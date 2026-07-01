Годвин (англ. Godwin), Уильям

Го`двин (англ. Godwin), Уильям (03.03.1756, Уисбич, Кембриджшир —07.04.1836, Лондон) — английский политический мыслитель и литератор. Сын кальвинистского пастора. Окончил диссентерскую академию в Хокстоне. В 1778 стал проповедником в Хэртфордшире, однако под влиянием сочинений П. Гольбаха, К. А. Гельвеция и Ж. Ж. Руссо разочаровался в религии и в 1783 уехал в Лондон, где занялся журналистикой, публикуясь в изданиях вигов. С 1791 работал над трактатом «Исследование о политической справедливости» («An Enquiry Concerning Politi- cal Justice»), публикация которого в 1793 принесла ему широкую известность. Провозглашая всесилие разума, Г. утверждал, что построение жизни людей и отношений между ними на рационалистических началах избавит человечество не только от потребности в таких социальных институтах, как собственность, право , государство и семья, но и от смерти. В 1794 Г. выпустил криминальный роман «Вещи, как они есть, или Приключения Калеба Уильямса» («Things as They Are; or The Adventures of Caleb Williams»), где в художественной форме популяризировал свои философские идеи. В 1795 Г. выступил с памфлетом в защиту деятелей демократического движения за парламентскую реформу, обвиненных в государственной измене («Cursory Strictures on the Charge Delivered by Lord Chief Justice Eyre to the Grand Jury, 2 October 1794»), чем, по мнению со­временников, спас их от виселицы. Однако вскоре разочарование образованной части английского общества в идеях Просвещения, вызванное трагическим развитием событий Французской революции XVIII в., привело к падению популярности Г. В печати развернулась кампания против него. Нападки критиков побудили Г. смягчить ряд положений своей теории в новых изданиях «Политической справедливости» (1796 и 1798). В 1797 Г. вступил в брак с писательницей и защитницей прав женщин М. Уолстонкрафт, которая в том же году умерла при родах. Их дочь Мэри позднее стала женой поэта П. Б. Шелли и получила известность как автор романа ужасов «Франкенштейн». Г. до конца жизни занимался литературным трудом, но его поздние сочинения — биография Уолстонкрафт (Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Woman, 1798), критика демографической теории Т. Мальтуса (Of Population: An Enquiry Concerning the Power of Increase in the Numbers of Mankind, 1820), готические романы и пр. не имели большого успеха. Соч.: О собственности. М., 1958; Калеб Уильямс. М., 1961; Сен-Леон. Повесть шестнадцатого века. М., 2003; The Letters of William Godwin. 2 vol. Oxford, 2011—2014; An Enquiry Concerning Political Justice / Ed. by M. Philp. Oxford, 2013. Лит.: Чудинов А. В. Политическая справедливость Уильяма Годвина. М., 1990; Его же. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996; Graham K. W. William Godwin Reviewed: a Reception History, 1783—1834. New York, 2001; St. Claire W. The Godwins and the Shelleys. A Biography of a Family. London, 1989; Locke D. A Fantasy of Reason: the Life and Thought of William Godwin. London, 1980.