Годунов, Петр Иванович

Годуно`в, Петр Иванович (? — 1670, Тобольск) — русский государственный деятель. Из рода Годуновых. Стольник (1643). Воевода в Брянске (1654—1656). Участвовал в Русско-польской войне 1654—1667. После ее окончания в 1667 направлен на воеводство в Тобольск. Был деятельным и успешным руководителем, сумел обеспечить рост государственных доходов, расширение пахотных угодий, развитие промыслов и ремесел, поиск месторождений полезных ископаемых. Организовал картографические работы. По его распоряжению был составлен «Чертеж Сибирской земли» — первая из известных карт Сибири, достаточно точно воспроизводящая географические объекты Сибири и Дальнего Востока, места обитания туземных племен. Одна из копий «Чертежа Сибирской земли» была куплена и издана участником шведского посольства в Россию в 1673—1674 Э. Палмквистом. Под руководством Г. составлена «Ведомость о Китайской земле и о глубокой Индеи» (1669), которая была переведена на греческий язык и вошла в состав хронографов. Лит.: Гольденберг Л. А. Подлинная роспись «Чертежа» Сибири 1667 г. // Труды Института истории естествознания и техники. М., 1962. Т. 42; Долгов С. О. «Ведомость о Китайской земле и о глубокой Индеи». СПб., 1899.