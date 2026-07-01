ГОДЖА МИХАЛ МИЛОСЛАВ

ГОДЖА МИХАЛ МИЛОСЛАВ - словацкий общественный деятель, писатель.

В 1832-1834 годах изу­чал тео­ло­гию в еван­ге­лическом ли­цее в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва), в 1836-1837 годах учил­ся в Ве­не. В 1837-1866 годах еван­ге­лический про­по­вед­ник в Лип­тов­ски-Ми­ку­ла­ше. В 1844 году вме­сте с Л. Шту­ром и Й.М. Гур­ба­ном соз­дал и стал пер­вым пред­седа­те­лем куль­тур­но-про­све­ти­тель­но­го общества «Тат­рин», бо­ров­ше­го­ся за ут­вер­жде­ние сло­вацкого литературного язы­ка. В 1848 году один из ру­ко­во­ди­те­лей сло­вацкого вос­ста­ния (смотри в статье Ре­во­лю­ция 1848-1849 годов в Венг­рии), в 1860-х годах бо­рол­ся про­тив мадь­я­ри­за­ции церк­ви, с 1867 года про­жи­вал в из­гна­нии в Те­ши­не. В по­след­ние го­ды жиз­ни за­ни­мал­ся литературной дея­тель­но­стью (ав­тор ду­хов­ных пе­сен и ра­бот по сло­вацкой лин­гвис­ти­ке).

Был по­хо­ро­нен в Те­ши­не, в 1922 году пе­ре­за­хо­ро­нен в Лип­тов­ски-Ми­ку­ла­ше.