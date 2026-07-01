Годфруа Сен-Викторский

Годфруа` Сен-Викто`рский (Годфрид Сен-Викторский, лат. Godefridus de Sancto Victore, фр. Godefroy de Saint-Victor, англ. Godfrey of Saint-Victor) (ок. 1125 — ок. 1195) — французский католический богослов, философ, латинский поэт. Иногда отождествляется с Годфридом Бретёйским (2-я половина XII в.), субприором монастыря Сен-Барб-ан-Ог в Нормандии, но, скорее всего, это другое лицо . Изучал свободные искусства и богословие в Париже, в том числе, вероятно, у известного схоласта Адама из Бэлшема (ок. 1100 — между 1157 и 1169). Ок. 1155 вступил в монастырь регулярных каноников Сен-Виктор близ Парижа (ныне на территории Парижа), крупный центр образования и учености в XII в. Там Г. сблизился с крупным богословом и писателем-мистиком Ришаром Сен-Виктор-ским (ум. 1173), приором аббатства Сен-Виктор и учеником Гуго Сен-Викторского. Из-за конфликта с преемником Ришара на посту приора Вальтером Г. вынужден был покинуть Сен-Виктор (ок. 1180) и удалиться в один из сельских дочерних монастырей. После смерти Вальтера (ок. 1190) вернулся в Сен-Виктор, до конца жизни занимал там пост сакриста (ризничего). Наиболее известное сочинение Г. — трактат «Микрокосм» («Microcos-mus»), основанный на традиционной для патристики и восходящей к античной философии идее о том, что человек представляет собой уменьшенное подобие Вселенной (микрокосм). В 1-й части Г. дает аллегорическое толкование ветхозаветной истории сотворения мира (так называемый Шестоднев), во 2-й объясняет дары божественной благодати человеку. Среди других сочинений — поэмы «Источник философии» («Fons philosophiae»), дидактическое изложение классификации наук и основных философских идей 2-й половины XII в., в значительной мере основанное на «Дидаскалионе» Гуго Сен-Викторского, и «Анатомия Тела Христова» («Anathomia Corporis Christi»), более 30 проповедей (большинство не опубликованы) и др. Соч.: Fons philosophiae / Ed. P. Michaud-Quantin. Namur, 1956; Microcosmus. Texte / Ed. P. Delhaye. Lille, 1951. Лит.: Damon P. The Preconium Augustini of Godfrey of Saint Victor // Mediaeval Studies. 1960. Vol. 22. P. 92—107; Delhaye P. Le Microcosmus de Godefroy de Saint-Victor: étude théologique. Lille, 1951; Santiago Otero H. Gualterio y Godofredo de San Victor. Su tesis acerca del conocimiento de Christo hombre // Divinitas. 1974. Vol. 18. P. 168—179.