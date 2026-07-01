ГОДАР ЖАН-ЛЮК

Французский кинорежиссер, сценарист. Один из главных представителей французской новой волны .

Семья. Ранние годы

Происходил из обеспеченной семьи. Отец Поль, будучи сам медиком, возглавлял столичную клинику. Мать Одиль Моно была представительницей уважаемого семейства банкиров из Швейцарии. Именно туда семья перебралась в 1934 г. Позже мальчик поступил в школу в женевском пригороде Ньоне. В Швейцарии он провел все военные годы. В 16 лет перешел в парижский лицей Бюффона. Тогда подростком он открыл для себя киноискусство и даже пробовал себя в литературе. Однако эти увлечения сильно отвлекали от учебы, что все-таки не помешало молодому человеку стать студентом Сорбонны в 1949 г., где он занимался антропологией. Страсть к кино и тогда не оставляла Годара – много часов он посвящал киноклубам и знаменитой французской синематеке. В начале 1950-х он даже стал публиковать статьи о кино в журнале «Cahiers du Cinema».

Творческий путь

Кинодебютом молодого режиссера стала короткометражка 1954 г. «Операция бетон». За ней последовали еще несколько картин в этом жанре. Для фильма Франсуа Трюффо «История воды» (1957) Годар совместно с первым пишет сценарий.

1960 г. знаменуется выходом дебютной полнометражной картины Годара «На последнем дыхании» с Жаном-Полем Бельмондо, которая стала одним из главных фильмов зарождавшейся новой волны (за нее режиссер получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля). Вся первая половина 60-х гг. проходит для режиссера под знаком новой волны. Фильмы этого периода: «Маленький солдат» 1960 г., «Жить своей жизнью» 1962 г. (две награды Венецианского кинофестиваля), «Карабинеры» 1963 г., «Презрение» 1963 г. (главная роль – Брижит Бардо), «Безумный Пьеро» 1965 г. с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли, антиутопия «Алфавиль» 1965 г., «Две или три вещи, которые я знаю о ней» 1966 г., «Мужское-женское» 1966 г. Героев этих картин можно назвать бунтарями, неудовлетворенными существующими правилами и порядками и ищущими себя в этом мире. Главной музой этого периода творчества для Годара становится актриса Анна Карина.

Т.н. Маоистский период Годара характеризуется созданием нескольких картин в 1967 г., самая яркая из которых «Китаянка». В них внимание режиссера обращается на тему революции.

Свои левые взгляды Годар выразил во время майских событий 1968 г. во Франции, также продолжая говорить о социализме и проблемах современного ему общества в своих фильмах («Правда» и «Ветер с Востока» 1970 г., «Владимир и Роза» и «Борьба в Италии» 1971 г., «Здесь и там» 1976 г.). В это время режиссер примыкал к творческой группе «Дзига Вертов» (1968-1972).

В середине 1970-х он начинает экспериментировать с цифровыми технологиями как новым средством творческого самовыражения (фильмы «Номер два» 1975 г., «Как дела» 1978 г.).

Цифра не оставляет Годара и в поздний период творчества, который условно можно начать с 1980-х гг. Однако темы в основном не меняются: это высказывание левых политических взглядов, размышление над социально-политическими проблемами Франции и мира вообще (картины «Спасай, кто может (свою жизнь) 1980 г., «Страсть» 1982 г., «Имя: Кармен» 1983 г.).

1990-е характеризуются фильмами «Новая волна» (1990), «Сто лет французского кино» (1995), «Моцарт – навсегда» (1996), «История(и) кино» (1998). Главным фильмом Годара 2000-х можно по праву назвать картину «Социализм» 2010 г. В 2014 г. режиссер снимает фильм в 3-D «Прощай, речь», за который награждается призом жюри кинофестиваля в Каннах. В 2018 г. выходит фильм «Книга образа».

За свои воззрения Годар часто подвергался критике и обвинениям в антисемитизме. Поэтому вручение мэтру «Оскара» Американской киноакадемией в 2011 г. за вклад в развитие кинематографа было воспринято многими неоднозначно.

Личная жизнь

Был женат дважды. В 1961-1964 гг. супругой режиссера была его киномуза тех лет актриса Анна Карина. С 1967 по 1979 г. состоял в браке с Анн Вяземски, сыгравшей главную роль в его фильме «Китаянка».