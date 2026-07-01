ГОДЛОВСКИЙ КАЗИМЕЖ

ГОДЛОВСКИЙ КАЗИМЕЖ - польский археолог, член Польской академии искусств, Баварской АН. Шляхтич, из семьи профессора медицины Вильнюсского университета.

Окон­чил Кра­ков­ский (Ягел­лон­ский) универ­си­тет (1955), сре­ди его учи­те­лей: польские ар­хео­ло­ги Р. Ям­ка, А. Жа­ки, А. На­доль­ский, эт­но­лог К. Мо­шин­ский; ис­пы­тал влия­ние ра­бот И. Вер­не­ра. Ра­бо­тал в Институте ар­хео­ло­гии Кра­ков­ско­го (Ягел­лон­ско­го) университета (в 1976-1991 годах ди­рек­тор, с 1983 года профессор.). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии Центральной Ев­ро­пы от пе­рио­да Ла­тен до эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­до в. Про­вёл рас­коп­ки опор­ных па­мят­ни­ков (Опа­тув, Жа­бе­нец, Крыс­пи­нов, Яку­шо­ви­цы), под­го­то­вил сво­ды и фун­даментальные обоб­ще­ния ма­те­риа­лов пше­вор­ской куль­ту­ры. Соз­да­тель современной хро­но­ло­гической сис­те­мы для па­мят­ни­ков Центральной Ев­ро­пы римского вре­ме­ни и на­ча­ла эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (т. н. сис­те­ма Эг­гер­са - Год­лов­ско­го). Один из ав­то­ров кон­цеп­ции о за­се­ле­нии Центральной Ев­ро­пы сла­вя­на­ми из лес­ной зо­ны По­днеп­ро­вья. Соз­да­тель ве­ду­щей польской шко­лы спе­циа­ли­стов по ар­хео­ло­гии римского вре­ме­ни.

Ра­бо­ты уче­ни­ка Годловского, М. Пар­чев­ско­го, оп­ре­де­ля­ют современное по­ни­ма­ние праж­ской куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Поль­ши.