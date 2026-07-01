ГОДУНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

ГОДУНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ - русский государственный и военный деятель, стольник (1643).

Из ро­да Го­ду­но­вых . В январе 1648 года чаш­ник на свадь­бе ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча . В 1650 году по­пал в опа­лу. Еса­ул из столь­ни­ков в цар­ских по­хо­дах 1654-1656 годов в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов и русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов. Вое­во­да в Брян­ске (1658-1659 годы). Вое­во­да в То­боль­ске (май 1667 - сентябрь 1669 годов), при­нял ряд энер­гич­ных мер, на­прав­лен­ных на раз­ви­тие ре­гио­на. Для ук­ре­п­ле­ния гра­ниц Русского государства пла­ни­ро­вал строи­тель­ст­во сис­те­мы ост­рож­ков и кре­по­стей в уяз­ви­мых мес­тах, про­вёл ре­фор­му то­боль­ско­го вой­ска, за­ме­нив рей­тар­ские и сол­дат­ские пол­ки на дра­гун­ские пол­ки с умень­ше­ни­ем де­неж­но­го жа­ло­ва­нья офи­це­рам и ря­до­вым и с од­но­вре­мен­ным уве­ли­че­ни­ем их па­хот­ных на­де­лов (от­ме­не­на пра­ви­тель­ст­вом в 1670 году). Обес­пе­чи­вал «сбе­ре­же­ние го­су­да­ре­вой каз­ны» (толь­ко за один год до­хо­ды пре­вы­си­ли 40 тысяч рублей).

Годунов спо­соб­ст­во­вал сло­бод­ской ко­ло­ни­за­ции Си­би­ри. Раз­ви­вал ви­но­ку­ре­ние, рас­ши­рил по­се­вы тех­нических куль­тур (лён, ко­но­п­ля), ос­но­вал про­изводство ка­на­тов, ор­га­ни­зо­вал до­став­ку зер­на в городе Ман­га­зея по ре­кам и во­ло­кам, ввёл от­ку­па на азарт­ные иг­ры. Спо­соб­ст­во­вал по­ис­ку дра­го­цен­ных ме­тал­лов. Осо­бую из­вест­ность при­об­рёл со­став­лен­ный под его ру­ко­вод­ством в конце 1667 года «Чер­тёж» Си­би­ри с тек­ста­ми, ре­аль­но от­ра­зив­ший гид­ро­гра­фическую сеть Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка, об­лас­ти рас­се­ле­ния пле­мён, рас­по­ло­же­ние го­ро­дов, кре­по­стей (ко­пия кар­ты бы­ла тай­но при­об­ре­те­на шведским по­слом в Мо­ск­ве Э. Пальм­кви­стом и из­да­на в Шве­ции уже в 1669 году; ста­ла цен­ным вкла­дом в ев­ропейскую гео­гра­фическую нау­ку). «Изы­ска­ни­ем» Годунова и по ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной от многих экс­пер­тов, пу­те­ше­ст­вен­ни­ков, куп­цов, в 1668-1969 годах бы­ла со­став­ле­на «Ве­до­мость о Ки­тай­ской зем­ле и о глу­бо­кой Ин­деи» (впер­вые опубликована в 1899 году) со све­де­ния­ми о государственном уст­рой­ст­ве, ре­ли­гии, обы­ча­ях, тор­гов­ле, вой­сках и сред­ст­вах обо­ро­ны Ки­тая (Ин­дии бы­ло по­свя­ще­но все­го несколько строк). Жё­ст­кие дей­ст­вия Годунова и его за­нос­чи­вый нрав вы­зва­ли кон­фликт с под­чи­нён­ны­ми ему чи­на­ми ад­ми­ни­ст­ра­ции и боль­шин­ст­вом на­се­ле­ния. В 1669 году он был ото­зван из То­боль­ска. По од­ним дан­ным, убит в Сви­яж­ске, по дру­гим - по­гиб во вре­мя экс­пе­ди­ции в вер­хо­вья реки Яик для по­ис­ка зо­ло­тых и се­реб­ря­ных руд.