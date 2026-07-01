ГОГЕБАШВИЛИ ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ

ГОГЕБАШВИЛИ ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ - просветитель, педагог, основоположник детской грузинской литературы.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Тиф­лис­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1861). Учил­ся в Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1861-1863 годы), од­но­вре­мен­но слу­шал лек­ции на ес­тественном факультете Ки­ев­ско­го университета. С 1864 года пре­по­да­ва­тель, с 1868 года ин­спек­тор Тиф­лис­ско­го ду­хов­но­го училища. Со­рат­ник И. Чав­ча­вад­зе и А. Це­ре­те­ли. В 1873 году снят с долж­но­сти и от­стра­нён от пе­да­го­гической дея­тель­но­сти как «по­ли­ти­че­ски не­бла­го­на­дёж­ный».

Гогебашвили - ини­циа­тор соз­да­ния Общества по рас­про­стра­не­нию гра­мот­но­сти сре­ди грузинского на­се­ле­ния (1879), за­ни­мав­ше­го­ся про­па­ган­дой из­уче­ния гру­зин­ско­го, а так­же рус­ско­го язы­ков. Ав­тор учеб­ни­ков для народных школ: «Гру­зин­ская аз­бу­ка» (1865), «Ключ к при­ро­де» (кни­га для чте­ния, 1868), «Род­ная речь» (ч. 1, 1876; ч. 2, 1906; пе­ре­из­да­на до 1925), «Рус­ское сло­во» (учеб­ник русского язы­ка, 1887); пе­да­го­гических тру­дов: «Но­вые ша­ги в на­род­ном об­ра­зо­ва­нии» (1883), «Ушин­ский и Корф» (1883) и др. Ав­тор ху­дожественных и на­учно-по­пуляр­ных рас­ска­зов для де­тей (во­шли в кни­ги «Бу­тон», 1880, «Вет­ка», 1883, «Гроздь», 1901).

В 1960 году в Гру­зии уч­ре­ж­де­на ме­даль име­ни Гогебашвили, ко­то­рой на­гра­ж­да­ют­ся ра­бот­ни­ки сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния; с 1969 года про­во­дит­ся празд­ник зна­ний Яко­бо­ба.