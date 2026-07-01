ГОДВИН УИЛЬЯМ
ГОДВИН УИЛЬЯМ - английский писатель, публицист.
Отец М. Шелли. Родился в семье священника. Окончил Хокстонскую духовную семинарию (1777), служил настоятелем в ряде приходов. В 1781 году отказался от духовного сана. Главное публицистическое сочинение - трактат «Исследование о политической справедливости» («Inquiry concerning political justice», vol. 1-2, 1793), где Годвин выдвинул утопический проект построения общества всеобщего равенства, состоящего из небольших общин без централизованной власти; путь к такому обществу видел в способности человека к безграничному самосовершенствованию.
Развиваемые Годвином идеи позволяют многим исследователям истории общественной мысли относить его к родоначальникам философского анархизма. Идеи трактата популяризируются в наиболее известном романе Годвина «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Вильямса» («Things as they are; or, the Adventures of Caleb Williams», vol. 1-3, 1794, русскицй перевод 1838); в основе сюжета - конфликт благородного простолюдина - носителя истины с богатым хозяином. Среди других произведений Годвина: роман «Сен-Леон» («Saint Leon», vol. 1-4, 1799, русский перевод 2003) о жизни аристократии XVI века, в котором создан портрет жены Годвина - М. Уолстонкрафт, писательницы, защитницы прав женщин; а также романы «Флитвуд» («Fleetwood», vol. 1-3, 1805) и «Мандевилль» («Mandeville», vol. 1-3, 1817), в которых сочетаются жанровые черты готической, историч.еской и социально-психологической прозы. Автор книги о Дж. Чосере («The life of Geoffrey Chaucer, the early English poet», 2nd ed., vol. 1-4, 1804).