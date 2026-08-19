Гоёсёнин

Гоёсёнин — в Японии XVII—XIX вв. крупные купцы, состоявшие в тесных отношениях с центральным правительством бакуфу и отдельными князьями путем оказания им финансовых услуг, поставки товаров, предоставления денежных займов. К Г. относились фудасаси, являвшиеся посредниками между бакуфу и его вассалами при получении жалования рисом и сбыте излишков риса оптовым торговцам, купцы, осуществлявшие обменные операции, выдачу займов военному сословию, поставку риса из княжеств на правительственные рисовые склады, и т. д. Взамен купцы получали различные привилегии: земельные участки для постройки домов, пожалования рисом, а также право публичного использования фамилии и ношения меча, что являлось сословной привилегией воинов. Из числа Г. вышли крупные торговые дома Мицуи и Коноикэ, ставшие с конца XIX в. финансово-промышленными конгломератами дзайбацу. Лит.: Лещенко Н. Ф. Япония в период Токугава. М., 2010; Ёсинага Акира. Дзёкамати гоёсёнин но сэйкаку ни цуитэ: сикин тётацу о тюсин ни (О характере купцов-гоёсёнин в призамковых городах: проблема привлечения капитала) // Кинсэй сякай кэйдзай си ронсю (Сборник статей по социально-экономической истории периода Токугава). Токио, 1972.