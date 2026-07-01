ГОДУНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ГОДУНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - русский государственный деятель, крупный жертвователь, боярин (не позднее лета 1577 года).
Из рода Годуновых, дядя Бориса Фёдоровича Годунова и И.Ф. Годуновой. С середины 1560-х годов Годунов делал карьеру при опричном и особом дворах Ивана IV Васильевича Грозного (1-й постельничий в 1567-1573 годах), постоянный участник царских свадеб (октябрь 1571, осень 1574, октябрь 1580 годов), придворных торжеств и приёмов. Первым из Годуновых получил чин окольничего (весна 1574 года). Успешная карьера Годунова стала одной из главных причин возвышения Годуновых, в частности, благодаря его положению и влиянию состоялась свадьба И.Ф. Годуновой с царевичем Фёдором Ивановичем (около 1574 года). Активно способствовал карьере Бориса Годунова. Сопровождал царей Ивана IV Грозного и Фёдора Ивановича в поездках по монастырям. Участник выборного Земского собора 1598 года. Глава Конюшенного приказа [4(14).9.1598-1605 годы], в перечне бояр указывался на 2-м или 3-м месте.
Один из богатейших людей эпохи, имел вотчины и поместья в нескольких уездах, в т. ч. в родовом Костромском уезде. Делал щедрые вклады (вотчинами, деньгами, колоколами и др.) в Троице-Сергиев, Чудов, Новодевичий, Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Антониев-Сийский, Калязинский и многие другие монастыри, в соборы Московского Кремля и др. Крупнейший меценат эпохи, Годунов, осуществляя выбор мастеров, оговаривая характер и условия заказа драгоценных вещей, предметов церковного и светского обихода (в т. ч. одеяний), в немалой степени формировал эстетические вкусы аристократии. В царских мастерских изготавливались «годуновские» лицевые Псалтири с листовым форматом миниатюр, продолжавшие традиции школы Лицевого свода. Единственный экземпляр 1591 года содержал более 570 миниатюр, главным образом листового формата. «Маргинальная редакция» Псалтири содержала около 350 миниатюр с абсолютным преобладанием рисунков на полях, она рассылалась в 1594-1602 годах по многим монастырям и соборам (сохранилось около 10 экземпляров). Кремлёвскими мастерами писались иконы святых «с житием» (большого формата), «чиновные» для иконостаса (относятся к т. н. строгановской школе, отличающейся изысканностью письма, гармоничностью цвета и скрупулёзной деталировкой), изготовлялись позолоченные серебряные оклады для икон и книг с вкраплением драгоценных камней; столовые приборы и предметы церковного обихода. Гпавным объектом вкладов и пожертвований Годунова был костромской Ипатьевский монастырь, превратившийся в родовое «моление» и усыпальницу Годуновых: на средства Годунова достраивался и перестраивался Троицкий собор, были возведены звонница, каменная ограда со Святыми воротами, возможно, келейный корпус, а также надвратный храм (наряду с Годуновым пожертвования на него сделал Борис Годунов). Драгоценные вещи и иконы из вкладов Годунова в Ипатьевский монастырь составили уникальные коллекции в Оружейной палате Московского Кремля и в Костромском музее-заповеднике. На деньги Годунова и по его заказу возведены церкви Рождества Христова в селе Беседы под Москвой, Борисоглебская на его кремлёвском дворе (не сохранилась), Великомученика Никиты в Заяузье (Москва) и, возможно, Богоявления в селе Красное, близ Костромы. Похоронен в Ипатьевском монастыре в Костроме.