таи­ти. Соз­дан­ные здесь по­лот­на, на­сы­щен­ные яр­ки­ми крас­ка­ми и солн­цем, по­доб­ны де­ко­ра­тив­ным пан­но: «А, ты рев­ну­ешь?» (1892, ГМИИ), «Таи­тян­ские пас­то­ра­ли» (1892, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Же­на ко­ро­ля» (1896), «Сбор пло­дов» (1899, оба - в ГМИИ), «И зо­ло­то их тел» (1901, Му­зей Ор­се) и др. Не­ред­ко его кар­ти­нам при­сущ мис­ти­ко-сим­во­лический ха­рак­тер («Дух мёрт­вых не дрем­лет», 1892, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло). Пе­ред не­удач­ной по­пыт­кой са­мо­убий­ст­ва Гоген соз­дал мо­ну­мен­таль­ную про­грамм­ную кар­ти­ну «От­ку­да мы при­шли? Кто мы? Ку­да мы идем?» (название - ци­та­та из Б. Пас­ка­ля; 1897, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон). На Таи­ти Гоген за­ни­мал­ся и резь­бой по де­ре­ву; в его скульп­ту­ре ощу­ти­мы влия­ния ост­ров­ной пла­сти­ки, сти­ли­за­ция под при­ми­тив («Идол с ра­ко­ви­ной», 1893; рель­е­фы, ук­ра­шав­шие дом Гогена, 1902; все - в Му­зее Ор­се). Жизнь на тро­пических ост­ро­вах бы­ла да­ле­ка от рай­ской идил­лии, о ко­то­рой гре­зил ху­дож­ник. По­сле не­дол­го­го пре­бы­ва­ния во Фран­ции (1893-1895 годы) Гоген вер­нул­ся на Таи­ти, в 1901 году пе­ре­ехал на Мар­киз­ские острова, где умер от про­ка­зы. Твор­че­ст­во Гогена ока­за­ло зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во груп­пы «На­би» , мас­те­ров французского фо­виз­ма, немецкого экс­прес­сио­низ­ма, Э. Мун­ка, Ф. Ход­ле­ра, П. Пи­кас­со, Н.С. Гон­ча­ро­ву и других ху­дож­ни­ков начала XX века.