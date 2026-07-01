Годунова, Ирина Фёдоровна

Году`нова, Ирина Фёдоровна (в монашестве Александра) (ок. 1557—26.09.1603, Москва) — русская царица (1584—1598), супруга царя Фёдора Ивановича. Из рода Годуновых, сестра Бориса Годунова. По воле царя Ивана IV Грозного в 1575 стала женой царевича Фёдора, что предопределило возвышение Годуновых. Брак оказался бездетным (родившаяся в 1592 единственная дочь Феодосия вскоре скончалась), в результате чего на российском престоле пресекся род Рюриковичей. Г. была первой в истории русской царицей, игравшей роль в общественной и политической жизни. Умная и образованная в изображении со-временников, она вела переписку с английской королевой Елизаветой I и патриархом Александрийским Мелетием I Пигасом, принимала послов и участвовала в заседаниях Бояр-ской думы. Бояре, видевшие в Г. опору Бориса Годунова в его борьбе за власть, в 1587 организовали заговор против нее: Шуйские, заручившись поддержкой митрополита Московского Дионисия, епископа Крутицкого Варлаама и верхушки московского посада, потребовали от царя Федора Ивановича развода с бездетной женой и заключения нового брака, но царь отказался. С 1587 в грамотах царица упоминалась наряду с мужем. В 1580-е под парадный приемный зал царицы перестроили Золотую царицыну палату в Кремле, и в январе 1589 Г. произнесла там публичную речь во время приема патриарха Константинопольского Иеремии II. Царь Федор Иванович не назначил наследника престола. По версии Годуновых, наследницей являлась Г., однако на 9-й день после смерти Федора Ивановича, 15 января 1598, Г. переселилась из Кремля в московский Новодевичий монастырь и приняла монашеский постриг, благословила принять избрание на цар-ство Бориса Годунова. Для царицы-инокини в Новодевичьем монастыре были построены кельи, получившие название Ирининских палат, с трапезной и домовой церковью. Лит.: Йена Д. Русские царицы. М., 2006; Козляков В. Н. Борис Годунов. Трагедия о добром царе. М., 2011; Скрынников Р. Г. Россия накануне Смутного времени. М., 1981; Солодкин Я. Г. Царица Ирина (Александра) Федоровна // Вопросы истории. 2013. № 12. С. 133—139.