ГОДОЙ ДЕ ФАРИА МАНУЭЛЬ ДЕ
ГОДОЙ (Годой-и-Альварес) ДЕ ФАРИА МАНУЭЛЬ ДЕ - испанский государственный деятель.
Из обедневшей дворянской семьи. В 1784 году поступил на службу в гвардейский корпус и вскоре добился покровительства Карла IV. Был пожалован титулом герцога Алькудии и назначен государственным советником. В 1792-1808 годах премьер-министр и фактический правитель Испании (с перерывами). После казни Людовика XVI объявил войну Франции и подписал договор о присоединении Испании к 1-й антифранцузской коалиции (1793-1795 годы). За заключение Базельских мирных договоров 1795 года получил от испанского короля титул «князя мира». В 1798 году под нажимом дворцовой камарильи был отправлен в отставку, но в 1801 году получил звание генералиссимуса и вновь возглавил правительство. В 1796, 1801 и 1803 годах заключил с Францией ряд договоров, которые вовлекли Испанию в войну с Великобританией (в Трафальгарском сражении 1805 года был разгромлен франко-испанский флот). В 1807 году заключил с Наполеоном I тайный договор о фактическом. разделе Португалии и праве прохода французских войск через территорию Испании. Во время Аранхуэсского выступления 1808 года, инспирированного наследником престола Фердинандом (смотри Фердинанд VII), был арестован, его имущество конфисковано, и он едва избежал смерти. По распоряжению Наполеона I выехал в качестве сопровождающего испанского королевского семейства, отправленного в изгнание во Францию. В Испанию больше не вернулся.