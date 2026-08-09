ГОЦЦАНО ГВИДО

ГОЦЦАНО ГВИДО (Gozzano) - итальянский поэт, пи­са­тель .

В 1903 году учился в Туринском университете. В 1912 году совершил путешествие в Индию; свои впечатления отразил в цикле путевых заметок «К колыбели мира» («Verso la cuna del mondo», опубликованы в 1917). Печатался с 1903 года. Для поэзии Гоццано [сборники «В поисках убежища» («La via del rifugio», 1907), «Беседы» («I colloqui», 1911) и др.] характерны подчёркнутая простота языка (в противовес риторическому стилю Г. Д’Аннунцио), меланхолическая тональность (отчасти связанная с постоянно мучившим Гоццано заболеванием лёгких), изысканность и музыкальность версификации. Среди других сочинений: незавершённая поэма в духе естественнонаучной по­эзии Возрождения и Просвещения «Бабочки» («Farfalle», 1914); новеллы, сказки для детей.

Сочинения:

Tutte le poesie. Mil., 1980.