ГОБОЙ

ГОБОЙ - духовой язычковый музыкальный инструмент с двойной тростью.

Де­ревянный кор­пус ко­ни­че­ской фор­мы, двух­ко­лен­ный, с не­боль­шим рас­тру­бом, об­щая дли­на около 60 см. Трость со­сто­ит из 2 пла­сти­нок осо­бо­го сор­та тро­ст­ни­ка (Arundo donax), на­вя­зан­ных на ме­тал­лический штифт. Бóльшая часть иг­ро­вых от­вер­стий за­кры­та кла­па­на­ми. Ра­бо­чий диа­па­зон от «си-бе­моль» ма­лой до «ля» 3-й ок­та­вы, воз­мож­но из­вле­че­ние зву­ков до «до-ди­ез» 4-й ок­та­вы; су­ще­ст­ву­ют мо­де­ли, рас­ши­ряю­щие ниж­нюю гра­ни­цу диа­па­зо­на до «ля» ма­лой ок­та­вы. Но­ти­ру­ет­ся в скри­пич­ном клю­че. Вхо­дит в ор­ке­ст­ро­вую груп­пу де­рев. ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов.

Поя­вил­ся в середине XVII века при дво­ре французского ко­ро­ля в ре­зуль­та­те усо­вер­шен­ст­во­ва­ния шал­мея: су­жен ка­нал, пе­ре­рас­пре­де­ле­ны по дли­не ин­ст­ру­мен­та иг­ро­вые от­вер­стия, до­бав­ле­ны 2 кла­па­на; в от­ли­чие от шал­мея, у ко­то­ро­го трость по­ме­ща­лась внут­ри кап­су­лы, го­бой­ная трость управ­ля­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но с по­мо­щью ам­бу­шю­ра. Бла­го­да­ря мяг­ко­му тём­но­му тем­бру ба­роч­ный Габой хо­ро­шо сли­вал­ся со зву­ча­ни­ем струн­ных; его ста­ли ис­поль­зо­вать и в ка­че­ст­ве соль­но­го ин­ст­ру­мен­та. К 1700 году ин­ст­ру­мент рас­про­стра­нил­ся в Ев­ро­пе, и в 1-й половине XVIII века его при­ме­ня­ли ед­ва ли не все ком­по­зи­то­ры. И.С. Бах на­пи­сал около 200 арий с об­ли­гат­ной пар­ти­ей Габоя, Г.Ф. Те­ле­ман, А. Ви­валь­ди, Т. Аль­би­но­ни, Г.Ф. Ген­дель и др. соз­да­ли много соль­ных кон­цер­тов и со­нат, трио-со­нат. В 1-й тре­ти XVIII века, на­ря­ду с уже су­ще­ст­во­вав­ши­ми со­пра­но­вой и те­но­ро­вой раз­но­вид­но­стя­ми ин­ст­ру­мен­та, в Гер­ма­нии поя­ви­лись Габой д’амур (in A) и Габой да кач­ча (in F), в Ита­лии - vox humana (буквально - го­лос че­ло­ве­че­ский; in F). Позд­нее они бы­ли вы­тес­не­ны анг­лий­ским рож­ком (in F). Во 2-й половине XVIII века осу­ще­ст­вил­ся пе­ре­ход к т. н. клас­си­че­ско­му Габою - ин­ст­ру­мен­ту с бо­лее уз­кой мен­зу­рой и вы­со­ким стро­ем. Габой при­об­рёл кон­цен­три­ро­ван­ное зву­ча­ние и яр­кий тембр, близ­кий со­вре­мен­но­му, од­на­ко внеш­не он поч­ти не от­ли­чал­ся от ба­роч­но­го Габоя (по-преж­не­му имел все­го 2 кла­па­на). Та­кие ин­ст­ру­мен­ты ис­поль­зо­ва­лись при­бли­зи­тель­но до 2-й тре­ти XIX века. В эпо­ху клас­си­циз­ма до­ми­ни­рую­щим жан­ром в соль­ной литературе ос­та­вал­ся кон­церт с ор­ке­ст­ром (В.А. Мо­царт, Кон­церт D-dur K 314), в ка­мер­ной - поя­ви­лись квар­тет для Габоя, скрип­ки, аль­та и вио­лон­че­ли (Мо­царт, Квар­тет F-dur K 370), ди­вер­тис­мент и се­ре­на­да с уча­сти­ем Габоя (Мо­царт, Се­ре­на­да для ду­хо­вых B-dur K 361). В 1-й тре­ти XIX века по­явил­ся т. н. ро­ман­тический Габой с до­пол­нительными кла­па­на­ми, для ко­то­ро­го пи­са­ли Ф. Мен­дель­сон , Ф. Шу­берт, Р. Шу­ман; в це­лом ин­те­рес к Габою как соль­но­му ин­ст­ру­мен­ту упал, что от­час­ти свя­за­но со стре­ми­тель­ным раз­ви­ти­ем в это вре­мя клар­не­та.

С середины XIX века, во мно­гом под влия­ни­ем изо­бре­те­ний Т. Бё­ма, ста­ли при­ме­нять­ся различные сис­те­мы кла­па­нов. Вер­ши­ной экс­пе­ри­мен­тов яви­лась т. н. Systeme 6 («франц. кон­сер­ва­тор­ская сис­те­ма»), соз­дан­ная в середине 1900-х годов мас­те­ром Л. Ло­ре совместно с пре­по­да­ва­те­ля­ми Па­риж­ской кон­сер­ва­то­рии. Габои этой сис­те­мы рас­про­стра­не­ны во всём ми­ре, од­на­ко в не­ко­то­рых стра­нах ис­поль­зу­ют­ся ин­ст­ру­мен­ты осо­бых мо­де­лей (например, вен­ский Габой - толь­ко в Ве­не). В XX веке Габой вер­нул се­бе ре­пу­та­цию пол­но­цен­но­го соль­но­го ин­ст­ру­мен­та, для не­го пи­са­ли кон­цер­ты и ка­мер­ную му­зы­ку К. Сен-Санс, Р. Штра­ус, Ф. Пу­ленк, Д. Мийо, Б. Брит­тен, Л. Бе­рио, С.С. Про­кофь­ев , Н.А. Ро­сла­вец, Э.В. Де­ни­сов, А.Я. Эш­пай, А.Г. Шнит­ке.

В сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре, как пра­ви­ло, ис­поль­зу­ют­ся два Габоя и анг­лий­ский ро­жок. Другие раз­но­вид­но­сти современного Габоя: ба­со­вый (ба­ри­то­но­вый) Габой (in C), Габой д’амур (in A), Габой пик­ко­ло (in Es).

Ис­то­рические раз­но­вид­но­сти Габоя воз­ро­ж­да­ют­ся в рам­ках ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва.

Ин­ст­ру­мен­ты го­бой­но­го ти­па (т. е. с двой­ной тро­стью) из­вест­ны с древ­но­сти (в их чис­ле ав­лос), ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в фольк­ло­ре и профессиональной тра­диционной му­зы­ке на­ро­дов ми­ра.

Иллюстрации:

Ба­роч­ный го­бой (1). Мас­тер Ф.С. Шух­бауэр (Мюн­хен). Санкт-Пе­тер­бург­ский му­зей му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов. Со­вре­мен­ный го­бой (2). Архив БРЭ.

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