ГОЦЦИ ГАСПАРО

ГОЦЦИ ГАСПАРО (Gozzi) - итальянский пи­са­тель , журналист.

Брат К. Гоцци. В 1746-1748 годах директор театра «Сант-Анджело» в Венеции. В 1760-1761 годы издавал «Венецианскую газету» («La Gazzetta Veneta»), в 1761-1762 годах - газету «Венецианский наблюдатель» («L’Osservatore Veneto»). Литературным творчеством занимался с 1731 года, печатался с 1752 года. Автор дидактического романа-аллегории «Нравственный мир» («Il mondo morale», 1760 год), стихотворных «Посланий» («Sermoni», 1763 год) в духе Горация; литературно-критических работ, в том числе состоящего из писем и диалогов трактата «Суждение древних по­этов о современной критике Данте, несправедливо приписанной Вергилию» («Giudizio degli antichi poeti sopra la moderna censura di Dante attribuita ingiustamente а Vergilio», 1758 год). В драматических сочинениях Гоцци ощутимо влияние классицизма: трагедия «Эдип» («Edipo», 1749 год), трагикомедия «Марко Поло» («Marco Polo», 1755 год) и др. Журналистика Гоцци, отвечавшая установкам итальянского Просвещения, отмечена злободневностью, острой наблюдательностью, мастерством словесного портрета.

Сочинения:

Opere complete. Padova, 1818–1820. Vol. 1–16.