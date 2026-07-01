Годунов, Семён Никитич

Годуно`в, Семён Никитич (? — 1605, Переславль-Залесский) — российский государственный деятель. Из рода Годуновых, троюродный брат царя Бориса Годунова. С воцарением Бориса Годунова в 1598 Г. из стольников был пожалован в окольничие, в 1602 — в бояре . Известен как глава Сыскного ведомства и руководитель розыска по делу Романовых (1600), Б. Бельского (1602), обвиненных в заговоре с целью уничтожения Годуновых и захвата престола. С 1603 возглавлял также Аптекарский приказ — придворное учреждение, обслуживавшее царскую семью и близкий к ней круг боярской знати. В 1604 в числе особо доверенных лиц участвовал в переговорах с по-сланником императора Священной Римской империи Рудольфа II митрополитом Терновским Дионисием. В конце жизни Борис Годунов наделил Г., главу политического сыска, большими полномочиями. Жестоким гонениям подверглись сторонники Лжедмитрия I. После смерти Бориса Годунова власть фактически перешла к царице Марии Григорьевне и Г. После падения Годуновых заключен в тюрьму, где был убит (возможно, заморен голодом или задушен). Лит.: Козляков В. Н. Борис Годунов. Трагедия о добром царе. М., 2011; Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992; Скрынников Р. Г. Россия в начале ХVII в. «Смута». М., 1988.