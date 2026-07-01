Годой (исп. Godoy y Alvarez de Faria), Мануэль герцог де Алькудиа

Годо`й (исп. Godoy y Álvarez de Faria), Мануэль (12.05.1767, Бадахос — 04.10.1851, Париж), герцог де Алькудиа (1792) — испанский политический деятель, фаворит Карла IV и его супруги Марии-Луизы Пармской. Происходил из дворянской семьи, однако незнатной и небогатой. В 1784 переехал в Мадрид, поступил в королевскую лейб-гвардию и оказался в свите наследника престола Карла, после коронации которого сделал стремительную карьеру, несмотря на отсутствие необходимого опыта в государственных делах. «Друг короля» пользовался полным доверием и расположением монарха (хотя в обществе упорно распространялись слухи, что он находился в близких отношениях с королевой). Полковник (1789), маршал и член Государственного совета (1792). 15 ноября 1792 в возрасте 25 лет назначен государственным секретарем (по сути, вторым после монарха лицом в государстве) в непростых внутри- и внешнеполитических условиях: Испания стремилась противостоять распространению революционных идей из соседней Франции (см. Французская революция XVIII в.). В 1798 временно отстранен от власти, в 1801 назначен генералиссимусом. После завершения по сути проигранной Испанией Пиренейской войны против Франции 1793—1795 и заключения Базельских мирных договоров 1795 был удостоен титула Принц Мира (на русском языке распространен перевод Князь Мира, исп. Príncipe de la Paz). Титул «принца» еще более испортил отношения между Г. и наследником престола Фердинандом, недовольным всевластием временщика, против которого выступала и аристократическая оппозиция . С 1796 проводил политику все большего сближения с Францией, что привело к войнам против Великобритании и Португалии. В союзе Испании с Францией искал в том числе и личную выгоду: по секретному договору о разделе Португалии (Фонтенбло, 27 октября 1807) южная часть страны выделялась для него в отдельное княжество. Экономический и финансовый кризис (следствие военных кампаний) вели к росту недовольства Принцем Мира. В октябре 1807 был раскрыт заговор Фердинанда против отца и Г., однако Карл IV вскоре простил сына. В условиях, когда север Испании был фактически оккупирован французской «союзнической» армией, завоевавшей Португалию, Г. вместе с королевской четой решил бежать из страны по примеру представителей Браганнской династии. Этот план был сорван восстанием, поднятым сторонниками Фердинанда, которое началось вечером 17 марта 1808 (см. Аранхуэсский мятеж), в результате которого Г. был арестован, а Карл IV отрекся от престола в пользу сына, ставшего королем Фердинандом VII. Бывшего фаворита собирались публично судить в Испании, но по требованию командующего французской армией на Пиренейском п-ове И. Мюрата передали французам и отправили в Байонну, где Наполеон I Бонапарт планировал собрать всех испанских Бурбонов, чтобы лишить их трона. После отречений Карла IV и Фердинанда VII (5—6 мая 1808) остался вместе с королевской четой в эмиграции, жил во Франции и Италии, опубликовал воспоминания. Лит.: История Испании. Т. 2: От войны за испанское наследство до начала XXI века. М., 2014; История внешней политики Испании. М., 2013; La Parra López E. Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona, 2002; Seco Serrano C. Godoy, el hombre y el político. Madrid, 1978.