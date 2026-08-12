ГОДУНОВА ИРИНА ФЁДОРОВНА

ГОДУНОВА ИРИНА ФЁДОРОВНА - русская царица (с 1584 года).

Из ро­да Го­ду­но­вых . Ро­ди­лась, по-ви­ди­мо­му, около 16 апреля, ко­гда празд­ну­ет­ся па­мять великомученицы Ири­ны. На ру­бе­же 1560-1570-х годов при воз­вы­ше­нии Го­ду­но­вых по­па­ла в сре­ду Го­су­да­ре­ва дво­ра. Около 1574 года вы­да­на за­муж за ца­ре­ви­ча Фё­до­ра Ива­но­ви­ча, став­ше­го по­сле ги­бе­ли стар­ше­го бра­та Ива­на Ива­но­ви­ча (19.11.1581 года) на­след­ни­ком русского пре­сто­ла. «Не­плод­ст­во» ца­ри­цы (из мно­го­численных бе­ре­мен­но­стей толь­ко од­на за­кон­чи­лась в 1592 году ро­ж­де­ни­ем до­че­ри Фео­до­сии, скон­чав­шей­ся в 1594 году) и воз­вы­ше­ние её бра­та Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва, став­ше­го с конца 1584 года фак­тическим пра­ви­те­лем Русского государства, при­ве­ли к вол­не­ни­ям мо­ск­ви­чей в мае 1586 года, спро­во­ци­ро­ван­ным про­тив­ни­ка­ми Го­ду­но­вых (главным образом пред­ста­ви­те­ля­ми ти­ту­ло­ван­ной зна­ти) при ак­тив­ной под­держ­ке митрополита Дио­ни­сия и других цер­ков­ных иерар­хов. Уча­ст­ни­ки вол­не­ний тре­бо­ва­ли раз­во­да ца­ря с Годуновой, од­на­ко вза­им­ная при­вя­зан­ность суп­ру­гов при­ве­ла к про­ва­лу этих вы­сту­п­ле­ний: ряд пред­ста­ви­те­лей го­ро­жан бы­ли каз­не­ны, в конце 1586 года све­дён с ка­фед­ры митрополит Дио­ни­сий, отдельные пред­ста­ви­те­ли зна­ти в 1586-1587 годах по­па­ли в опа­лу и бы­ли от­прав­ле­ны в ссыл­ку. Ум, ха­рак­тер Годуновой и её от­но­ше­ния с му­жем при­да­ли жиз­ни цар­ской че­ты но­вые, не­обыч­ные для русской тра­ди­ции, чер­ты. Они ред­ко рас­ста­ва­лись (например, в цар­ском по­хо­де на Нар­ву в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов Годунова со­про­во­ж­да­ла му­жа до Нов­го­ро­да), вме­сте со­вер­ша­ли по­езд­ки по мо­на­сты­рям, выз­ван­ные в зна­чительной сте­пе­ни про­бле­ма­ми Годуновой со здо­ровь­ем. Имя Годуновой ря­дом с име­нем ца­ря по­яв­ля­лось по­рой в жа­ло­ван­ных гра­мо­тах 1585-1596 годов с пред­став­ле­ни­ем в ря­де слу­ча­ев су­деб­но­го им­му­ни­те­та многим мо­на­сты­рям (Трои­це-Сер­гие­ву, Ипать­ев­ско­му , Чу­до­ву, Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­му и др.). Осо­бым рас­по­ло­же­ни­ем Годуновой поль­зо­ва­лись Ипать­ев­ский монастырь (фа­миль­ное «мо­ле­ние» Го­ду­но­вых) и Трои­це-Сер­ги­ев монастырь. Фё­дор Ива­но­вич и Годунова вы­да­ва­ли так­же льгот­ные гра­мо­ты. В пи­сь­ме 1586 года английская ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та I Тю­дор из­ве­ща­ла Годуновой об от­пу­ске в Русское государство док­то­ра Р. Яко­би, в 1592-1593 годах Годунова пе­ре­пи­сы­ва­лась с Ти­на­тин, пер­вой суп­ру­гой ка­хе­тин­ско­го ца­ря Алек­сан­д­ра II. В 1589 году, по­сле ут­вер­жде­ния пат­ри­ар­ше­ст­ва в Рос­сии, Годунова при­ни­ма­ла и ода­ри­ва­ла пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ие­ре­мию II, про­из­не­ся в от­вет на его при­вет­ст­вие две ре­чи (их главный смысл - мо­ле­ние о да­ро­ва­нии «ча­до­ро­дия»). В 1590-е годы от име­ни Годуновой от­прав­ля­лись гра­мо­ты и щед­рые да­ры пра­во­слав­ным ие­рар­хам на Вос­то­ке, от них ца­ри­це по­сту­па­ли по­сла­ния, час­ти­цы мо­щей свя­тых и да­же «цар­ский ве­нец» (ко­ро­на).

Не­ко­то­рая пуб­лич­ность по­ве­де­ния Годуновой (впер­вые про­яви­лась во вре­мя вен­ча­ния на цар­ст­во её му­жа, ко­гда она, во­пре­ки тра­ди­ции, из от­кры­то­го ок­на на­блю­да­ла за хо­дом це­ре­мо­нии, а в кон­це её вме­сте с му­жем участ­во­ва­ла в об­ря­де осы­па­ния их зо­ло­ты­ми мо­не­та­ми в Ца­ри­цы­ных па­ла­тах), от­сут­ст­во­вав­шая у жён Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го , по­сте­пен­но сде­ла­ла при­выч­ным для со­вре­мен­ни­ков взгляд на неё как на ле­ги­тим­ную (на­ря­ду с му­жем) но­си­тель­ни­цу вер­хов­ной вла­сти. По­сле смер­ти ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча [в ночь с 6(16) на 7(17).1.1598 года] по­ми­наль­ные вкла­ды Годуновой толь­ко в три мо­на­сты­ря (Трои­це-Сер­ги­ев, Но­во­де­ви­чий, Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский) со­ста­ви­ли сум­му свыше 6 тысяч рублей. Уже 7(17) января чле­ны Го­су­да­ре­ва дво­ра и вид­ные пред­ста­ви­те­ли по­сад­ско­го на­се­ле­ния Мо­ск­вы ста­ли при­ся­гать Годуновой (кре­сто­це­ло­ва­ние на её имя в ря­де ре­гио­нов стра­ны про­дол­жа­лось до на­ча­ла мар­та). В ян­ва­ре Бо­ри­сом Го­ду­но­вым от име­ни Годуновой бы­ла про­ве­де­на час­тич­ная сме­на вое­вод в кре­по­стях на за­па­де Русского государства. 15(25).1.1598 года Годунова отъ­еха­ла «про­стым обы­ча­ем» в Но­во­де­ви­чий монастырь, где в тот же день при­ня­ла по­стриг с име­нем ино­ки­ни Алек­сан­д­ры. С это­го мо­мен­та в официальных до­ку­мен­тах и тек­стах име­но­ва­лась «го­су­да­ры­ней ца­ри­цей и ве­ли­кой кня­ги­ней ино­кой Алек­сан­д­рой Фё­до­ров­ной всеа Ру­сии». В ян­ва­ре - фев­ра­ле бо­яр­ские ко­мис­сии су­ди­ли име­нем ца­ри­цы ме­ст­нические спо­ры, и ещё в начале мар­та на её имя пи­са­лись че­ло­бит­ные. Годунова сыг­ра­ла важ­ную роль в из­бра­нии на цар­ст­во сво­его бра­та Бо­ри­са. По­сле окон­чательного ре­ше­ния Зем­ско­го со­бо­ра 17(27).2.1598 года со­стоя­лись ше­ст­вия уча­ст­ни­ков за­се­да­ний со­бо­ра и на­се­ле­ния Мо­ск­вы с че­ло­бить­ем к Годуновой, с тем что­бы она «бла­го­сло­ви­ла» бра­та на цар­ст­во, 21 февраля (3 мар­та) Бо­рис Го­ду­нов её «сло­ва не пре­ста­вил», дав со­гла­сие на своё из­бра­ние. 1(11) сентября пред­ста­ви­те­ли со­сло­вий во гла­ве с пат­ри­ар­хом Ио­вом вновь би­ли че­лом Годуновой, а та го­во­ри­ла бра­ту, да­бы он «свер­шил свое цар­ское дос­тоя­ние», и Бо­рис Го­ду­нов её «по­слу­шал». Дей­ст­вия Годуновой, ко­то­рой ещё не­дав­но при­ся­га­ли как ца­ри­це пред­ста­ви­те­ли различных сло­ёв русского об­ще­ст­ва, ста­ли до­пол­нительным ис­точ­ни­ком ле­ги­ти­ма­ции цар­ско­го ста­ту­са её бра­та.

Бо­рис Го­ду­нов тща­тель­но со­блю­дал эти­кет в от­но­ше­нии вдов­ст­вую­щей ца­ри­цы-ино­ки­ни вплоть до её смер­ти: вы­де­лил об­слу­жи­вав­ший её штат (в т. ч. пред­ста­ви­те­лей дум­ных, двор­цо­вых и при­каз­ных чи­нов), сред­ст­ва и зе­мель­ные вла­де­ния, Годунова име­ла осо­бую ке­лью с при­стро­ен­ной цер­ко­вью. В Но­во­де­вичь­ем монастыре она ве­ла по­ст­ни­че­скую и за­твор­ни­че­скую жизнь. По­сле её смер­ти «оби­ход ца­ри­цы-ино­ки» и другое её иму­ще­ст­во из двор­ца бы­ло пе­ре­да­но в мо­на­стырь (в т. ч. около 220 икон, мно­же­ст­во пред­ме­тов по­зо­ло­чен­ной, се­реб­ря­ной и другой по­су­ды, тка­ни). Цар­ские по­ми­наль­ные вкла­ды по Годуновой в Но­во­де­ви­чий , Трои­це-Сер­ги­ев и Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский мо­на­сты­ри со­ста­ви­ли 2,5 тысяч рублей. В литературе XVII века царь Фё­дор Ива­но­вич и Годунова упо­доб­ля­лись свя­тым князю Пе­тру и Фев­ро­нии. Годунова бы­ла по­хо­ро­не­на в Воз­не­сен­ском со­бо­ре Воз­не­сен­ско­го жен­ско­го монастыря в Мо­с­ков­ском Крем­ле, в 1929 году её за­хо­ро­не­ние пе­ре­не­се­но в под­клет Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра.