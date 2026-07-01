ГОДУНОВ ФЁДОР БОРИСОВИЧ

Русский царь (13 (23) апреля - 1 (11) июня 1605 г.). Сын Бориса Годунова.

Биография

После вступления отца на престол в 1598 г. Федор являлся царевичем. Воспитанием и образованием юного Годунова занимался И. Чемоданов. С самого раннего возраста Федор принимал участие в заседаниях Боярской думы, участвовал в приемах иностранных послов. Он руководил составлением первой карты России, которая была издана уже после его смерти в 1613 г. в Амстердаме. Обстоятельства его прихода на престол были самыми неблагоприятными. Борис Годунов внезапно скончался во время начавшегося похода Лжедмитрия I на Москву. На престол был возведен его сын Федор, патриарх Иов и собор поддержали нового царя. Федор поставил во главу своих войск воеводу П.Ф. Басманова. Решение было неудачным, поскольку тот вместе с большинством полков в ходе битвы при Комрах перешел на сторону самозванца. Оставшиеся верные Годунову войска были перебиты и разбежались. Лжедмитрий I официально объявил себя царем и беспрепятственно двинулся к столице. В Москву прибыли гонцы, прочитавшие на Лобном месте послание от чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Толпа была взволнована, ключевую роль в последующих событиях сыграл В. Шуйский, заявивший о спасении Дмитрия. Люди двинулись в Кремль, захватили царя Федора и заточили его под арест в дом Годуновых. Их сторонники были также арестованы. 10 июня 1605 г. в дом Годуновых ворвались сторонники Лжедмитрия, получившие приказ умертвить царя Федора и его мать. Они задушили их, царь попытался оказать сопротивление, однако в живых осталась только царевна Ксения. Официально было объявлено о том, что Годуновы отравили себя ядом. Их тела погребли на кладбище Варсонофьевского монастыря, где по обычаям того времени хоронили нищих. К сыну и жене перевезли из Архангельского собора гроб с телом Бориса Годунова. В тот же день сторонники самозванца прервали литургию патриарха Иова в Успенском соборе, а затем разграбили патриарший двор. Вскоре Иов был низложен и сослан в Успенский монастырь в Старице. После убийства Лжедмитрия I в августе 1607 г. по приказу царя В. Шуйского прах семьи Годуновых был торжественно перезахоронен в Троице-Сергиевом монастыре (гроб царя Бориса несло 20 бояр), он был погребен под папертью Успенского собора.