Гоцинский, Нажмутдин

Гоци`нский, Нажмутдин (1859, с. Гоцо Аварского округа Дагестанской обл., — 28.09.1925, Ростов-на-Дону) — один из лидеров политического исламского движения в Дагестане. Учился в мусульманской религиозной школе. После школы — в конвое губернатора в качестве всадника. Член Дагестанского народного суда . Наиб (начальник местной полиции) Койсубулинского участка. После Февральской революции 1917 — в составе Дагестанского Временного областного исполнительного комитета Советов. С мая 1917 — муфтий Сев. Кавказа, член ЦК Союза объединенных горцев Кавказа, Горского правительства. Добивался строго соблюдения законов шариата. Призывал народы Кавказа к единению. В августе 1917 провозглашен имамом Северного Кавказа. В январе 1918 захватил столицу Дагестана Темир-Хан-Шуру. В марте 1918 захватил г. Порт-Петровск, свергнув Советскую власть, но в апреле отступил в горы. В мае 1918 созвал «Народный съезд», на котором было образовано правительство Дагестана во главе с Г. В ходе Гражданской войны 1918—1922 потерпел поражение. Весной 1920 бежал в Грузию. В сентябре 1920 поднял восстание в Дагестане. В мае 1921 бежал в Чечню, где скрывался. 30 августа 1925 потерпел поражение в бою с советскими вой­сками под хутором Ведучи. 5 сентября 1925 арестован. Расстрелян по решению представительства ОГПУ Северо-Кавказского края. Лит: Гаджиев М. М. Казанище. Страницы истории. Махачкала, 2007.