ГОЦЦОЛИ БЕНОЦЦО

ГОЦЦОЛИ БЕНОЦЦО (Gozzoli; настоящая фамилия - ди Лезе ди Сандро, di Lese di Sandro) - итальянский художник раннего Возрождения .

Фамилия Гоццоли впервые появилась во 2-м издании «Жизнеописаний наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих» (1568 год) Дж. Вазари, в 1-м издании (1550 год) он назван Беноццо.

В 1442 году Гоццоли в качестве художника был взят в мастерскую Лоренцо и Витторио Гиберти, работавших над восточными (т. н. Райскими) вратами флорентийского баптистерия. Затем он упоминается как помощник Фра Беато Анджелико в росписи доминиканского монастыря Сан-Марко во Флоренции (1438–1444/45 годы). В 1447–1449 годы по инициативе Фра Анджелико Гоццоли был приглашен среди др. мастеров расписывать капеллу папы Николая V в Ватикане и треугольные распалубки свода Капеллы ди Сан-Брицио собора в Орвието (июль—декабрь 1449 года). Стиль Фра Анджелико, как и выучка у Л. Гиберти, оказали существенное влияние на манеру Гоццоли, который на протяжении всей творческой деятельности был подвержен различным влияниям (Доменико Венециано, Мазаччо, Пьеро делла Франческа и др.). Огромное значение для Гоццоли имело пребывание в Риме, где он изучал памятники античного и раннехристианского искусства.

Первыми самостоятельными работами Гоццоли стали фрески в Монтефалько — росписи церкви Сан-Фортунато (1450 год), сохранившиеся фрагментарно, и апсиды церкви Сан-Франческо (1452 год), в которой по заказу францисканцев им были исполнены 12 композиций, посвященных жизни святого Франциска Ассизского. В этом цикле Гоццоли ориентировался на росписи церкви Сан-Франческо в Ассизи (верхняя церковь — 1280–1305 годов, нижняя — 1325–1329 годов и после 1340 года), ставшие эталоном т. н. францисканского житийного повествования. Во фресках церкви в Монтефалько проявились присущие манере Гоццоли особенности — простота и четкость архитектурных построений, яркость колорита, спокойный, неск. наивный характер образов.

Г. принадлежит ныне утраченный цикл фресок мон-ря Санта-Роза в Витербо (1453 год). Во 2-й половине 50-х гг. XV века он работал в небольших городах Центральной Италии и в Риме, выполняя заказы на станковые произведения, монументальные росписи и художественное оформление торжества по случаю инаугурации папы Пия II. Основными его заказчиками на протяжении всей жизни были монашеские ордены, в первую очередь францисканцы и доминиканцы.

Самое известное произведение Гоццоли — живописная декорация (1459–1461 годы) капеллы Палаццо Медичи (ныне — Медичи Риккарди) на Виа-Ларга во Флоренции. По воле Пьетро Медичи, он представил на стенах семейной капеллы композицию «Шествие волхвов», к-рая заставляет вспомнить алтарный образ «Поклонение волхвов» (1423 год) Дж. да Фабрионо. Для семейства Медичи сюжет имел особое значение, т. к. они принимали активное участие в организации «Праздника волхвов» — грандиозной театрализованной процессии, устраиваемой во Флоренции на Рождество и в день святого покровителя города Иоанна Крестителя. Получив заказ на священный сюжет, трактованный в виде пышной церемонии, Гоццоли создал фреску — символ, прославляющий чудеса необозримого мира и передающий христианскую жажду искупления. Стремясь как можно точнее соответствовать аристократическим пристрастиям заказчика, Гоццоли представил на 3 стенах капеллы, окаймленной по цоколю мраморной инкрустацией, торжественную, роскошную процессию элегантных, богато одетых всадников на фоне пленительных в своей наивной красоте пейзажей. При создании образа Гоццоли тщательно воспроизвел всевозможные мотивы и детали (костюмы, конская упряжь, животные и птицы), увлекаясь каллиграфией линий и живописной декоративностью, что равно присуще готике и искусству Кватроченто. Прибегая к использованию ландшафтных, архитектурных и исторических деталей, Гоццоли наделил персонажей шествия портретными чертами современников, среди которых — Медичи, прибывшие во Флоренцию по случаю заключения Флорентийской унии (1439 год), Константинопольский патриарх Иосиф и император Иоанн VIII Палеолог, Фра Анджелико и сам художник.

В 1463–1467 годы Гоццоли работал в Сан-Джиминьяно. Для церкви Сант-Агостино им был создан живописный цикл, программа которого принадлежит доктору богословия доминиканцу Доменико Страмби. Размещенные на хорах росписи, включающие 17 сцен из жизни блаженного Августина, представляют особый интерес как единственный в ренессансном искусстве Тосканы фресковый цикл, посвященный этому святому. В четко выстроенных архитектурных фонах композиций цикла проявилось знание античной архитектуры Рима (в сцене «Блж. Августин покидает Рим» с топографической точностью представлен городской пейзаж — от форума Траяна до Ватиканского холма) и современному художнику архитектуры Флоренции («Похороны блаженного Августина»). Фигуры, пластичные и монументальные, уверенно размещены в живописном пространстве. Как и в росписи капеллы Палаццо Медичи, Гоццоли включил в многофигурные сцены большое количество портретных изображений, а также ввел в религиозную композицию жанровые подробности. В алтаре этой церкви был написан вотивный образ святого Себастьяна новой иконографии (святой вопреки устоявшейся традиции задрапирован в одежды). Еще одна выполненная Гоццоли фреска с вотивным изображением этого почитавшегося в городе святого (особенно после избавления горожан от эпидемии чумы) находится в капелле церкви Колледжата.

Последнее масштабное произведение Гоццоли, созданное при участии помощников,— фрески в Кампосанто в Пизе (1469–1484 годы). Снискавшие ему славу среди современников и вызвавшие восхищение Вазари, они были почти полностью разрушены при бомбардировке в 1944 году. Монументальные композиции на северной стене церкви (23 сцены из ВЗ, а также «Благовещение» и «Поклонение волхвов») отмечены детальной проработанностью, присущим Гоццоли тяготением к повествовательности, виртуозным владением перспективой, масштабностью, большой пространственной глубиной, свободой и естественностью в размещении фигур.

Кроме фресковых циклов Гоццоли принадлежит множество алтарных картин и росписи табернаклей. За небольшим исключением (алтарь для Сан-Марко, 1461–1462 годы; алтарная картина «Мадонна с шестью святыми» (Национальная галерея, Лондон), 5-частная пределла (Гос. музеи Берлина; Национальная галерея искусств, Вашингтон; Музей Виктории и Альберта, Лондон; Музей искусств, Филадельфия; Пинакотека Брера, Милан)), эти работы не достигли уровня его настенных росписей; их отличает орнаментальная условность композиций, нарочитая архаизация языка и повторение композиционных приемов.

В 80–90-х гг. XV веке Гоццоли стоял во главе мастерской, выполнявшей заказы на монументальные росписи, алтарные образы, рисунки для вышивки и табернакли (один из лучших в «Капелле Мадонны делла Тоссе» расписан по заказу Сера Грациа). Изменение стиля его работ последнего десятилетия связывают с пережитым Гоццоли душевным переворотом, вызванным проповедями и личностью Дж. Савонаролы. Динамичные, тонко моделированные живописные композиции на евангельские темы, строго следующие признанным церковным канонам, исполнены скорби и драматизма («Снятие с Креста», Музей Хорна, Флоренция; «Воскрешение Лазаря», Национальная галерея искусств, Вашингтон; «Святой Иероним в пустыне», Музей Бардини, Флоренция).

Иллюстрации:

Бенноцо Гоццоли. Шествие волхвов. Роспись капеллы Палаццо Медичи-Риккарди, Флоренция. 1459-1461 гг.;

Беноццо Гоццоли. Мадонна, протягивающая пояс ап. Фоме. 1450-1452 гг. (Музеи Ватикана).