ГОДУНОВЫ
ГОДУНОВЫ - русский аристократический род в XV - начале XVIII веков, царская династия (1598-1605 годы), однородцы Сабуровых и Вельяминовых-Зерновых.
В 1-й трети XVI века Годуновы входили в Государев двор великого князя Василия III Ивановича. Во 2-й трети - середине XVI века лишь отдельные представители рода входили в элиту высших чинов двора. В Тысячную книгу 1550 года по 3-й статье (по Твери и Вязьме) было внесено трое Годуновых, в Дворовую тетрадь (середина 1550-х годов; по Вязьме, Твери и Костроме) - одиннадцать членов рода. К концу 1570-х годов произошло качественное возвышение Годуновых, они получили небольшое представительство в Боярской думе. Причиной этому послужили как успешная карьера некоторых Годуновых и установление родственных связей с лицами из ближайшего окружения царя Ивана IV Васильевича Грозного, так и более глобальные трансформации - мощные сдвиги в генеалогическом составе, структуре двора и изменения в политической роли различных родов и фамилий титулованной и нетитулованной, первостепенной и второразрядной знати в годы опричнины (в рамках опричного двора), а после её отмены в 1572 году - в составе особого двора Ивана IV. В конце XVI века Годуновы получили в Боярской думе наибольшее представительство среди нетитулованной знати, потеснив представителей многих титулованных фамилий. Крах Годуновых наступил после победы Лжедмитрия I: летом 1605 года все Годуновы, как ближайшие родственники свергнутой династии, подверглись опале с конфискацией имущества и владений, лишены думных чинов, отправлены по воеводствам в Сибирь, Поволжье и Башкирию, некоторые заключены в тюрьму (опале с высылкой подверглись также Сабуровы и Вельяминовы-Зерновы). Выжившим и вернувшимся в Москву Годуновым думные чины были возвращены только царём Михаилом Фёдоровичем. После Смутного времени на протяжении всего XVII века Годуновы думных чинов не получали.
Согласно родословной легенде (поздний генеалогический миф), основателем рода Годуновых являлся мурза Чет, выехавший из Орды в XIV веке при великом князе владимирском Иване I Даниловиче Калите и крестившийся на Руси. Реальный предок Годуновых, Вельяминовых-Зерновых и Сабуровых - Захарий (последняя треть XIII века). Старший из его правнуков - Иван Дмитриевич Красный (конец XIV - начало XV веков), боярин великого князя московского Василия I Дмитриевича. Его младший сын - родоначальник Годуновых - Иван Иванович Годун (2-я четверть XV века). Два его сына (Григорий Иванович, в монашестве Герасим, и Дмитрий Иванович) стали основателями двух ветвей рода.
Из старшей ветви известны сыновья Г.И. Годунова: Василий Григорьевич Большой (? - после 1516 года), воевода в Белой (1515), полковой воевода в походах против Великого княжества Литовского (ВКЛ) в 1515-1516 годах в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов; Пётр Григорьевич (? - после 1528), участник русско-литовской войны 1507-1508 годов, летом 1528 года входил в число поручителей по князьям И.М. и А.М. Шуйским, подвергшимся великокняжеской опале.
Из потомков П.Г. Годунова наиболее известны его внуки. Степан Васильевич (?- 1605), боярин (май 1584 года), впервые упоминается как воевода в 1573 году, в 1580 году присутствовал на свадьбе Ивана IV, окольничий (не позднее апреля 1574 года), летом 1587 года возглавил русское посольство в Речь Посполиту и в сложной ситуации добился сепаратного перемирия с ВКЛ на 15 лет, однако общий договор не заключил, поскольку кандидатура царя Фёдора Ивановича на вакантный трон Речи Посполитой и условия унии, предлагаемые русской стороной, оказались неприемлемы для польско-литовской стороны; участвовал в царском походе на Нарву в начале 1590 года, в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов, в отражении набега крымского хана Гази-Гирея II на Москву (1591), участник выборного Земского собора 1598 года, глава Большого дворца приказа (декабрь 1598 - июнь 1605 годов), в 1600-1601 годах активно участвовал в русско-польских и русско-шведских переговорах в Москве, в июне 1605 года по приказу Лжедмитрия I заключён в тюрьму, где и умер.
Григорий Васильевич [?-17(27).12.1597], боярин (1584), впервые упомянут в 1563 году, когда выполнил «жилецкую» службу, присутствовал на свадьбе Ивана IV в 1580 году, дворянин при царевиче Фёдоре Ивановиче (1583), глава Приказа Большого дворца (май 1584-1597 годы), по информации Г Д. Флетчера, преуспел в увеличении доходности своего ведомства (более чем в 3 раза по сравнению с царствованием Ивана IV Грозного), пользовался славой принципиального и справедливого судьи; перед смертью принял постриг с именем Христофор.
Иван Васильевич [?-30.6(10.7). 1602], боярин (с мая 1584 года), голова «с сотнями» (1577, 1579) в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов, глава Стрелецкого приказа (1586-1593 годы, скорее всего, и позднее), видный военачальник: командовал «береговым разрядом» (1587), состоял 1-м воеводой передового полка в «береговом разряде» (1588), фактически командовал войсками в царском походе на Нарву и военных действиях 1592 года в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годы, участвовал в отражении набега крымского хана Гази-Гирея II (1591); присутствовал на выборном Земском соборе 1598 года; перед смертью принял постриг с именем Иосиф.
Сын С.В. Годунова - Степан Степанович (?-1614), окольничий (сентябрь 1598 года), впервые упомянут в списке стольников-есаулов в царском походе на Нарву в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов, голова в царском полку из стольников (лето 1598 года), присутствовал на выборном Соборе 1598 года, в 1601-1603 годах участвовал в дворцовых дипломатических приёмах, осенью 1604 года отправлен послом в Ногайскую Орду с целью привлечь её к возможной войне с Речью Посполитой, воевода в Верхотурье (1606-1612 годы), в Пелыме (1612-1614 годы), в боярском списке 1610-1611 годов назван окольничим.
Сын И.В. Годунова - Иван Иванович (?- 1610), боярин (1608; чин пожалован Лжедмитрием II), впервые упомянут как есаул из стольников в 1589 году, голова из стольников (лето 1598 года), участвовал в Земском соборе 1598 года, кравчий «с путем» (сентябрь 1598 года), окольничий (1602). Полковым воеводой принял участие в военных действиях против отрядов Лжедмитрия I в 1604-1605 годах, его судьба после развала армии под Кромами в мае 1605 года неясна. Воевода во Владимире (1608), в Туле (конец 1609-1610 годы). Был женат на дочери боярина Н.Р. Захарьина-Юрьева - Ирине Никитичне [?-6(16).6.1639]. Известны его вклады в Ипатьевский монастырь первоклассными драгоценными вещами и напрестольным Евангелием в золочёном серебряном окладе (ныне - в Оружейной палате Московского Кремля). Утоплен в Калуге по приказу Лжедмитрия II.
Внук Г.И. Годунова - Д.И. Годунов. Его племянники - Борис Фёдорович Годунов и И.Ф. Годунова. Известны также дети Бориса Годунова - Фёдор Борисович и Ксения Борисовна.
Правнук Г.И. Годунова - Семён Никитич (? - лето 1605), боярин (1602), впервые упомянут как есаул из стольников в 1589, окольничий (1598), в 1598 году подписался под грамотой об избрании Бориса Годунова на царство, глава Аптекарского приказа (1598-1605 годы), ведал также политическим сыском (вёл следствия по делу Романовых, по делу Б.Я. Бельского и др.) и выполнял различные особые поручения царя. После смерти Бориса Годунова на короткое время стал наиболее влиятельным человеком при юном царе Фёдоре Борисовиче. Умер в тюрьме в Переяславле, по одним сведениям, от голода, по другим - задушен. Внучатый племянник С.Н. Годунова - П.И. Годунов. Со смертью сына П.И. Годунова - Григория Петровича (1664 - после 1699) и его внуков в начале XVIII века пресеклась старшая ветвь рода Годуновых.
Из младшей ветви известны сыновья Д.И. Годунова: Андрей Дмитриевич (? - после 1531), полковой воевода в 1519 году в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов, воевода в Коломне (1531); Осип Дмитриевич Асан (? - после 1532), наместник в Галиче (1531-1532 годы), родоначальник линии Годуновых-Асановых. Их племянник - Михаил Васильевич Толстый (? - после 1566), 2-й воевода в Серпухове (1546-1547 годы) и «на годованьи» в Васильсурске (1547-1548 годы), пристав у касимовского хана Шах-Али в Смоленске (1562), находился «у знамени» в Полоцком походе 1562-1563 годов, 3-й воевода Смоленска (1564-1565 годы), как член земского Государева двора один из поручителей по боярину И.П. Яковлю (март 1565 года) и по князю М.И. Воротынскому (апрель 1566 года), подвергшихся царской опале, участник Земского собора 1566 года как дворянин 1-й статьи.
Его сын - Яков Михайлович (? - после апреля 1609 года), окольничий (1592), впервые упомянут как участник свадебных торжеств Ивана IV Грозного в 1580 году, воевода в Новосили (лето 1589, лето 1590, 1591), голова «с сотнями» в царском полку в походе на Нарву в ходе русско-шведской войны 1590-1592 годов, позднее неоднократно получал воеводские назначения, участвовал в выборном Земском соборе 1598 года. В 1605 году подвергся опале, воевода в Свияжске (1605-1609 годы).
Из линии Годуновых-Асановых наиболее известны внуки О.Д. Годунова (Асана): Матвей Михайлович (?-1639), боярин (1603/1604 годы), впервые упомянут как есаул из стольников в 1589 году, участвовал в Земском соборе 1598 года, с того же года дядька царевича Фёдора Борисовича, окольничий (1598), летом 1605 года сослан в Сибирь, воевода в Тюмени (1606-1615 годы). В марте и июне 1607 года организовал успешные походы против «Кучумовых царевичей». В 1618 году находился в Москве. Воевода в Тобольске (1620-1623 годы), конфликтовал с первым Тобольским архиепископом Киприаном. Судья Монастырского (1627/1628-1629/1630 годы) и Сыскного (1628/1629-1631 годы) приказов. Неоднократно участвовал в переговорах с иностранными послами, в частности персидским (1628) и шведским (1630). Воевода в Казани (1632-1634 годы).
Его двоюродный брат - Никита Васильевич [?-10(20).2.1622], окольничий (сентябрь 1598 года), впервые упомянут среди присутствовавших на свадьбе Ивана IV в 1580 году, есаул из стольников (1589), воевода в Белёве (1589-1591 годы), голова в царском полку (лето 1598 года), участник выборного Земского собора 1598 года. Судья Дмитровского (1601-1602 годы) и Владимирского (1603) судных приказов. Летом 1605 года первоначально сослан в Тобольск, позднее направлен в Уфу, где был воеводой (1606-1612 годы). Не позднее 1614 года вернулся в Москву. Участник обороны Москвы от армии королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) в 1618 году. В 1619-1622 годах неоднократно сопровождал царя Михаила Фёдоровича в поездках по монастырям. Крупный землевладелец, владел вотчинами и поместьями в трёх уездах. Перед смертью принял постриг с именем Нифонт. Линия Годуновых-Асановых, а вместе с ней и младшая ветвь рода Годуновых пресеклась в начале XVIII века со смертью правнука М.М. Годунова-Асанова - Д.И. Годунова-Асанова.