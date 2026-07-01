ГОДУНОВЫ

ГОДУНОВЫ - русский аристократический род в XV - начале XVIII веков, царская династия (1598-1605 годы), однородцы Сабуровых и Вельяминовых-Зерновых.

В 1-й тре­ти XVI века Годуновы вхо­ди­ли в Го­су­да­рев двор великого князя Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. Во 2-й тре­ти - середине XVI века лишь отдельные пред­ста­ви­те­ли ро­да вхо­ди­ли в эли­ту выс­ших чи­нов дво­ра. В Ты­сяч­ную кни­гу 1550 года по 3-й ста­тье (по Тве­ри и Вязь­ме) бы­ло вне­се­но трое Годуновых, в Дво­ро­вую тет­радь (середина 1550-х годов; по Вязь­ме, Тве­ри и Ко­ст­ро­ме) - один­на­дцать чле­нов ро­да. К концу 1570-х годов про­изош­ло ка­че­ст­вен­ное воз­вы­ше­ние Годуновых, они по­лу­чи­ли не­боль­шое пред­ста­ви­тель­ст­во в Бо­яр­ской ду­ме. При­чи­ной это­му по­слу­жи­ли как ус­пеш­ная карь­е­ра не­ко­то­рых Годуновых и ус­та­нов­ле­ние род­ст­вен­ных свя­зей с ли­ца­ми из бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го , так и бо­лее гло­баль­ные транс­фор­ма­ции - мощ­ные сдви­ги в ге­неа­ло­гическом со­ста­ве, струк­ту­ре дво­ра и из­ме­не­ния в по­ли­тической ро­ли различных ро­дов и фа­ми­лий ти­ту­ло­ван­ной и не­ти­ту­ло­ван­ной, пер­во­сте­пен­ной и вто­ро­раз­ряд­ной зна­ти в го­ды оп­рич­ни­ны (в рам­ках оп­рич­но­го дво­ра), а по­сле её от­ме­ны в 1572 году - в со­ста­ве осо­бо­го дво­ра Ива­на IV. В конце XVI века Годуновы по­лу­чи­ли в Бо­яр­ской ду­ме наи­боль­шее пред­ста­ви­тель­ст­во сре­ди не­ти­ту­ло­ван­ной зна­ти, по­тес­нив пред­ста­ви­те­лей многих ти­ту­ло­ван­ных фа­ми­лий. Крах Годуновых на­сту­пил по­сле по­бе­ды Лже­дмит­рия I: ле­том 1605 года все Годуновы, как бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки сверг­ну­той ди­на­стии, под­верг­лись опа­ле с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва и вла­де­ний, ли­ше­ны дум­ных чи­нов, от­прав­ле­ны по вое­вод­ст­вам в Си­бирь, По­вол­жье и Баш­ки­рию, некоторые за­клю­че­ны в тюрь­му (опа­ле с вы­сыл­кой под­верг­лись так­же Са­бу­ро­вы и Вель­я­ми­но­вы-Зер­но­вы). Вы­жив­шим и вер­нув­шим­ся в Мо­ск­ву Годуновым дум­ные чи­ны бы­ли воз­вра­ще­ны толь­ко ца­рём Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем. По­сле Смут­но­го вре­ме­ни на про­тя­же­нии все­го XVII века Годуновы дум­ных чи­нов не по­лу­ча­ли.

Со­глас­но ро­до­слов­ной ле­ген­де (позд­ний ге­неа­ло­гический миф), ос­но­ва­те­лем ро­да Годуновых яв­лял­ся мур­за Чет, вы­ехав­ший из Ор­ды в XIV веке при великом князе вла­ди­мир­ском Ива­не I Да­ни­ло­ви­че Ка­ли­те и кре­стив­ший­ся на Ру­си. Ре­аль­ный пре­док Годуновых, Вель­я­ми­но­вых-Зер­но­вых и Са­бу­ро­вых - За­ха­рий (по­след­няя треть XIII века). Стар­ший из его пра­вну­ков - Иван Дмит­рие­вич Крас­ный (конец XIV - начало XV веков), боя­рин великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча. Его млад­ший сын - ро­до­на­чаль­ник Годуновых - Иван Ива­но­вич Го­дун (2-я четверть XV века). Два его сы­на (Гри­го­рий Ива­но­вич, в мо­на­ше­ст­ве Ге­ра­сим, и Дмит­рий Ива­но­вич) ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми двух вет­вей ро­да.

Из стар­шей вет­ви из­вест­ны сы­но­вья Г.И. Го­ду­но­ва: Ва­си­лий Гри­горь­е­вич Боль­шой (? - по­сле 1516 года), вое­во­да в Бе­лой (1515), пол­ко­вой вое­во­да в по­хо­дах про­тив Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) в 1515-1516 годах в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов; Пётр Гри­горь­е­вич (? - по­сле 1528), уча­ст­ник русско-ли­товской вой­ны 1507-1508 годов, ле­том 1528 года вхо­дил в чис­ло по­ру­чи­те­лей по князь­ям И.М. и А.М. Шуй­ским, под­верг­шим­ся ве­ли­ко­кня­же­ской опа­ле.

Из по­том­ков П.Г. Го­ду­но­ва наи­бо­лее из­вест­ны его вну­ки. Сте­пан Ва­силь­е­вич (?- 1605), боя­рин (май 1584 года), впер­вые упо­ми­на­ет­ся как вое­во­да в 1573 году, в 1580 году при­сут­ство­вал на свадь­бе Ива­на IV, околь­ни­чий (не позд­нее апреля 1574 года), ле­том 1587 года воз­гла­вил русское по­соль­ст­во в Речь По­спо­ли­ту и в слож­ной си­туа­ции до­бил­ся се­па­рат­но­го пе­ре­ми­рия с ВКЛ на 15 лет, од­на­ко об­щий до­го­вор не за­клю­чил, по­сколь­ку кан­ди­да­ту­ра ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча на ва­кант­ный трон Ре­чи По­спо­ли­той и ус­ло­вия унии, пред­ла­гае­мые русской сто­ро­ной, ока­за­лись не­при­ем­ле­мы для поль­ско-ли­товской сто­ро­ны; уча­ст­во­вал в цар­ском по­хо­де на Нар­ву в начале 1590 года, в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов, в от­ра­же­нии на­бе­га крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея II на Мо­ск­ву (1591), уча­ст­ник вы­бор­но­го Зем­ско­го со­бо­ра 1598 года, гла­ва Боль­шо­го двор­ца при­ка­за (декабрь 1598 - июнь 1605 годов), в 1600-1601 годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в русско-польских и русско-шведских пе­ре­го­во­рах в Мо­ск­ве, в ию­не 1605 года по при­ка­зу Лже­дмит­рия I за­клю­чён в тюрь­му, где и умер.

Гри­го­рий Ва­силь­е­вич [?-17(27).12.1597], боя­рин (1584), впер­вые упо­мя­нут в 1563 году, ког­да вы­пол­нил «жи­лец­кую» служ­бу, при­сут­ст­во­вал на свадь­бе Ива­на IV в 1580 году, дво­ря­нин при ца­ре­ви­че Фё­до­ре Ива­но­ви­че (1583), гла­ва При­ка­за Боль­шо­го двор­ца (май 1584-1597 годы), по ин­фор­ма­ции Г Д. Флет­че­ра, пре­ус­пел в уве­ли­че­нии до­ход­но­сти сво­его ве­дом­ст­ва (бо­лее чем в 3 раза по срав­не­нию с цар­ст­во­ва­ни­ем Ива­на IV Гроз­но­го), поль­зо­вал­ся сла­вой прин­ци­пи­аль­но­го и спра­вед­ли­во­го су­дьи; пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Хри­сто­фор.

Иван Ва­силь­е­вич [?-30.6(10.7). 1602], боя­рин (с мая 1584 года), го­ло­ва «с сот­ня­ми» (1577, 1579) в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, гла­ва Стре­лец­ко­го при­ка­за (1586-1593 годы, ско­рее все­го, и позд­нее), вид­ный вое­на­чаль­ник: ко­ман­до­вал «бе­ре­го­вым раз­ря­дом» (1587), со­сто­ял 1-м вое­во­дой пе­ре­до­во­го пол­ка в «бе­ре­го­вом раз­ря­де» (1588), фак­ти­че­ски ко­ман­до­вал вой­ска­ми в цар­ском по­хо­де на Нар­ву и во­енных дей­ст­ви­ях 1592 года в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годы, уча­ст­во­вал в от­ра­же­нии на­бе­га крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея II (1591); при­сут­ст­во­вал на вы­бор­ном Зем­ском со­бо­ре 1598 года; пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Ио­сиф.

Сын С.В. Го­ду­но­ва - Сте­пан Сте­па­но­вич (?-1614), околь­ни­чий (сентябрь 1598 года), впер­вые упо­мя­нут в спи­ске столь­ни­ков-есау­лов в цар­ском по­хо­де на Нар­ву в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов, го­ло­ва в цар­ском пол­ку из столь­ни­ков (ле­то 1598 года), при­сут­ст­во­вал на вы­бор­ном Со­бо­ре 1598 года, в 1601-1603 годах уча­ст­во­вал в двор­цо­вых ди­пло­ма­тических приё­мах, осе­нью 1604 года от­прав­лен по­слом в Но­гай­скую Ор­ду с це­лью при­влечь её к воз­мож­ной вой­не с Ре­чью По­спо­ли­той, вое­во­да в Вер­хо­ту­рье (1606-1612 годы), в Пе­лы­ме (1612-1614 годы), в бо­яр­ском спи­ске 1610-1611 годов на­зван околь­ни­чим.

Сын И.В. Го­ду­но­ва - Иван Ива­но­вич (?- 1610), боя­рин (1608; чин по­жа­ло­ван Лже­дмит­ри­ем II), впер­вые упо­мя­нут как еса­ул из столь­ни­ков в 1589 году, го­ло­ва из столь­ни­ков (ле­то 1598 года), уча­ст­во­вал в Зем­ском со­бо­ре 1598 года, крав­чий «с пу­тем» (сентябрь 1598 года), околь­ни­чий (1602). Пол­ко­вым вое­во­дой при­нял уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив от­ря­дов Лже­дмит­рия I в 1604-1605 годах, его судь­ба по­сле раз­ва­ла ар­мии под Кро­ма­ми в мае 1605 года не­яс­на. Вое­во­да во Вла­ди­ми­ре (1608), в Ту­ле (конец 1609-1610 годы). Был же­нат на до­че­ри боя­ри­на Н.Р. За­харь­и­на-Юрь­е­ва - Ири­не Ни­ки­тич­не [?-6(16).6.1639]. Из­вест­ны его вкла­ды в Ипать­ев­ский монастырь пер­во­класс­ны­ми дра­го­цен­ны­ми ве­ща­ми и на­пре­столь­ным Еван­ге­ли­ем в зо­ло­чё­ном се­реб­ря­ном ок­ла­де (ны­не - в Ору­жей­ной па­ла­те Мо­с­ков­ско­го Крем­ля). Уто­п­лен в Ка­лу­ге по при­ка­зу Лже­дмит­рия II.

Внук Г.И. Го­ду­но­ва - Д.И. Го­ду­нов. Его пле­мян­ни­ки - Бо­рис Фё­до­ро­вич Го­ду­нов и И.Ф. Го­ду­но­ва. Из­вест­ны так­же де­ти Бо­ри­са Го­ду­но­ва - Фё­дор Бо­ри­со­вич и Ксе­ния Бо­ри­сов­на.

Пра­внук Г.И. Го­ду­но­ва - Се­мён Ни­ки­тич (? - ле­то 1605), боя­рин (1602), впер­вые упо­мя­нут как еса­ул из столь­ни­ков в 1589, околь­ни­чий (1598), в 1598 году под­пи­сал­ся под гра­мо­той об из­бра­нии Бо­ри­са Го­ду­но­ва на цар­ст­во, гла­ва Ап­те­кар­ско­го при­ка­за (1598-1605 годы), ве­дал так­же по­ли­тическим сыс­ком (вёл след­ст­вия по де­лу Ро­ма­но­вых, по де­лу Б.Я. Бель­ско­го и др.) и вы­пол­нял различные осо­бые по­ру­че­ния ца­ря. По­сле смер­ти Бо­ри­са Го­ду­но­ва на ко­рот­кое вре­мя стал наи­бо­лее влия­тель­ным че­ло­ве­ком при юном ца­ре Фё­до­ре Бо­ри­со­ви­че. Умер в тюрь­ме в Пе­ре­яс­лав­ле, по од­ним све­де­ни­ям, от го­ло­да, по дру­гим - за­ду­шен. Вну­ча­тый пле­мян­ник С.Н. Го­ду­но­ва - П.И. Го­ду­нов. Со смер­тью сы­на П.И. Го­ду­но­ва - Гри­го­рия Пет­ро­ви­ча (1664 - по­сле 1699) и его вну­ков в начале XVIII века пре­сек­лась стар­шая ветвь ро­да Го­ду­но­вых.

Из млад­шей вет­ви из­вест­ны сы­но­вья Д.И. Го­ду­но­ва: Ан­дрей Дмит­рие­вич (? - по­сле 1531), пол­ко­вой вое­во­да в 1519 году в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, вое­во­да в Ко­лом­не (1531); Осип Дмит­рие­вич Асан (? - по­сле 1532), на­ме­ст­ник в Га­ли­че (1531-1532 годы), ро­до­на­чаль­ник ли­нии Го­ду­но­вых-Аса­но­вых. Их пле­мян­ник - Ми­ха­ил Ва­силье­вич Тол­стый (? - по­сле 1566), 2-й вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1546-1547 годы) и «на го­до­ва­ньи» в Ва­силь­сур­ске (1547-1548 годы), при­став у ка­си­мов­ско­го ха­на Шах-Али в Смо­лен­ске (1562), на­хо­дил­ся «у зна­ме­ни» в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов, 3-й вое­во­да Смо­лен­ска (1564-1565 годы), как член зем­ско­го Го­су­да­ре­ва дво­ра один из по­ру­чи­те­лей по боя­ри­ну И.П. Яков­лю (март 1565 года) и по князю М.И. Во­ро­тын­ско­му (апрель 1566 года), под­верг­ших­ся цар­ской опа­ле, участ­ник Зем­ско­го со­бо­ра 1566 года как дво­ря­нин 1-й ста­тьи.

Его сын - Яков Ми­хай­ло­вич (? - по­сле апреля 1609 года), околь­ни­чий (1592), впер­вые упо­мя­нут как участ­ник сва­деб­ных тор­жеств Ива­на IV Гроз­но­го в 1580 году, вое­во­да в Но­во­си­ли (ле­то 1589, лето 1590, 1591), го­ло­ва «с сот­ня­ми» в цар­ском пол­ку в по­хо­де на Нар­ву в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1592 годов, позд­нее не­од­но­крат­но по­лу­чал вое­вод­ские на­зна­че­ния, уча­ст­во­вал в вы­бор­ном Зем­ском со­бо­ре 1598 года. В 1605 году под­верг­ся опа­ле, вое­во­да в Сви­яж­ске (1605-1609 годы).

Из ли­нии Го­ду­но­вых-Аса­но­вых наи­бо­лее из­вест­ны вну­ки О.Д. Го­ду­но­ва (Аса­на): Мат­вей Ми­хай­ло­вич (?-1639), боя­рин (1603/1604 годы), впер­вые упо­мя­нут как еса­ул из столь­ни­ков в 1589 году, уча­ст­во­вал в Зем­ском со­бо­ре 1598 года, с то­го же го­да дядь­ка ца­ре­ви­ча Фё­до­ра Бо­ри­со­ви­ча, околь­ни­чий (1598), ле­том 1605 года со­слан в Си­бирь, вое­во­да в Тю­ме­ни (1606-1615 годы). В мар­те и ию­не 1607 года ор­га­ни­зо­вал ус­пеш­ные по­хо­ды про­тив «Ку­чу­мо­вых ца­ре­ви­чей». В 1618 году на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве. Вое­во­да в То­боль­ске (1620-1623 годы), кон­флик­то­вал с пер­вым То­боль­ским ар­хи­епископом Ки­приа­ном. Су­дья Мо­на­стыр­ско­го (1627/1628-1629/1630 годы) и Сы­ск­но­го (1628/1629-1631 годы) при­ка­зов. Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с иностранными по­сла­ми, в ча­ст­но­сти пер­сид­ским (1628) и швед­ским (1630). Вое­во­да в Ка­за­ни (1632-1634 годы).

Его двою­род­ный брат - Ни­ки­та Ва­силь­е­вич [?-10(20).2.1622], околь­ни­чий (сентябрь 1598 года), впер­вые упо­мя­нут сре­ди при­сут­ст­во­вав­ших на свадь­бе Ива­на IV в 1580 году, еса­ул из столь­ни­ков (1589), вое­во­да в Бе­лё­ве (1589-1591 годы), го­ло­ва в цар­ском пол­ку (ле­то 1598 года), уча­ст­ник вы­бор­но­го Зем­ско­го со­бо­ра 1598 года. Су­дья Дмит­ров­ско­го (1601-1602 годы) и Вла­ди­мир­ско­го (1603) суд­ных при­ка­зов. Ле­том 1605 года пер­во­на­чаль­но со­слан в То­больск, позд­нее на­прав­лен в Уфу, где был вое­во­дой (1606-1612 годы). Не позд­нее 1614 года вер­нул­ся в Мо­ск­ву. Уча­ст­ник обо­ро­ны Мо­ск­вы от ар­мии ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) в 1618 году. В 1619-1622 годах не­од­но­крат­но со­про­во­ж­дал ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча в по­езд­ках по мо­на­сты­рям. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, вла­дел вот­чи­на­ми и по­ме­сть­я­ми в трёх уез­дах. Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Ни­фонт. Ли­ния Го­ду­но­вых-Аса­но­вых, а вме­сте с ней и млад­шая ветвь ро­да Годуновых пре­сек­лась в начале XVIII века со смер­тью пра­вну­ка М.М. Го­ду­но­ва-Аса­но­ва - Д.И. Го­ду­но­ва-Аса­но­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)