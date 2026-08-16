Гофман (нем. Hoffmann), Мельхиор (ок. 1485, Швебиш-Халль ‒ 1543, Страсбург)

Го`фман (нем. Hoffmann), Мельхио`р (ок. 1485, Швебиш-Халль — 1543, Страсбург) — религиозный деятель в эпоху Реформации в Ливонии, северных землях Священной Римской империи и северных Нидерландах. С 1523 Г. активно проповедовал лютеранство в Прибалтике, в Вольмаре (совр. Валмиера) и Дерпте (совр. Тарту), где вступил в конфликт с Иоганном Бланкельфельдом, занимавшим в тот момент пост не только епископа Дерптского, но и архиепископа Риж­ского. Одним из последствий было так называемое дерптское иконоборчество . В конце весны 1525 Г. отправился в Виттенберг, где нашел поддержку М. Лютера. В том же году вернулся в Дерпт , однако, встретив противодействие со стороны бургомистра, покинул Ливонию, отправившись в Стокгольм. Точной даты изменения его религиозных идей неизвестно. Тем не менее, подтверждается, что после своего прибытия в Страсбург, где он знакомится с анабаптистами, в 1530 в Эмдене он выступает уже как их сторонник. Был арестован в 1533 и осужден как еретик. Скончался в тюрьме 1543. Лит.: Bautz F. W. Hofmann, Melchior // Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Bd. 2. Bautz, 1990. S. 974—978; Deppermann K. Melchior Hoffman: Widersprüche zwischen Lutherischer Obrigkeitstreue und apokalyptischen Traum // Radikale Reformatoren. München, 1978. S. 155—166; Mattiesen C. Melchior Hoffmann in Livland und die Einführung der Reformation in den Landkirchspielen Dorpat und Nüggen im Jahre 1525. Leipzig, 1902; Schmidt C. Auf Felsen gesät: die Reformation in Polen und Livland. Göttingen, 2000.