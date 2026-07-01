ГОБОЙ
ГОБОЙ - духовой язычковый музыкальный инструмент с двойной тростью.
Деревянный корпус конической формы, двухколенный, с небольшим раструбом, общая длина около 60 см. Трость состоит из 2 пластинок особого сорта тростника (Arundo donax), навязанных на металлический штифт. Бóльшая часть игровых отверстий закрыта клапанами. Рабочий диапазон от «си-бемоль» малой до «ля» 3-й октавы, возможно извлечение звуков до «до-диез» 4-й октавы; существуют модели, расширяющие нижнюю границу диапазона до «ля» малой октавы. Нотируется в скрипичном ключе. Входит в оркестровую группу дерев. духовых инструментов.
Появился в середине XVII века при дворе французского короля в результате усовершенствования шалмея: сужен канал, перераспределены по длине инструмента игровые отверстия, добавлены 2 клапана; в отличие от шалмея, у которого трость помещалась внутри капсулы, гобойная трость управляется непосредственно с помощью амбушюра. Благодаря мягкому тёмному тембру барочный Габой хорошо сливался со звучанием струнных; его стали использовать и в качестве сольного инструмента. К 1700 году инструмент распространился в Европе, и в 1-й половине XVIII века его применяли едва ли не все композиторы. И.С. Бах написал около 200 арий с облигатной партией Габоя, Г.Ф. Телеман, А. Вивальди, Т. Альбинони, Г.Ф. Гендель и др. создали много сольных концертов и сонат, трио-сонат. В 1-й трети XVIII века, наряду с уже существовавшими сопрановой и теноровой разновидностями инструмента, в Германии появились Габой д’амур (in A) и Габой да качча (in F), в Италии - vox humana (буквально - голос человеческий; in F). Позднее они были вытеснены английским рожком (in F). Во 2-й половине XVIII века осуществился переход к т. н. классическому Габою - инструменту с более узкой мензурой и высоким строем. Габой приобрёл концентрированное звучание и яркий тембр, близкий современному, однако внешне он почти не отличался от барочного Габоя (по-прежнему имел всего 2 клапана). Такие инструменты использовались приблизительно до 2-й трети XIX века. В эпоху классицизма доминирующим жанром в сольной литературе оставался концерт с оркестром (В.А. Моцарт, Концерт D-dur K 314), в камерной - появились квартет для Габоя, скрипки, альта и виолончели (Моцарт, Квартет F-dur K 370), дивертисмент и серенада с участием Габоя (Моцарт, Серенада для духовых B-dur K 361). В 1-й трети XIX века появился т. н. романтический Габой с дополнительными клапанами, для которого писали Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Р. Шуман; в целом интерес к Габою как сольному инструменту упал, что отчасти связано со стремительным развитием в это время кларнета.
С середины XIX века, во многом под влиянием изобретений Т. Бёма, стали применяться различные системы клапанов. Вершиной экспериментов явилась т. н. Systeme 6 («франц. консерваторская система»), созданная в середине 1900-х годов мастером Л. Лоре совместно с преподавателями Парижской консерватории. Габои этой системы распространены во всём мире, однако в некоторых странах используются инструменты особых моделей (например, венский Габой - только в Вене). В XX веке Габой вернул себе репутацию полноценного сольного инструмента, для него писали концерты и камерную музыку К. Сен-Санс, Р. Штраус, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Б. Бриттен, Л. Берио, С.С. Прокофьев, Н.А. Рославец, Э.В. Денисов, А.Я. Эшпай, А.Г. Шнитке.
В симфоническом оркестре, как правило, используются два Габоя и английский рожок. Другие разновидности современного Габоя: басовый (баритоновый) Габой (in C), Габой д’амур (in A), Габой пикколо (in Es).
Исторические разновидности Габоя возрождаются в рамках аутентичного исполнительства.
Инструменты гобойного типа (т. е. с двойной тростью) известны с древности (в их числе авлос), широко распространены в фольклоре и профессиональной традиционной музыке народов мира.
Иллюстрации:
Барочный гобой (1). Мастер Ф.С. Шухбауэр (Мюнхен). Санкт-Петербургский музей музыкальных инструментов. Современный гобой (2). Архив БРЭ.