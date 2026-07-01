ГОДЛОВСКИЙ КАЗИМЕЖ
ГОДЛОВСКИЙ КАЗИМЕЖ - польский археолог, член Польской академии искусств, Баварской АН. Шляхтич, из семьи профессора медицины Вильнюсского университета.
Окончил Краковский (Ягеллонский) университет (1955), среди его учителей: польские археологи Р. Ямка, А. Жаки, А. Надольский, этнолог К. Мошинский; испытал влияние работ И. Вернера. Работал в Институте археологии Краковского (Ягеллонского) университета (в 1976-1991 годах директор, с 1983 года профессор.). Специалист по археологии Центральной Европы от периода Латен до эпохи Великого переселения народов. Провёл раскопки опорных памятников (Опатув, Жабенец, Крыспинов, Якушовицы), подготовил своды и фундаментальные обобщения материалов пшеворской культуры. Создатель современной хронологической системы для памятников Центральной Европы римского времени и начала эпохи Великого переселения народов (т. н. система Эггерса - Годловского). Один из авторов концепции о заселении Центральной Европы славянами из лесной зоны Поднепровья. Создатель ведущей польской школы специалистов по археологии римского времени.
Работы ученика Годловского, М. Парчевского, определяют современное понимание пражской культуры на территории Польши.