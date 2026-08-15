ГОФМЕЙСТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ

ГОФМЕЙСТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ, Хофмайстер (Hofmeister) - немецкий ботаник.

Систематического об­ра­зо­ва­ния не получил. Автор фундаментальных трудов по сравнительной эмбриологии растений, профессор Гейдельбергского (с 1863 года) и Тюбингенского (с 1872 года) университетов. Описал развитие и разнообразие семяпочек (семязачатков) и структуру зародышевого мешка, показал его роль в процессе оплодотворения и формирования зародыша у цветковых растений. Установил особенности чередования полового и бесполого поколений в цикле воспроизведения мохообразных, папоротникообразных, голосеменных и цветковых растений. Пред­ска­зал (1851 год) наличие подвижных сперматозоидов у голосеменных. На основании исследования морфологических структур и использования сравнительно-эмбриологического метода открыл гомологию репродуктивных органов архегониальных и цветковых растений, создал теоретическую базу для развития эволюционной морфологии растений, что способствовало формированию представлений о филогенетическом единстве растительного мира. Автор ряда работ по физиологии растений.

Сочинения:

Die Entstehung des Embryo der Pha­ne­rogamen. Lpz., 1849;

Vergleichende Unter­su­chun­gen der Keimung;

Entfaltung und Frucht­bildung höherer Kryptogamen und der Sa­men­bildung der Coniferen. Lpz., 1851.