ГОДУНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

ГОДУНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - русский государственный деятель, крупный жертвователь, боярин (не позд­нее ле­та 1577 года).

Из ро­да Го­ду­но­вых , дя­дя Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва и И.Ф. Го­ду­но­вой. С середины 1560-х годов Годунов де­лал ка­рье­ру при оп­рич­ном и осо­бом дво­рах Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го (1-й по­стель­ни­чий в 1567-1573 годах), по­сто­ян­ный участ­ник цар­ских сва­деб (октябрь 1571, осень 1574, октябрь 1580 годов), при­двор­ных тор­жеств и приё­мов. Пер­вым из Го­ду­но­вых по­лу­чил чин околь­ни­че­го (вес­на 1574 года). Ус­пеш­ная карь­е­ра Годунова ста­ла од­ной из главных при­чин воз­вы­ше­ния Го­ду­но­вых, в част­но­сти, бла­го­да­ря его по­ло­же­нию и влия­нию со­стоя­лась свадь­ба И.Ф. Го­ду­но­вой с ца­ре­ви­чем Фё­до­ром Ива­но­ви­чем (около 1574 года). Ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал карь­е­ре Бо­ри­са Го­ду­но­ва. Со­про­во­ж­дал ца­рей Ива­на IV Гроз­но­го и Фё­до­ра Ива­но­ви­ча в по­езд­ках по мо­на­сты­рям. Уча­ст­ник вы­бор­но­го Зем­ско­го со­бо­ра 1598 года. Гла­ва Ко­ню­шен­но­го при­ка­за [4(14).9.1598-1605 годы], в пе­реч­не бо­яр ука­зы­вал­ся на 2-м или 3-м мес­те.

Один из бо­га­тей­ших лю­дей эпо­хи, имел вот­чи­ны и по­ме­стья в не­сколь­ких уез­дах, в т. ч. в ро­довом Ко­ст­ром­ском уез­де. Де­лал щед­рые вкла­ды (вот­чи­на­ми, день­га­ми, ко­ло­ко­ла­ми и др.) в Трои­це-Сер­ги­ев, Чу­дов, Но­во­де­ви­чий, Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский, Со­ло­вец­кий, Ан­то­ни­ев-Сий­ский, Ка­ля­зин­ский и многие другие мо­на­сты­ри, в со­бо­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля и др. Круп­ней­ший ме­це­нат эпо­хи, Годунов, осу­ще­ст­в­ляя вы­бор мас­те­ров, ого­ва­ри­вая ха­рак­тер и ус­ло­вия за­ка­за дра­го­цен­ных ве­щей, пред­ме­тов цер­ков­но­го и свет­ско­го оби­хо­да (в т. ч. одея­ний), в не­ма­лой сте­пе­ни фор­ми­ро­вал эс­те­тические вку­сы ари­сто­кра­тии. В цар­ских мас­тер­ских из­го­тав­ли­ва­лись «го­ду­нов­ские» ли­це­вые Псал­ти­ри с лис­то­вым фор­ма­том ми­ниа­тюр , про­дол­жав­шие тра­ди­ции шко­лы Ли­це­во­го сво­да. Един­ст­вен­ный эк­зем­пляр 1591 года со­дер­жал бо­лее 570 ми­ниа­тюр, главным образом ли­сто­во­го фор­ма­та. «Мар­ги­наль­ная ре­дак­ция» Псал­ти­ри со­дер­жа­ла около 350 ми­ниа­тюр с аб­со­лют­ным пре­об­ла­да­ни­ем ри­сун­ков на по­лях, она рас­сы­ла­лась в 1594-1602 годах по многим мо­на­сты­рям и со­бо­рам (со­хра­ни­лось около 10 экземпляров). Крем­лёв­ски­ми ма­сте­ра­ми пи­са­лись ико­ны свя­тых «с жи­ти­ем» (боль­шо­го фор­ма­та), «чи­нов­ные» для ико­но­ста­са (от­но­сят­ся к т. н. стро­га­нов­ской шко­ле, от­ли­чаю­щей­ся изы­скан­но­стью пись­ма, гар­мо­нич­но­стью цве­та и скру­пу­лёз­ной де­та­ли­ров­кой), изготов­ля­лись по­зо­ло­чен­ные се­реб­ря­ные ок­ла­ды для икон и книг с вкра­п­ле­ни­ем дра­го­цен­ных кам­ней; сто­ло­вые при­бо­ры и пред­ме­ты цер­ков­но­го оби­хо­да. Гпавным объ­ек­том вкла­дов и по­жерт­во­ва­ний Годунова был ко­ст­ром­ской Ипать­ев­ский монастырь , пре­вра­тив­ший­ся в ро­до­вое «мо­ле­ние» и усы­паль­ни­цу Го­ду­но­вых: на сред­ст­ва Годунова до­ст­раи­вал­ся и пе­ре­страи­вал­ся Тро­иц­кий со­бор, бы­ли воз­ве­де­ны звон­ни­ца, ка­мен­ная ог­ра­да со Свя­ты­ми во­ро­та­ми, воз­мож­но, ке­лей­ный кор­пус, а так­же над­врат­ный храм (на­ря­ду с Годуновым по­жерт­во­ва­ния на не­го сде­лал Бо­рис Го­ду­нов). Дра­го­цен­ные ве­щи и ико­ны из вкла­дов Годунова в Ипать­ев­ский монастырь со­ста­ви­ли уни­каль­ные кол­лек­ции в Ору­жей­ной па­ла­те Мо­с­ков­ско­го Крем­ля и в Ко­ст­ром­ском му­зее-за­по­вед­ни­ке. На день­ги Годунова и по его за­ка­зу воз­ве­де­ны церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Бе­се­ды под Мо­ск­вой, Бо­ри­сог­леб­ская на его крем­лёв­ском дво­ре (не сохранилась), Великомученика Ни­ки­ты в Зая­у­зье (Мо­ск­ва) и, воз­мож­но, Бо­го­яв­ле­ния в селе Крас­ное, близ Ко­стро­мы. По­хо­ро­нен в Ипать­ев­ском монастыре в Ко­ст­ро­ме.