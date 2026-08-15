ГОЦ МИХАИЛ РАФАИЛОВИЧ

ГОЦ МИХАИЛ РАФАИЛОВИЧ (Мовша) - российский революционный деятель.

Из семьи купца 1-й гильдии, член правления Товарищества чайной торговли «Высоцкий В. и КО». В 1885 году поступил на медицинский факультет Московского университета, в 1886 перешёл на юридический факультет. В том же году организовал народовольческую ти­по­гра­фию , арестован, в 1888 году сослан в Сибирь. За участие в выступлении группы политических ссыльных (при его подавлении был тяжело ранен) в 1889 году осуждён к бессрочным каторжным работам (в 1891 срок каторги сокращён до 20 лет, в 1895 году каторга заменена ссылкой на поселение в г. Курган Тобольской губернии). В 1898 году получил разрешение на жительство в черте еврейской оседлости. В 1900 выехал за границу, с 1902 года жил в Женеве. В 1902-1904 годах участвовал в организации и выработке программы партии социалистов-революционеров (ПСР), в 1902 году вошёл в её ЦК. Был одним из наиболее авторитетных деятелей партии, поэтому получил право кооптировать в ЦК новых членов по своему усмотрению в случае ареста всего состава ЦК. В 1902-1903 годах Гоц вёл основную организационную партийную работу, его место проживания стало штаб-квартирой ПСР. Выступал посредником между партийным руководством и Боевой организацией, фактически контролировал её деятельность, предоставлял собственные значительные денежные средства для проводившихся террористических операций, а также для издания периодических органов ПСР. Считал, что основная работа партии должна вестись в среде пролетариата и трудовой ин­тел­ли­ген­ции . В 1903 году, по требованию российского правительства, Гоц арестован в Неаполе, однако вследствие организованной западноевропейскими социалистами кампании в его защиту итальянские власти отказали России в выдаче Гоца. Вскоре его освободили, и он вернулся в Женеву.

Сочинения:

О кри­ти­ке и дог­ме, тео­рии и прак­ти­ке. М., 1906;

Сис­те­ма прав­ды и на­ши об­ще­ст­вен­ные от­но­ше­ния // На слав­ном по­сту. (1860–1900). 2-е изд. СПб., 1906;

С. В. Зу­ба­тов // Бы­лое. 1906. № 9.