Гога (рум. Goga), Октавиан

Го`га (рум. Goga), Октавиан (01.04.1881, Решинари, близ Сибиу — 07.05.1938, Чуча, близ Клужа) — румынский политический и общественный деятель, поэт и драматург. Член Румынской академии наук (с 1920). В 1924 получил Нацио­нальную премию Михаила Садовяну за прозаические произведения. Являлся одним из активных сторонников идеи объединения Трансильвании с Румынией, за что преследовался венгерским властями накануне Первой мировой войны. В 1920-е занимал ряд министерских постов в консервативных правительствах. С начала 1930-х из правого политика он постепенно транформировался в сторонника национал-социализма, способствовал распространению антисемитских настроений, в 1935 возглавил профашистскую Национал-христианскую партию, являлся сторонником сближения с нацистской Германией. С 28 декабря 1937 по 11 февраля 1938 занимал пост премьер-министра Румынии. Творчество Г. оказалось в противоречии с его общественно-политическим взглядами, что нашло свое отражение и в литературном дискурсе Румынии. Лит.: Bodea Gh. Octavian Goga — o viaţă, un destin. Cluj, Editura Limes, 2004; Guţan I. Octavian Goga — răsfrângeri în evantai. Sibiu, 2002.