Годайго

Года`йго (1288, Киото —1339, Йосино) — 96-й император Японии (1318—1339), сын отрекшегося государя Гоуда из линии Дайкакудзи. Показал себя энергичным и самостоятельным правителем, выступившим против Камакурского сёгуната. В 1331 после раскрытия очередного заговора Г. бакуфу утвердило новым императором представителя соперничавшей с Дайкакудзи линии Дзимёин. Г. был сослан, но вскоре бежал из ссылки и продолжил борьбу. В 1333 власть рода Ходзё пала, а Камакурский сёгунат был уничтожен. Г. стремился к единоличной власти над императорским двором и военными домами. Его притязания нашли опору в неоконфуцианской идеологии сильной императорской власти, пришедшей из Китая. Но чрезмерное вознаграждение сторонников Г., действия фаворитов из его окружения, неэффективность судебной системы и др. вызвали возмущение не только среди воинов, но и в других социальных группах. В 1335 против Г. поднял мятеж Асикага Такаудзи, пользовавшийся большим влиянием среди воинов Канто, как глава одной из линий клана Минамото. В 1336 сторонники дома Асикага одержали верх над силами, верными императору. Г. удалось бежать в область Ёсино в провинции Ямато, где расположился его двор, который стали именовать Южным в противоположность Северному в Киото. Государей Северного двора из линии Дзимёин поддерживали сёгуны Асикага. Политическое и военное противостояние двух ветвей император- ской фамилии продолжалось до 1392. Лит.: Goble A. E. Kenmu. Godaigo’s Revolution. Cambridge, 1996; Нитта Итиро. Тайхэйки-но дзидай (Эпоха Тайхэйки). Нихон-но рэкиси (История Японии). Т. 11. Токио, 2001.