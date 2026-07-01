ГОФИЦКИЙ МУЗЕЙ

Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова.

16 июня 1931 года в селе Медведском произошло вооруженное восстание под руководством Ивана Никитовича Ключкина против политики коллективизации. Полный Георгиевский кавалер, командир кавалерийского взвода 1-й Конной Армии С.М. Буденного . В 1-й Конной Армии в это время в должности заместителя начальника Особого отдела служил В.О. Гофицкий.

После Гражданской войны И.Н. Ключкин получил от Советской власти большое количество хорошей земли (земли участка № 4). В ходе коллективизации хотел создать свой колхоз из крепких хозяев- фронтовиков, бойцов-первоконников. Но сельские активисты поняли коллективизацию не как объединение. а только как раскулачивание, составили списки раскулачиваемых и вместе с нарядами ОГПУ выслали семьи крепких хозяев из села Медведского на станцию Спицевка и отправили за Урал.

В ходе восстания Иван Ключкин и повстанцы убили активистов: секретаря партячейки Исакова, расстреляли председателя сельсовета Котенева, бригадира Глазкова, председателя колхоза Леонова, комсомольца Якимова, секретаря райкома комсомола Котенева и ещё несколько односельчан (всего 11 человек).

Вместе с повстанцами-фронтовиками Федяниным и Берловым, объявили населению о роспуске колхозов, призвали забирать из колхоза свой скот и инвентарь. Во второй половине дня узнали, что на подавление восстания из Ставрополя выехала бригада чекистов во главе с В.О. Гофицким. В.О. Гофицкий лично возглавил эту операцию, потому что не хотел кровопролития и надеялся на то, что сможет убедить повстанцев сложить оружие. И.Н. Ключкин с повстанцами выдвинулся в сторону Летней Ставки.

Повстанцы в ответ на конкретное предложение В.О. Гофицкого сложить оружие, не сдались и под селом Казгулаком у местечка Индирь, произошёл бой отряда чекистов с повстанцами. В ходе боя отряд Ключкина был уничтожен, но погиб и В.О. Гофицкий, чекист, герой гражданской войны . В честь его подвига село было переименовано и стало называться Гофицким. Память о В.О. Гофицком бережно хранится в сельском краеведческом музее имени Ю.И. Бельгарова (основателя этого уникального музея). В музее много материалов переданных на хранение женой чекиста - Елизаветой Львовной Гофицкой.

Иллюстрации:

Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова.