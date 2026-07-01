ГОДАР ЖАН-ЛЮК
Французский кинорежиссер, сценарист. Один из главных представителей французской новой волны.
Семья. Ранние годы
Происходил из обеспеченной семьи. Отец Поль, будучи сам медиком, возглавлял столичную клинику. Мать Одиль Моно была представительницей уважаемого семейства банкиров из Швейцарии. Именно туда семья перебралась в 1934 г. Позже мальчик поступил в школу в женевском пригороде Ньоне. В Швейцарии он провел все военные годы. В 16 лет перешел в парижский лицей Бюффона. Тогда подростком он открыл для себя киноискусство и даже пробовал себя в литературе. Однако эти увлечения сильно отвлекали от учебы, что все-таки не помешало молодому человеку стать студентом Сорбонны в 1949 г., где он занимался антропологией. Страсть к кино и тогда не оставляла Годара – много часов он посвящал киноклубам и знаменитой французской синематеке. В начале 1950-х он даже стал публиковать статьи о кино в журнале «Cahiers du Cinema».
Творческий путь
Кинодебютом молодого режиссера стала короткометражка 1954 г. «Операция бетон». За ней последовали еще несколько картин в этом жанре. Для фильма Франсуа Трюффо «История воды» (1957) Годар совместно с первым пишет сценарий.
1960 г. знаменуется выходом дебютной полнометражной картины Годара «На последнем дыхании» с Жаном-Полем Бельмондо, которая стала одним из главных фильмов зарождавшейся новой волны (за нее режиссер получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля). Вся первая половина 60-х гг. проходит для режиссера под знаком новой волны. Фильмы этого периода: «Маленький солдат» 1960 г., «Жить своей жизнью» 1962 г. (две награды Венецианского кинофестиваля), «Карабинеры» 1963 г., «Презрение» 1963 г. (главная роль – Брижит Бардо), «Безумный Пьеро» 1965 г. с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли, антиутопия «Алфавиль» 1965 г., «Две или три вещи, которые я знаю о ней» 1966 г., «Мужское-женское» 1966 г. Героев этих картин можно назвать бунтарями, неудовлетворенными существующими правилами и порядками и ищущими себя в этом мире. Главной музой этого периода творчества для Годара становится актриса Анна Карина.
Т.н. Маоистский период Годара характеризуется созданием нескольких картин в 1967 г., самая яркая из которых «Китаянка». В них внимание режиссера обращается на тему революции.
Свои левые взгляды Годар выразил во время майских событий 1968 г. во Франции, также продолжая говорить о социализме и проблемах современного ему общества в своих фильмах («Правда» и «Ветер с Востока» 1970 г., «Владимир и Роза» и «Борьба в Италии» 1971 г., «Здесь и там» 1976 г.). В это время режиссер примыкал к творческой группе «Дзига Вертов» (1968-1972).
В середине 1970-х он начинает экспериментировать с цифровыми технологиями как новым средством творческого самовыражения (фильмы «Номер два» 1975 г., «Как дела» 1978 г.).
Цифра не оставляет Годара и в поздний период творчества, который условно можно начать с 1980-х гг. Однако темы в основном не меняются: это высказывание левых политических взглядов, размышление над социально-политическими проблемами Франции и мира вообще (картины «Спасай, кто может (свою жизнь) 1980 г., «Страсть» 1982 г., «Имя: Кармен» 1983 г.).
1990-е характеризуются фильмами «Новая волна» (1990), «Сто лет французского кино» (1995), «Моцарт – навсегда» (1996), «История(и) кино» (1998). Главным фильмом Годара 2000-х можно по праву назвать картину «Социализм» 2010 г. В 2014 г. режиссер снимает фильм в 3-D «Прощай, речь», за который награждается призом жюри кинофестиваля в Каннах. В 2018 г. выходит фильм «Книга образа».
За свои воззрения Годар часто подвергался критике и обвинениям в антисемитизме. Поэтому вручение мэтру «Оскара» Американской киноакадемией в 2011 г. за вклад в развитие кинематографа было воспринято многими неоднозначно.
Личная жизнь
Был женат дважды. В 1961-1964 гг. супругой режиссера была его киномуза тех лет актриса Анна Карина. С 1967 по 1979 г. состоял в браке с Анн Вяземски, сыгравшей главную роль в его фильме «Китаянка».