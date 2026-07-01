ГОГЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФОН
ГОГЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФОН - российский архитектор, академик Петербургской Академии художеств (1896); учился там же (1875-1886 годы).
Занимал должности архитектора при дворе великого князя Владимира Александровича (с 1883 года), при Сестрорецком оружейном заводе (1884-1885 годы), Высочайшего двора (с 1903 года). Работал в стиле позднего эклектизма: особняки Н.К. Вадбольской (1886-1888 годы), Ф.Г. Козлянинова (1891-1892 годы), К.А. Варгунина (1896-1899 годы; все - в Санкт-Петербурге) отличаются выразительной пластикой объёмов, живописностью силуэта. В формах русского стиля решены Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде (1889-1890 годы, совместно с К.В. Трейманом и А.Г. Трамбицким; ныне центр Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка»), особняк А.И. Чернова (1889-1893 годы), здание Офицерского собрания (1893-1898 годы), музей А.В. Суворова (1901-1904 годы, при участии Г.Д. Гримма) и другие постройки в Санкт-Петербурге. Классицистические приёмы использованы в комплексе зданий Николаевской академии Генерального штаба (1900-1901 годы). В особняке М.Ф. Кшесинской (1904-1906 годы, совместно с А.И. Дмитриевым) реализованы новые формальные принципы модерна: динамичная разнообъёмная композиция, богатая палитра отделочных материалов, разнообразие ритмов и форм оконных проёмов, выражающее особенности внутренней планировки.
Среди других построек: здание Киевского политехнического института (1888), Дом Военного собрания в Порт-Артуре (1902), здание банка в Пензе (1912; ныне Картинная галерея имени К.А. Савицкого), храмы в Нижнем Новгороде (1898), Симферополе (1904). Автор памятников: питомцам Николаевской академии (1909, совместно со скульптором К.В. Изенбергом), «Пётр I спасает утопающих в Лахте в 1724 году» (1909; оба не сохранились), «Царь-плотник» (скульптор Л.А. Бернштам; восстановлен в 1996 году; все - в Санкт-Петербурге) и др. Преподавал в Санкт-Петербурге: в Николаевской инженерной академии (1887-1908 годы), Институте гражданских инженеров (с 1898 года), Училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (1892-1897 годы); один из руководителей Высших женских строительных курсов В.Ф. Романовой (с 1905 года). Инициатор создания Общества архитекторов-художников (1904), в рамках которого организовал группу по изучению архитектурного наследия старого Петербурга. С 1910 года Гоген тяжело болел; покончил с собой.