ГОДВИН УИЛЬЯМ

ГОДВИН УИЛЬЯМ - английский писатель, публицист.

Отец М. Шел­ли. Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Окон­чил Хок­стон­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1777), слу­жил на­стоя­те­лем в ря­де при­хо­дов. В 1781 году от­ка­зал­ся от ду­хов­но­го са­на. Главное пуб­ли­ци­стическое со­чи­не­ние - трак­тат «Ис­сле­до­ва­ние о по­ли­ти­че­ской спра­вед­ли­во­сти» («Inquiry con­cerning political justice», vol. 1-2, 1793), где Годвин вы­дви­нул уто­пический про­ект по­строе­ния об­ще­ст­ва все­об­ще­го ра­вен­ст­ва, со­стоя­ще­го из не­боль­ших об­щин без цен­тра­ли­зо­ван­ной вла­сти; путь к та­ко­му об­ще­ст­ву ви­дел в спо­соб­но­сти че­ло­ве­ка к без­гра­нич­но­му са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­нию.

Раз­ви­вае­мые Годвином идеи по­зво­ля­ют многим ис­сле­до­ва­те­лям ис­то­рии об­щественной мы­сли от­но­сить его к ро­до­на­чаль­ни­кам фи­ло­соф­ско­го анар­хиз­ма . Идеи трак­та­та по­пу­ля­ри­зи­ру­ют­ся в наи­бо­лее из­вест­ном ро­ма­не Годвина «Ве­щи как они есть, или При­клю­че­ния Ка­ле­ба Виль­ям­са» («Things as they are; or, the Adventures of Caleb Williams», vol. 1-3, 1794, русскицй перевод 1838); в ос­но­ве сю­же­та - кон­фликт бла­го­род­но­го про­сто­лю­ди­на - но­си­те­ля ис­ти­ны с бо­га­тым хо­зяи­ном. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Годвина: ро­ман «Сен-Ле­он» («Saint Leon», vol. 1-4, 1799, русский перевод 2003) о жиз­ни ари­сто­кра­тии XVI века, в ко­то­ром соз­дан порт­рет же­ны Годвина - М. Уол­стон­крафт, пи­са­тель­ни­цы, за­щит­ни­цы прав жен­щин; а так­же ро­ма­ны «Флит­вуд» («Fleetwood», vol. 1-3, 1805) и «Ман­де­вилль» («Mandeville», vol. 1-3, 1817), в ко­то­рых со­че­та­ют­ся жан­ро­вые чер­ты го­тической , ис­то­рич.еской и со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической про­зы. Ав­тор кни­ги о Дж. Чо­се­ре («The life of Geoffrey Chau­cer, the early English poet», 2nd ed., vol. 1-4, 1804).