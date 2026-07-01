ГОГЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФОН

ГОГЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФОН - российский ар­хи­тек­тор, академик Пе­тербургской Академии художеств (1896); учил­ся там же (1875-1886 годы).

За­ни­мал долж­но­сти ар­хи­тек­то­ра при дво­ре великого князя Вла­ди­ми­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча (с 1883 года), при Се­ст­ро­рец­ком ору­жей­ном за­во­де (1884-1885 годы), Вы­со­чай­ше­го дво­ра (с 1903 года). Ра­бо­тал в сти­ле позд­не­го эк­лек­тиз­ма : особ­ня­ки Н.К. Вад­боль­ской (1886-1888 годы), Ф.Г. Коз­ля­ни­но­ва (1891-1892 годы), К.А. Вар­гу­ни­на (1896-1899 годы; все - в Санкт-Пе­тер­бур­ге) от­ли­ча­ют­ся вы­ра­зительной пла­сти­кой объ­ё­мов, жи­во­пис­но­стью си­лу­эта. В фор­мах рус­ско­го сти­ля ре­ше­ны Главный яр­ма­роч­ный дом в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1889-1890 годы, совместно с К.В. Трей­ма­ном и А.Г. Трам­биц­ким; ны­не центр Все­российского ак­цио­нер­но­го общества «Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка»), особ­няк А.И. Чер­но­ва (1889-1893 годы), зда­ние Офи­цер­ско­го со­б­ра­ния (1893-1898 годы), му­зей А.В. Су­во­ро­ва (1901-1904 годы, при уча­стии Г.Д. Грим­ма) и другие по­строй­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Клас­си­ци­стические приёмы ис­поль­зо­ва­ны в ком­плек­се зда­ний Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Генерального шта­ба (1900-1901 годы). В особ­ня­ке М.Ф. Кше­син­ской (1904-1906 годы, совместно с А.И. Дмит­рие­вым) реа­ли­зо­ва­ны но­вые фор­маль­ные прин­ци­пы мо­дер­на : ди­на­мич­ная раз­но­объ­ём­ная ком­по­зи­ция, бо­га­тая па­лит­ра от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов, раз­но­об­ра­зие рит­мов и форм окон­ных про­ёмов, вы­ра­жаю­щее осо­бен­но­сти внутренней пла­ни­ров­ки.

Сре­ди других по­стро­ек: зда­ние Ки­ев­ско­го по­ли­тех­нического института (1888), Дом Во­енного со­б­ра­ния в Порт-Ар­ту­ре (1902), зда­ние бан­ка в Пен­зе (1912; ны­не Кар­тин­ная га­ле­рея имени К.А. Са­виц­ко­го), хра­мы в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1898), Сим­фе­ро­по­ле (1904). Ав­тор па­мят­ни­ков: пи­том­цам Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии (1909, совместно со скульп­то­ром К.В. Изен­бер­гом), «Пётр I спа­са­ет уто­паю­щих в Лах­те в 1724 году» (1909; оба не сохранились), «Царь-плот­ник» (скульп­тор Л.А. Берн­штам; вос­ста­нов­лен в 1996 году; все - в Санкт-Пе­тер­бур­ге) и др. Пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге: в Ни­ко­ла­ев­ской инженерной ака­де­мии (1887-1908 годы), Институте гражданских ин­же­не­ров (с 1898 года), Училище тех­нического ри­со­ва­ния ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца (1892-1897 годы); один из ру­ко­во­ди­те­лей Выс­ших жен­ских стро­ительных кур­сов В.Ф. Ро­ма­но­вой (с 1905 года). Ини­циа­тор соз­да­ния Общества ар­хи­тек­то­ров-ху­дож­ни­ков (1904), в рам­ках ко­то­ро­го ор­га­ни­зо­вал груп­пу по изу­че­нию ар­хитектурного на­сле­дия ста­ро­го Пе­тер­бур­га. С 1910 года Гоген тя­же­ло бо­лел; по­кон­чил с со­бой.