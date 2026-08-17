ГОЧЕВО

ГОЧЕВО - комплекс археологических па­мят­ни­ков на реке Псёл у села Гочево (Беловский район Курской области, Россия).

Включает 2 го­ро­ди­ща , се­ли­ща , курганный (в начале XX века насчитывал около 3600 насыпей) и грунтовые мо­гиль­ни­ки . Раскопки Д. Я. Самоквасова (1909 год), П. С. Рыкова (1912 год), В. С. Львовича (1913 год), В. И. Глазова (1913 и 1915 годы), Б. А. Рыбакова (1937 и 1939 годы), Н. А. Тихомирова (1986-1987 годы), В. М. Горюновой, О. А. Щегловой (1987-1988 годы), Г. Ю. Стародубцева (1994-2005 годы). Материалы с неолита, наиболее важные результаты дали исследования памятников 1-го - начала 2-го тысячелетия.

При раскопках группы поселений II-VI веков получены выразительные комплексы, характеризующие появившееся здесь население, которое продолжало традиции зарубинецкой культуры, развивавшиеся в рамках киевской культуры. Прослежено и продвижение сюда ко 2-й половине VI века носителей Черняховской культуры. Памятники новых поселенцев (V/VI-VIII века) представлены небольшими посёлками колочинской культуры и типа Волынцево.

ГочевоВновь микрорегион становится плотно заселённым с IX века. Городище I («Крутой курган», есть материалы раннего железного века) состоит из двух укреплённых площадок. В 9 веке на нём и рядом (селище-посад) возникает поселение роменской культуры. В начале XI века созданы мощные оборонительные сооружения (сохранился вал высотой до 7 м). Изучены остатки наземных срубных домов, зерновые ямы и др. На расположенном рядом городище 2 («Царский дворец») преобладают материалы древнерусского времени, возможно, здесь был детинец. На могильнике к западу от городищ раскопано около 650 курганов с трупосожжениями и в основном трупоположениями на горизонте и в ямах (в том числе с оружием и другими предметами, принадлежавшими дружинникам). В женских погребениях - украшения, связанные с традициями северян, радимичей, возможно, дреговичей, а также финно-угров. Курганы насыпали до конца XII века, известен и грунтовой некрополь с погребениями по христианскому обряду. Некоторыми исследователями комплекс XI-XIII веков отождествляется с летописным г. Римов. В середине XIII века город был взят монголо-татарами, возможно, жизнь здесь продолжалась и несколько позднее.

Иллюстрации:

Го­че­во. Ви­соч­ные коль­ца из мо­гиль­ни­ка: 1 – спи­раль­ные (11–12 вв.); 2 – се­ми­лу­че­вые (10–11 вв.). Се­реб­ро. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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