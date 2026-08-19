ГОФМЕЙСТЕР

ГОФМЕЙСТЕР (средневековый латинский magister curiae, немецкий Hofmeister, французский intendant de la cour) - придворная должность в средневековой Германии и самодержавной России.

1) в Западной Европе в VIII-IX веках - один из королевских министериалов;

2) в Германии в средние века - распорядитель княжеского двора, с XV века представитель князя в суде, в XVI-XVII веках церемониймейстер и воспитатель при княжеских дворах, с XVIII века домашний учитель в богатых семьях. В XIX - начале XX века гофмейстер - почётный ти­тул .

3) Одно из наименований великих ма­ги­ст­ров немецких рыцарских орденов.

4) В России согласно Табели о рангах 1722 года обер-гофмейстер - придворный чин 4-го класса; гофмейстер и обер-гофмейстер при императрице - придворные чины 5-го класса; гофмейстер и лейб-медикус при императрице - придворный чин 7-го класса. В XIX веке – 1917 года гофмейстер и обер-гофмейстер - придворные чины соответственно 3-го и 2-го класса. Гофмейстер и обер-гофмейстер управляли дворцовым хозяйством и штатом придворных, ведали придворным церемониалом. Также почётный придворный титул.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)