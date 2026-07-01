ГОДОЙ ДЕ ФАРИА МАНУЭЛЬ ДЕ

ГОДОЙ (Годой-и-Альварес) ДЕ ФАРИА МАНУЭЛЬ ДЕ - испанский государственный деятель.

Из обед­нев­шей дво­рян­ской се­мьи. В 1784 году по­сту­пил на служ­бу в гвардейский кор­пус и вско­ре до­бил­ся по­кро­ви­тель­ст­ва Кар­ла IV. Был по­жа­ло­ван ти­ту­лом гер­цо­га Аль­ку­дии и на­зна­чен государственным со­вет­ни­ком. В 1792-1808 годах пре­мьер-министр и фак­тический пра­ви­тель Ис­па­нии (с пе­ре­ры­ва­ми). По­сле каз­ни Лю­до­ви­ка XVI объ­я­вил вой­ну Фран­ции и под­пи­сал до­го­вор о при­сое­ди­не­нии Ис­па­нии к 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (1793-1795 годы). За за­клю­че­ние Ба­зель­ских мир­ных до­го­во­ров 1795 года по­лу­чил от испанского ко­ро­ля ти­тул «кня­зя ми­ра». В 1798 году под на­жи­мом двор­цо­вой ка­ма­ри­льи был от­прав­лен в от­став­ку, но в 1801 году по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­лис­си­му­са и вновь воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во. В 1796, 1801 и 1803 годах за­клю­чил с Фран­ци­ей ряд до­го­во­ров, ко­то­рые во­влек­ли Ис­па­нию в вой­ну с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (в Тра­фаль­гар­ском сра­же­нии 1805 года был раз­гром­лен фран­ко-испанский флот). В 1807 году за­клю­чил с На­по­ле­о­ном I тай­ный до­го­вор о фак­тическом. раз­де­ле Пор­ту­га­лии и пра­ве про­хо­да французских войск че­рез тер­ри­то­рию Ис­па­нии. Во вре­мя Аранху­эс­ско­го вы­сту­п­ле­ния 1808 года, ин­спи­ри­ро­ван­но­го на­след­ни­ком пре­сто­ла Фер­ди­нан­дом (смотри Фер­ди­нанд VII), был аре­сто­ван, его иму­ще­ст­во кон­фи­ско­ва­но, и он ед­ва из­бе­жал смер­ти. По рас­по­ря­же­нию На­по­ле­о­на I вы­ехал в ка­че­ст­ве со­про­во­ж­даю­ще­го испанского ко­ро­лев­ско­го се­мей­ст­ва, от­прав­лен­но­го в из­гна­ние во Фран­цию. В Ис­па­нию боль­ше не вер­нул­ся.