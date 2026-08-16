ГОЦ Абрам Рафаилович

Российский революционер, эсер.

Брат М.А. Гоца . Родился в купеческой семье. В революционном движении с 1896 г. Учился на философском факультете Берлинского университета. Участвовал в философском кружке вместе с будущими лидерами ПСР Н. Авксентьевым, В. Зензиновым и др. Один из организаторов убийства московского градоначальника графа П. Шувалова в 1905 г. Во время Первой российской революции занимался переброской оружия в Петербург из Финляндии. С 1906 г. активный член Боевой организации эсеров. В 1906 г. был арестован в Петергофе, где вел наблюдение под видом извозчика. А. Гоц получил 8 лет каторги, по его словам, «за занятие извозным промыслом». Во время Первой мировой войны сторонник решений Циммервальдской конференции 1915 г. После Февральской революции вошел в исполком Петроградского совета, возглавил фракцию эсеров. Член редколлегии газет “ Известия ” и “Дело Народа”. Член ЦК Партии эсеров. В июне 1917 г. - член Президиума ВЦИК 1-го созыва. Участник Демократического совещания, член президиума Предпарламента. Активный противник Октябрьского переворота , член “Комитета спасения родины и революции”. Участвовал в организации восстания юнкеров 29 октября 1917 г. Депутат Учредительного собрания 1918 г. 18 декабря 1917 г. был арестован, но на следующий день освобожден по распоряжению наркома юстиции левого эсера И. Штейнберга. Занимал позицию “борьбы на два фронта” с белыми и с красными. Член военного штаба Союза возрождения в Петрограде, организовывал переброску противников советской власти для участия в вооруженной борьбе на Волге. В 1920 г. арестован, на Процессе эсеров приговорен к смертной казни, замененной в 1924 г. 5-ти летним заключением, затем неоднократно подвергался арестам по обвинению в антисоветской деятельности. В 1939 г. приговорен к 25 годам лишения свободы, скончался в лагере.

Автор статьи: Шубин А.В.