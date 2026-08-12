ГОДУНОВА ИРИНА ФЁДОРОВНА
ГОДУНОВА ИРИНА ФЁДОРОВНА - русская царица (с 1584 года).
Из рода Годуновых. Родилась, по-видимому, около 16 апреля, когда празднуется память великомученицы Ирины. На рубеже 1560-1570-х годов при возвышении Годуновых попала в среду Государева двора. Около 1574 года выдана замуж за царевича Фёдора Ивановича, ставшего после гибели старшего брата Ивана Ивановича (19.11.1581 года) наследником русского престола. «Неплодство» царицы (из многочисленных беременностей только одна закончилась в 1592 году рождением дочери Феодосии, скончавшейся в 1594 году) и возвышение её брата Бориса Фёдоровича Годунова, ставшего с конца 1584 года фактическим правителем Русского государства, привели к волнениям москвичей в мае 1586 года, спровоцированным противниками Годуновых (главным образом представителями титулованной знати) при активной поддержке митрополита Дионисия и других церковных иерархов. Участники волнений требовали развода царя с Годуновой, однако взаимная привязанность супругов привела к провалу этих выступлений: ряд представителей горожан были казнены, в конце 1586 года сведён с кафедры митрополит Дионисий, отдельные представители знати в 1586-1587 годах попали в опалу и были отправлены в ссылку. Ум, характер Годуновой и её отношения с мужем придали жизни царской четы новые, необычные для русской традиции, черты. Они редко расставались (например, в царском походе на Нарву в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов Годунова сопровождала мужа до Новгорода), вместе совершали поездки по монастырям, вызванные в значительной степени проблемами Годуновой со здоровьем. Имя Годуновой рядом с именем царя появлялось порой в жалованных грамотах 1585-1596 годов с представлением в ряде случаев судебного иммунитета многим монастырям (Троице-Сергиеву, Ипатьевскому, Чудову, Кирилло-Белозерскому и др.). Особым расположением Годуновой пользовались Ипатьевский монастырь (фамильное «моление» Годуновых) и Троице-Сергиев монастырь. Фёдор Иванович и Годунова выдавали также льготные грамоты. В письме 1586 года английская королева Елизавета I Тюдор извещала Годуновой об отпуске в Русское государство доктора Р. Якоби, в 1592-1593 годах Годунова переписывалась с Тинатин, первой супругой кахетинского царя Александра II. В 1589 году, после утверждения патриаршества в России, Годунова принимала и одаривала патриарха Константинопольского Иеремию II, произнеся в ответ на его приветствие две речи (их главный смысл - моление о даровании «чадородия»). В 1590-е годы от имени Годуновой отправлялись грамоты и щедрые дары православным иерархам на Востоке, от них царице поступали послания, частицы мощей святых и даже «царский венец» (корона).
Некоторая публичность поведения Годуновой (впервые проявилась во время венчания на царство её мужа, когда она, вопреки традиции, из открытого окна наблюдала за ходом церемонии, а в конце её вместе с мужем участвовала в обряде осыпания их золотыми монетами в Царицыных палатах), отсутствовавшая у жён Ивана IV Васильевича Грозного, постепенно сделала привычным для современников взгляд на неё как на легитимную (наряду с мужем) носительницу верховной власти. После смерти царя Фёдора Ивановича [в ночь с 6(16) на 7(17).1.1598 года] поминальные вклады Годуновой только в три монастыря (Троице-Сергиев, Новодевичий, Кирилло-Белозерский) составили сумму свыше 6 тысяч рублей. Уже 7(17) января члены Государева двора и видные представители посадского населения Москвы стали присягать Годуновой (крестоцелование на её имя в ряде регионов страны продолжалось до начала марта). В январе Борисом Годуновым от имени Годуновой была проведена частичная смена воевод в крепостях на западе Русского государства. 15(25).1.1598 года Годунова отъехала «простым обычаем» в Новодевичий монастырь, где в тот же день приняла постриг с именем инокини Александры. С этого момента в официальных документах и текстах именовалась «государыней царицей и великой княгиней инокой Александрой Фёдоровной всеа Русии». В январе - феврале боярские комиссии судили именем царицы местнические споры, и ещё в начале марта на её имя писались челобитные. Годунова сыграла важную роль в избрании на царство своего брата Бориса. После окончательного решения Земского собора 17(27).2.1598 года состоялись шествия участников заседаний собора и населения Москвы с челобитьем к Годуновой, с тем чтобы она «благословила» брата на царство, 21 февраля (3 марта) Борис Годунов её «слова не преставил», дав согласие на своё избрание. 1(11) сентября представители сословий во главе с патриархом Иовом вновь били челом Годуновой, а та говорила брату, дабы он «свершил свое царское достояние», и Борис Годунов её «послушал». Действия Годуновой, которой ещё недавно присягали как царице представители различных слоёв русского общества, стали дополнительным источником легитимации царского статуса её брата.
Борис Годунов тщательно соблюдал этикет в отношении вдовствующей царицы-инокини вплоть до её смерти: выделил обслуживавший её штат (в т. ч. представителей думных, дворцовых и приказных чинов), средства и земельные владения, Годунова имела особую келью с пристроенной церковью. В Новодевичьем монастыре она вела постническую и затворническую жизнь. После её смерти «обиход царицы-иноки» и другое её имущество из дворца было передано в монастырь (в т. ч. около 220 икон, множество предметов позолоченной, серебряной и другой посуды, ткани). Царские поминальные вклады по Годуновой в Новодевичий, Троице-Сергиев и Кирилло-Белозерский монастыри составили 2,5 тысяч рублей. В литературе XVII века царь Фёдор Иванович и Годунова уподоблялись святым князю Петру и Февронии. Годунова была похоронена в Вознесенском соборе Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, в 1929 году её захоронение перенесено в подклет Архангельского собора.