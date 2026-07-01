ГОДУНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
ГОДУНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ - русский государственный и военный деятель, стольник (1643).
Из рода Годуновых. В январе 1648 года чашник на свадьбе царя Алексея Михайловича. В 1650 году попал в опалу. Есаул из стольников в царских походах 1654-1656 годов в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов и русско-шведской войны 1656-1658 годов. Воевода в Брянске (1658-1659 годы). Воевода в Тобольске (май 1667 - сентябрь 1669 годов), принял ряд энергичных мер, направленных на развитие региона. Для укрепления границ Русского государства планировал строительство системы острожков и крепостей в уязвимых местах, провёл реформу тобольского войска, заменив рейтарские и солдатские полки на драгунские полки с уменьшением денежного жалованья офицерам и рядовым и с одновременным увеличением их пахотных наделов (отменена правительством в 1670 году). Обеспечивал «сбережение государевой казны» (только за один год доходы превысили 40 тысяч рублей).
Годунов способствовал слободской колонизации Сибири. Развивал винокурение, расширил посевы технических культур (лён, конопля), основал производство канатов, организовал доставку зерна в городе Мангазея по рекам и волокам, ввёл откупа на азартные игры. Способствовал поиску драгоценных металлов. Особую известность приобрёл составленный под его руководством в конце 1667 года «Чертёж» Сибири с текстами, реально отразивший гидрографическую сеть Сибири и Дальнего Востока, области расселения племён, расположение городов, крепостей (копия карты была тайно приобретена шведским послом в Москве Э. Пальмквистом и издана в Швеции уже в 1669 году; стала ценным вкладом в европейскую географическую науку). «Изысканием» Годунова и по информации, полученной от многих экспертов, путешественников, купцов, в 1668-1969 годах была составлена «Ведомость о Китайской земле и о глубокой Индеи» (впервые опубликована в 1899 году) со сведениями о государственном устройстве, религии, обычаях, торговле, войсках и средствах обороны Китая (Индии было посвящено всего несколько строк). Жёсткие действия Годунова и его заносчивый нрав вызвали конфликт с подчинёнными ему чинами администрации и большинством населения. В 1669 году он был отозван из Тобольска. По одним данным, убит в Свияжске, по другим - погиб во время экспедиции в верховья реки Яик для поиска золотых и серебряных руд.