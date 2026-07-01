ГОДЖА МИХАЛ МИЛОСЛАВ
ГОДЖА МИХАЛ МИЛОСЛАВ - словацкий общественный деятель, писатель.
В 1832-1834 годах изучал теологию в евангелическом лицее в Пресбурге (ныне Братислава), в 1836-1837 годах учился в Вене. В 1837-1866 годах евангелический проповедник в Липтовски-Микулаше. В 1844 году вместе с Л. Штуром и Й.М. Гурбаном создал и стал первым председателем культурно-просветительного общества «Татрин», боровшегося за утверждение словацкого литературного языка. В 1848 году один из руководителей словацкого восстания (смотри в статье Революция 1848-1849 годов в Венгрии), в 1860-х годах боролся против мадьяризации церкви, с 1867 года проживал в изгнании в Тешине. В последние годы жизни занимался литературной деятельностью (автор духовных песен и работ по словацкой лингвистике).
Был похоронен в Тешине, в 1922 году перезахоронен в Липтовски-Микулаше.