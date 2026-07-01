ГОДУНОВСКАЯ ШКОЛА
ГОДУНОВСКАЯ ШКОЛА - условное обозначение направления в древнерусской архитектуре и искусстве конца XVI - начала XVII веков, связанного со вкусами и заказами Бориса Фёдоровича Годунова и его семейства.
Для зодчества Годуновской школы характерны программная ориентация на постройки Московского Кремля (в первую очередь на Архангельский собор), использование итальянизирующих деталей, распространение бесстолпных храмов, завершённых несколькими рядами кокошников (церковь Троицы в Хорошёве, Москва, 1596-1598 годы). В ряде храмов встречаются мотивы, заимствованные из Василия Блаженного храма. Наиболее значительный памятник - собор кремлёвского Вознесенского монастыря (1588; снесён в 1932 году) - строился как усыпальница великих княгинь и цариц. Подражание его форм архитектуре Архангельского собора (царской усыпальнице) объясняют стремлением Бориса Годунова подчеркнуть царское достоинство сестры, царицы Ирины Фёдоровны Годуновой. В монументальной живописи появляются развёрнутые циклы на тему княжеской и царской власти: в Грановитой палате Московского Кремля иллюстрировалось «Сказание о князьях Владимирских» [сохранившиеся росписи (1880-1882 годы) выполнены по описи, сделанной С.Ф. Ушаковым в 1668 году]; в Золотой Царицыной палате (там же) - Житие святой княгини Ольги и «Повесть о царице Динаре». В программах храмовых росписей усилился исторический аспект (церковь Троицы в Вязёмах, Успенский собор в Свияжске). Росписи Новодевичьего монастыря (1598) включают изображения, отразившие сказание о Лиддской (Римской) иконе Богоматери, которые соотносились с событиями русской истории, в первую очередь с учреждением патриаршества.
В иконописи всё чаще встречаются повествовательные сюжеты «с бытием» или «с деяниями». Наряду с репрезентативными иконами, продолжающими традиции времени Ивана Грозного, царские мастера создают миниатюрные образа, отличающиеся тонкостью и красотой письма. Церковное шитьё, исполнявшееся в светлицах царицы Ирины Фёдоровны и её дяди, боярина Д.И. Годунова, становится более богатым и изысканным, для выявления контуров фигур и деталей часто используется жемчужная обнизь.
Иллюстрации:
Фото В.М. Паппе. Годуновская школа. Церковь Троицы в Хорошёве. Москва. 1596-1598 годы. Архив БРЭ.