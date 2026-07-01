ГОГЕБАШВИЛИ ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ
ГОГЕБАШВИЛИ ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ - просветитель, педагог, основоположник детской грузинской литературы.
Из семьи священника. Окончил Тифлисскую духовную семинарию (1861). Учился в Киевской духовной академии (1861-1863 годы), одновременно слушал лекции на естественном факультете Киевского университета. С 1864 года преподаватель, с 1868 года инспектор Тифлисского духовного училища. Соратник И. Чавчавадзе и А. Церетели. В 1873 году снят с должности и отстранён от педагогической деятельности как «политически неблагонадёжный».
Гогебашвили - инициатор создания Общества по распространению грамотности среди грузинского населения (1879), занимавшегося пропагандой изучения грузинского, а также русского языков. Автор учебников для народных школ: «Грузинская азбука» (1865), «Ключ к природе» (книга для чтения, 1868), «Родная речь» (ч. 1, 1876; ч. 2, 1906; переиздана до 1925), «Русское слово» (учебник русского языка, 1887); педагогических трудов: «Новые шаги в народном образовании» (1883), «Ушинский и Корф» (1883) и др. Автор художественных и научно-популярных рассказов для детей (вошли в книги «Бутон», 1880, «Ветка», 1883, «Гроздь», 1901).
В 1960 году в Грузии учреждена медаль имени Гогебашвили, которой награждаются работники системы образования; с 1969 года проводится праздник знаний Якобоба.