ГОЧАР ЙОЗЕФ

ГОЧАР ЙОЗЕФ (Gocar) - чешский архитектор, ди­зай­нер и градостроитель.

Учился в Художественно-промышленной школе в Праге (1902-1906 годы) у Я. Котеры (в мастерской которого работал до 1908 года). В 1910-е годы проектировал технические объекты с железобетонными конструкциями (универмаг в Яромеже, мукомольная фабрика в Пардубице и др.). Член общества художников «Манес», с 1911 года председатель объединения «Группа художников» (соучредители: ар­хи­тек­то­ры Й. Хохол, В. Хофман, П. Янак и др.). В 1912 году вместе с Янаком основал Пражские художественные мастерские (проекты мебели, изделий из стекла и др.). В этот период в творчестве Гочара преобладали гранёные формы так называемого чешского кубизма: проект завершения Старой ратуши в Праге в форме монументальной пирамиды (1910 год), санаторий в Богданече (1911-1913 годы), дом «У Чёрной Богоматери» в Праге (1911-1912 годы). После 1-й мировой войны Гонар разрабатывал стилистику так называемого рондокубизма, создавал композиции с мотивом круга: здание Легиобанка в Праге (1921-1923 годы; скульптурный декор Я. Штурсы, О. Гутфрёйнда, Ф. Киселы), павильон Чехословакии на Всемирной выставке в Париже (1925). Много занимался планировкой и застройкой Градец-Кралове, где его работы стали образцом современного градостроительства. В ряде проектов 1923-37 годов решал задачу реорганизации центра Праги (Национальной галереи и др.). Работал над генпланами Братиславы, Праги, а также над замыслом идеального города для фирмы «Bata». В 1922-39 годах преподавал в Академии Художеств в Праге (в 1928-1931 годах ректор).

Иллюстрации:

Й. Го­чар. Зда­ние гим­на­зиив Гра­дец-Кра­ло­ве. 1924–26. На переднем плане – ста­туя «По­бе­ди­тель», скульп­тор Я. Штур­са. Архив БРЭ.